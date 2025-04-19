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18 апреля 15:24ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Тампа-Бэй — Флорида, 23 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Пантеры» приступают к защите титула
Руслан Ипполитов

 

Последними начинают свою серию первого раунда плей-офф «Тампа-Бэй» и «Флорида». Первое вбрасывание в этой паре будет произведено 23 апреля в 03:30 по Москве. «Пантерз» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, а их шансы на победу в финале представляются довольно высокими. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

23.04.2025, Ср

03:30 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.30

Х - 4.30

П2 - 2.60

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф

Счет в серии: 0:0

Стадион: «Амали Арена» (Тампа, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй»6246370-333
«Флорида»4662333-370

Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.04.2025«Рейнджерс»

4:0

«Тампа-Бэй»

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

14.04.2025«Тампа-Бэй»

7:4

«Баффало»

12.04.2025«Тампа-Бэй»

3:4 ОТ

«Детройт»

10.04.2025«Тампа-Бэй»

3:4 ОТ

«Торонто»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

15.04.2025«Флорида»

3:5

«Рейнджерс»

13.04.2025«Флорида»

3:2 Б

«Баффало»

11.04.2025«Флорида»

4:1

«Детройт»

09.04.2025«Флорида»

3:1

«Торонто»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй» и «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.04.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Флорида»

04.03.2025«Флорида»

2:1

«Тампа-Бэй»

24.12.2024«Флорида»

0:4

«Тампа-Бэй»

23.12.2024«Тампа-Бэй»

2:4

«Флорида»

30.04.2024«Флорида»

6:1

«Тампа-Бэй»

Лидеры (показатели регулярного чемпионата-2024/25)

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«Тампа»

Показатель

«Флорида»

Показатель

Бомбардир (очки)Кучеров121

Райнхарт

81

Снайпер (голы)Пойнт42

Райнхарт

40

Ассистент (передачи)Кучеров84

Барков

51

Вратарь (коэфф. надежности)Василевский2.18

Найт

2.41

Календарь плей-офф

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Первые матчи 1/8 финала:

20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)

20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)

22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)

22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»  (прогноз на матч)

23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» 

Прогноз на матч

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Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1, но две первые стартовые встречи во Флориде получились крайне напряженными. Дебютный матч завершился победой хозяев с минимальным перевесом, а во второй встрече «Пантеры» смогли дожать гостей лишь в овертайме. На этот раз серия стартует с двух игр в Тампе, что является несомненным плюсом для «Молний».

Отбросим лишнюю скромность и признаем, что это противостояние не только двух хороших команд, но и их главных звезд. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набив 121 результативное очко, а главным творцом победы «Флориды» в прошлогоднем плей-офф был голкипер Сергей Бобровский. От уверенной игры двух российских звезд во многом и будет зависеть как исход серии, так и перспектива команды, которая пройдет в восточный полуфинал.

«Тампа-Бэй» начинает на своем льду и приложит все усилия, чтобы не повторить прошлогодние ошибки. Пусть в соперниках у «Молний» действующий обладатель Кубка Стэнли, в первом матче серии выбираем победу хозяев.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценивают вероятность победы «Молний» весьма солидным коэфом 2.30. За «Флориду» дают еще больше - 2.60. На ничью можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Тампу-Бэй»?

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За «Лайтнинг» выступают голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Последний в регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко, став с этим результатом лучшим бомбардиром лиги.

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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В составе «Пантерз» главной звездой является голкипер Сергей Бобровский. В обороне мы увидим Дмитрия Куликова.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 8.00 

«Флорида» - 8.50

«Даллас» - 8.50

На победу в финале «Молний» можно поставить за 11.50.

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