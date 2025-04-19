Лос-Анджелес — Эдмонтон, 22 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Партнерский проект
22 апреля, когда на московских часах будет 5 утра, будет произведено первое вбрасывание в первом матче серии «Лос-Анджелес» - «Эдмонтон». После крайне обидного поражения в прошлогоднем финале Кубка Стэнли, в котором «Нефтяники» уступили «Флориде» в решающей седьмой встрече всего в одну шайбу, канадский клуб полон амбиций добраться-таки до заветного трофея.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лос-Анджелес Кингз»
22.04.2025, Вт
05:00 МСК
«Эдмонтон Ойлерз»
|П1 - 1.90
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф
Счет в серии: 0:0
Стадион: «Крипто.ком-арена» (Лос-Анджелес, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Кингз»
|44
|40
|252-221
|«Эдмонтон»
|40
|44
|221-252
Последние пять матчей «Лос-Анджелеса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.04.2025
|«Лос-Анджелес»
1:5
«Калгари»
|16.04.2025
|«Сиэтл»
5:6
«Лос-Анджелес»
|15.04.2025
|«Эдмонтон»
0:5
«Лос-Анджелес»
|12.04.2025
|«Лос-Анджелес»
5:4
«Колорадо»
|11.04.2025
|«Лос-Анджелес»
6:1
«Анахайм»
Последние пять матчей «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.04.2025
|«Сан-Хосе»
0:3
«Эдмонтон»
|15.04.2025
|«Эдмонтон»
0:5
«Лос-Анджелес»
|14.04.2025
|«Виннипег»
1:4
«Эдмонтон»
|12.04.2025
|«Эдмонтон»
4:2
«Сан-Хосе»
|10.04.2025
|«Эдмонтон»
4:3
«Сент-Луис»
Последние пять матчей «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.04.2025
|«Эдмонтон»
0:5
«Лос-Анджелес»
|05.04.2025
|«Лос-Анджелес»
3:0
«Эдмонтон»
|14.01.2025
|«Эдмонтон»
1:0
«Лос-Анджелес»
|29.12.2024
|«Лос-Анджелес»
4:3 ОТ
«Эдмонтон»
|02.05.2024
|«Эдмонтон»
4:3
«Лос-Анджелес»
«Кингз»
|Показатель
«Эдмонтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кемпе
|73
Драйзайтль
106
|Снайпер (голы)
|Кемпе
|35
Драйзайтль
52
|Ассистент (передачи)
|Копитар
|46
Макдэвид
74
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Кемпер
|2.02
Пикар
2.67
Первые матчи 1/8 финала:
20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)
20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)
22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)
22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)
Год назад поход «Королей» за Кубком Стэнли прервался уже в первом раунде, в котором их вынес в пяти матчах именно «Эдмонтон». «Лос-Анджелес» одержал на финише регулярки-2024/25 ряд ярких побед, в том числе дважды крупно обыграв в марте «Нефтяников» с общим счетом 8:0. Но переоценивать значимость тех результатов не стоит. «Ойлерз», сгорев в финале-2024, теперь целенаправленно готовились к плей-офф, рассчитывая выйти на пик формы в самый нужный момент.
Козыри противников хорошо известны. «Короли» ставят на идеальный игровой баланс, при котором опасность может исходить практически от любого звена. «Эдмонтон» вполне объяснимо делает ставку на своих суперзвезд, главной из которых является лучший снайпер и третий бомбардир регулярного первеннства-2024/25 Леон Драйзайтль. Остановить атакующую мощь «Ойлерз» будет крайне сложно, но слабые места у этой команды все же имеются.
У «Лос-Анджелеса» преимущество своей площадки. Как в первой, так и в потенциально возможной седьмой встрече. Но в дебютной игре серии все же выбираем более статусный и звездный «Эдмонтон». Да и коэффициент за победу гостей Winline предлагает весьма заманчивый.
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Букмекер предлагает за победу «Королей» кэф 2.39. На успех «Эдмонтона» можно заключить пари за увесистые 2.60. Ничья в основное время идет за 4.09.
Цвета «Королей» защищают защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко.
Единственным представителем российского хоккея в канадском клубе является форвард Василий Подколзин.
Партнерский проект