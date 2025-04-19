Вегас — Миннесота, 21 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

В прошлом году «Миннесота» не получила аккредитацию в плей-офф, а «Вегас» не смог преодолеть первый раунд. В западном четвертьфинале «Рыцари» уступили в упорной борьбе «Далласу», проиграв в решающей седьмой встрече в Техасе всего в одну шайбу. «Дикари» уже превзошли свое прошлогоднее достижение, а от «Вегаса» и болельщики, и специалисты ждут большего, чем проход в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Возвращение в строй Кирилла Капризова - главная новость перед началом серии. Лидер атак «Уалд» является главной надеждой и козырем «Миннесоты», которая, мягко говоря, фаворитом пары не выглядит. Шансы «Дикарей» на выход в следующий раунд плей-офф минимальны. Даже если андердоги смогут зацепить одну-две игры серии, это уже станет неожиданностью. Делаем абсолютно обоснованный выбор в пользу победы хозяев льда в первой встрече и ждем финальной сирены.