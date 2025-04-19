Лос-Анджелес — Эдмонтон, 22 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Год назад поход «Королей» за Кубком Стэнли прервался уже в первом раунде, в котором их вынес в пяти матчах именно «Эдмонтон». «Лос-Анджелес» одержал на финише регулярки-2024/25 ряд ярких побед, в том числе дважды крупно обыграв в марте «Нефтяников» с общим счетом 8:0. Но переоценивать значимость тех результатов не стоит. «Ойлерз», сгорев в финале-2024, теперь целенаправленно готовились к плей-офф, рассчитывая выйти на пик формы в самый нужный момент.

Козыри противников хорошо известны. «Короли» ставят на идеальный игровой баланс, при котором опасность может исходить практически от любого звена. «Эдмонтон» вполне объяснимо делает ставку на своих суперзвезд, главной из которых является лучший снайпер и третий бомбардир регулярного первеннства-2024/25 Леон Драйзайтль. Остановить атакующую мощь «Ойлерз» будет крайне сложно, но слабые места у этой команды все же имеются.

У «Лос-Анджелеса» преимущество своей площадки. Как в первой, так и в потенциально возможной седьмой встрече. Но в дебютной игре серии все же выбираем более статусный и звездный «Эдмонтон». Да и коэффициент за победу гостей Winline предлагает весьма заманчивый.