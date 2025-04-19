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18 апреля 16:19ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вегас — Миннесота, 21 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Готов ли Капризов тащить «Дикарей»?
Руслан Ипполитов

 

В ночь на понедельник, 21 апреля, будет сыгран первый матч в серии «Вегас» - «Миннесота». В составе «Уайлд» наконец-то появился долго восстанавливавшийся после очередной травмы Кирилл Капризов. Станет ли лучший бомбардир «Дикарей» козырем «Миннесоты» в матчах с «Рыцарями»?  Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вегас Голден Найтс»

21.04.2025, Пн

05:00 МСК

«Миннесота Уайлд»

П1 - 1.90

Х - 4.40

П2 - 3.50

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф

Счет в серии: 0:0

Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вегас»1916105-90
«Миннесота»161990-105

Последние пять матчей «Вегаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.04.2025«Ванкувер»

1:4

«Вегас»

16.04.2025«Калгари»

5:4 Б

«Вегас»

13.04.2025«Вегас»

5:3

«Нэшвилл»

11.04.2025«Вегас»

2:1

«Сиэтл»

09.04.2025«Колорадо»

3:2 Б

«Вегас»

Последние пять матчей «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.04.2025«Миннесота»

3:2 ОТ

«Анахайм»

13.04.2025«Ванкувер»

2:3 ОТ

«Миннесота»

12.04.2025«Калгари»

4:2

«Миннесота»

10.04.2025«Миннесота»

8:7 ОТ

«Анахайм»

06.04.2025«Миннесота»

3:2 ОТ

«Даллас»

Последние пять матчей «Вегаса» и «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.03.2025«Миннесота»

1:5

«Вегас»

13.01.2025«Вегас»

4:1

«Миннесота»

16.12.2024«Миннесота»

2:3

«Вегас»

13.04.2024«Вегас»

7:2

«Миннесота»

30.03.2024«Миннесота»

1:2 Т

«Вегас»

Лидеры (показатели регулярного чемпионата-2024/25)

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«Вегас»

Показатель

«Миннесота»

Показатель

Бомбардир (очки)Айкел94

Болди

73

Снайпер (голы)Дорофеев35

Болди

27

Ассистент (передачи)Айкел66

Болди

46

Вратарь (коэфф. надежности)Хилл2.47

Густавссон

2.54

Календарь плей-офф

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Первые матчи 1/8 финала:

20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)

20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)

22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»  (прогноз на матч)

23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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В прошлом году «Миннесота» не получила аккредитацию в плей-офф, а «Вегас» не смог преодолеть первый раунд. В западном четвертьфинале «Рыцари» уступили в упорной борьбе «Далласу», проиграв в решающей седьмой встрече в Техасе всего в одну шайбу. «Дикари» уже превзошли свое прошлогоднее достижение, а от «Вегаса» и болельщики, и специалисты ждут большего, чем проход в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Возвращение в строй Кирилла Капризова - главная новость перед началом серии. Лидер атак «Уалд» является главной надеждой и козырем «Миннесоты», которая, мягко говоря, фаворитом пары не выглядит. Шансы «Дикарей» на выход в следующий раунд плей-офф минимальны. Даже если андердоги смогут зацепить одну-две игры серии, это уже станет неожиданностью. Делаем абсолютно обоснованный выбор в пользу победы хозяев льда в первой встрече и ждем финальной сирены.     

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает поставить на успех «Миннесоты» за солидные 3.50. На победу «Вегаса», являющегося явным фаворитом пары, можно заключить пари за 1.90. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 4.40.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Вегас»?

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За «Голден Найтс» играют голкипер Илья Самсонов и форвард Павел Дорофеев. Последний стал лучшим снайпером команды в регулярном первенстве, забив 35 голов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Миннесоту»?

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В составе «Уайлд» всего один российский игрок. Зато какой! Кирилл Капризов на протяжение нескольких лет является лучшим бомбардиром и снайпером команды. Нападающий пропустил из-за травмы довольно приличный временной отрезок в регулярке и только-только вернулся в строй.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 8.00 

«Флорида» - 8.50

«Даллас» - 8.50

На победу в финале «Вегаса» можно поставить за 11.50. Ставки на триумф «Миннесоты» принимаются с самым высоким среди всех участников плей-офф коэффициентом - 50.00. 

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