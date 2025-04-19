Тампа-Бэй — Флорида, 23 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Соперники встречались ровно год назад на этой же стадии плей-офф. «Флорида» тогда выбила «Тампу» со счетом 4:1, но две первые стартовые встречи во Флориде получились крайне напряженными. Дебютный матч завершился победой хозяев с минимальным перевесом, а во второй встрече «Пантеры» смогли дожать гостей лишь в овертайме. На этот раз серия стартует с двух игр в Тампе, что является несомненным плюсом для «Молний».

Отбросим лишнюю скромность и признаем, что это противостояние не только двух хороших команд, но и их главных звезд. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набив 121 результативное очко, а главным творцом победы «Флориды» в прошлогоднем плей-офф был голкипер Сергей Бобровский. От уверенной игры двух российских звезд во многом и будет зависеть как исход серии, так и перспектива команды, которая пройдет в восточный полуфинал.

«Тампа-Бэй» начинает на своем льду и приложит все усилия, чтобы не повторить прошлогодние ошибки. Пусть в соперниках у «Молний» действующий обладатель Кубка Стэнли, в первом матче серии выбираем победу хозяев.