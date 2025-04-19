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18 апреля 17:30ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Лос-Анджелес — Эдмонтон, 22 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Нефтяники» вновь метят в финал
Руслан Ипполитов

 

22 апреля, когда на московских часах будет 5 утра, будет произведено первое вбрасывание в первом матче серии «Лос-Анджелес» - «Эдмонтон». После крайне обидного поражения в прошлогоднем финале Кубка Стэнли, в котором «Нефтяники» уступили «Флориде» в решающей седьмой встрече всего в одну шайбу, канадский клуб полон амбиций добраться-таки до заветного трофея. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лос-Анджелес Кингз»

22.04.2025, Вт

05:00 МСК

«Эдмонтон Ойлерз»

П1 - 1.90

Х - 4.40

П2 - 3.50

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф

Счет в серии: 0:0

Стадион: «Крипто.ком-арена» (Лос-Анджелес, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Кингз»4440252-221
«Эдмонтон»4044221-252

Последние пять матчей «Лос-Анджелеса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.04.2025«Лос-Анджелес»

1:5

«Калгари»

16.04.2025«Сиэтл»

5:6

«Лос-Анджелес»

15.04.2025«Эдмонтон»

0:5

«Лос-Анджелес»

12.04.2025«Лос-Анджелес»

5:4

«Колорадо»

11.04.2025«Лос-Анджелес»

6:1

«Анахайм»

Последние пять матчей «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.04.2025«Сан-Хосе»

0:3

«Эдмонтон»

15.04.2025«Эдмонтон»

0:5

«Лос-Анджелес»

14.04.2025«Виннипег»

1:4

«Эдмонтон»

12.04.2025«Эдмонтон»

4:2

«Сан-Хосе»

10.04.2025«Эдмонтон»

4:3

«Сент-Луис»

Последние пять матчей «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.04.2025«Эдмонтон»

0:5

«Лос-Анджелес»

05.04.2025«Лос-Анджелес»

3:0

«Эдмонтон»

14.01.2025«Эдмонтон»

1:0

«Лос-Анджелес»

29.12.2024«Лос-Анджелес»

4:3 ОТ

«Эдмонтон»

02.05.2024«Эдмонтон»

4:3

«Лос-Анджелес»

Лидеры (показатели регулярного чемпионата-2024/25)

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«Кингз»

Показатель

«Эдмонтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Кемпе73

Драйзайтль

106

Снайпер (голы)Кемпе35

Драйзайтль

52

Ассистент (передачи)Копитар46

Макдэвид

74

Вратарь (коэфф. надежности)Кемпер2.02

Пикар

2.67

Календарь плей-офф

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Первые матчи 1/8 финала:

20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)

20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)

22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс» (прогноз на матч)

22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Год назад поход «Королей» за Кубком Стэнли прервался уже в первом раунде, в котором их вынес в пяти матчах именно «Эдмонтон». «Лос-Анджелес» одержал на финише регулярки-2024/25 ряд ярких побед, в том числе дважды крупно обыграв в марте «Нефтяников» с общим счетом 8:0. Но переоценивать значимость тех результатов не стоит. «Ойлерз», сгорев в финале-2024, теперь целенаправленно готовились к плей-офф, рассчитывая выйти на пик формы в самый нужный момент.

Козыри противников хорошо известны. «Короли» ставят на идеальный игровой баланс, при котором опасность может исходить практически от любого звена. «Эдмонтон» вполне объяснимо делает ставку на своих суперзвезд, главной из которых является лучший снайпер и третий бомбардир регулярного первеннства-2024/25 Леон Драйзайтль. Остановить атакующую мощь «Ойлерз» будет крайне сложно, но слабые места у этой команды все же имеются.

У «Лос-Анджелеса» преимущество своей площадки. Как в первой, так и в потенциально возможной седьмой встрече. Но в дебютной игре серии все же выбираем более статусный и звездный «Эдмонтон». Да и коэффициент за победу гостей Winline предлагает весьма заманчивый.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекер предлагает за победу «Королей» кэф 2.39. На успех «Эдмонтона» можно заключить пари за увесистые 2.60. Ничья в основное время идет за 4.09.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Лос-Анджелес»?

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Цвета «Королей» защищают защитник Владислав Гавриков и нападающий Андрей Кузьменко.

Какие российские хоккеисты выступают за «Эдмонтон»?

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Единственным представителем российского хоккея в канадском клубе является форвард Василий Подколзин.

Будет ли много голов в матче «Лос-Анджелес» - «Эдмонтон»?

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За то, что в игре будет забито не меньше шести голов (ТБ 5.5) предложен коэффициент 1.97. ТМ 5.5 можно взять за 1.83.

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