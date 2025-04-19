Тампа-Бэй — Флорида, 23 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Партнерский проект
Последними начинают свою серию первого раунда плей-офф «Тампа-Бэй» и «Флорида». Первое вбрасывание в этой паре будет произведено 23 апреля в 03:30 по Москве. «Пантерз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, а их шансы на победу в финале представляются довольно высокими. Разбираемся в предматчевых раскладах.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
23.04.2025, Ср
03:30 МСК
«Флорида Пантерз»
|П1 - 2.30
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф
Счет в серии: 0:0
Стадион: «Амали Арена» (Тампа, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй»
|62
|46
|370-333
|«Флорида»
|46
|62
|333-370
Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.04.2025
|«Рейнджерс»
4:0
«Тампа-Бэй»
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
|14.04.2025
|«Тампа-Бэй»
7:4
«Баффало»
|12.04.2025
|«Тампа-Бэй»
3:4 ОТ
«Детройт»
|10.04.2025
|«Тампа-Бэй»
3:4 ОТ
«Торонто»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
|15.04.2025
|«Флорида»
3:5
«Рейнджерс»
|13.04.2025
|«Флорида»
3:2 Б
«Баффало»
|11.04.2025
|«Флорида»
4:1
«Детройт»
|09.04.2025
|«Флорида»
3:1
«Торонто»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.04.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Флорида»
|04.03.2025
|«Флорида»
2:1
«Тампа-Бэй»
|24.12.2024
|«Флорида»
0:4
«Тампа-Бэй»
|23.12.2024
|«Тампа-Бэй»
2:4
«Флорида»
|30.04.2024
|«Флорида»
6:1
«Тампа-Бэй»
«Тампа»
|Показатель
«Флорида»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кучеров
|121
Райнхарт
81
|Снайпер (голы)
|Пойнт
|42
Райнхарт
40
|Ассистент (передачи)
|Кучеров
|84
Барков
51
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Василевский
|2.18
Найт
2.41
Первые матчи 1/8 финала:
20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)
20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)
22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)
22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» (прогноз на матч)
23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1, но две первые стартовые встречи во Флориде получились крайне напряженными. Дебютный матч завершился победой хозяев с минимальным перевесом, а во второй встрече «Пантеры» смогли дожать гостей лишь в овертайме. На этот раз серия стартует с двух игр в Тампе, что является несомненным плюсом для «Молний».
Отбросим лишнюю скромность и признаем, что это противостояние не только двух хороших команд, но и их главных звезд. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набив 121 результативное очко, а главным творцом победы «Флориды» в прошлогоднем плей-офф был голкипер Сергей Бобровский. От уверенной игры двух российских звезд во многом и будет зависеть как исход серии, так и перспектива команды, которая пройдет в восточный полуфинал.
«Тампа-Бэй» начинает на своем льду и приложит все усилия, чтобы не повторить прошлогодние ошибки. Пусть в соперниках у «Молний» действующий обладатель Кубка Стэнли, в первом матче серии выбираем победу хозяев.
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Аналитики PARI оценивают вероятность победы «Молний» весьма солидным коэфом 2.30. За «Флориду» дают еще больше - 2.60. На ничью можно поставить за 4.30.
За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Последний в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, став с этим результатом лучшим бомбардиром лиги.
В составе «Пантерз» главной звездой является голкипер Сергей Бобровский. В обороне мы увидим Дмитрия Куликова.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Колорадо» - 8.00
«Флорида» - 8.50
«Даллас» - 8.50
На победу в финале «Молний» можно поставить за 11.50.
Партнерский проект