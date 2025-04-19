Вегас — Миннесота, 21 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на понедельник, 21 апреля, будет сыгран первый матч в серии «Вегас» - «Миннесота». В составе «Уайлд» наконец-то появился долго восстанавливавшийся после очередной травмы Кирилл Капризов. Станет ли лучший бомбардир «Дикарей» козырем «Миннесоты» в матчах с «Рыцарями»? Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вегас Голден Найтс»
21.04.2025, Пн
05:00 МСК
«Миннесота Уайлд»
|П1 - 1.90
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф
Счет в серии: 0:0
Стадион: «Ти-Мобайл Арена» (Парадайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вегас»
|19
|16
|105-90
|«Миннесота»
|16
|19
|90-105
Последние пять матчей «Вегаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.04.2025
|«Ванкувер»
1:4
«Вегас»
|16.04.2025
|«Калгари»
5:4 Б
«Вегас»
|13.04.2025
|«Вегас»
5:3
«Нэшвилл»
|11.04.2025
|«Вегас»
2:1
«Сиэтл»
|09.04.2025
|«Колорадо»
3:2 Б
«Вегас»
Последние пять матчей «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.04.2025
|«Миннесота»
3:2 ОТ
«Анахайм»
|13.04.2025
|«Ванкувер»
2:3 ОТ
«Миннесота»
|12.04.2025
|«Калгари»
4:2
«Миннесота»
|10.04.2025
|«Миннесота»
8:7 ОТ
«Анахайм»
|06.04.2025
|«Миннесота»
3:2 ОТ
«Даллас»
Последние пять матчей «Вегаса» и «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.03.2025
|«Миннесота»
1:5
«Вегас»
|13.01.2025
|«Вегас»
4:1
«Миннесота»
|16.12.2024
|«Миннесота»
2:3
«Вегас»
|13.04.2024
|«Вегас»
7:2
«Миннесота»
|30.03.2024
|«Миннесота»
1:2 Т
«Вегас»
«Вегас»
|Показатель
«Миннесота»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Айкел
|94
Болди
73
|Снайпер (голы)
|Дорофеев
|35
Болди
27
|Ассистент (передачи)
|Айкел
|66
Болди
46
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хилл
|2.47
Густавссон
2.54
Первые матчи 1/8 финала:
20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)
20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)
22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» (прогноз на матч)
23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)
В прошлом году «Миннесота» не получила аккредитацию в плей-офф, а «Вегас» не смог преодолеть первый раунд. В западном четвертьфинале «Рыцари» уступили в упорной борьбе «Далласу», проиграв в решающей седьмой встрече в Техасе всего в одну шайбу. «Дикари» уже превзошли свое прошлогоднее достижение, а от «Вегаса» и болельщики, и специалисты ждут большего, чем проход в четвертьфинал Кубка Стэнли.
Возвращение в строй Кирилла Капризова - главная новость перед началом серии. Лидер атак «Уалд» является главной надеждой и козырем «Миннесоты», которая, мягко говоря, фаворитом пары не выглядит. Шансы «Дикарей» на выход в следующий раунд плей-офф минимальны. Даже если андердоги смогут зацепить одну-две игры серии, это уже станет неожиданностью. Делаем абсолютно обоснованный выбор в пользу победы хозяев льда в первой встрече и ждем финальной сирены.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
За «Голден Найтс» играют голкипер Илья Самсонов и форвард Павел Дорофеев. Последний стал лучшим снайпером команды в регулярном первенстве, забив 35 голов.
В составе «Уайлд» всего один российский игрок. Зато какой! Кирилл Капризов на протяжение нескольких лет является лучшим бомбардиром и снайпером команды. Нападающий пропустил из-за травмы довольно приличный временной отрезок в регулярке и только-только вернулся в строй.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Колорадо» - 8.00
«Флорида» - 8.50
«Даллас» - 8.50
На победу в финале «Вегаса» можно поставить за 11.50. Ставки на триумф «Миннесоты» принимаются с самым высоким среди всех участников плей-офф коэффициентом - 50.00.
Партнерский проект