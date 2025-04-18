Вашингтон — Монреаль, 22 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь с понедельника на вторник, 22 апреля, первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги проведут «Вашингтон» и «Монреаль». Команду Александра Овечкина относят к группе основных претендентов на победу в Кубке Стэнли-2025, а канадский клуб лишь в самый последний момент смог получить путевку в кубковую стадию сезона. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
22.04.2025, Вт
02:00 МСК
«Монреаль Канадиенс»
|П1 - 1.90
Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф
Счет в серии: 0:0
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|37
|22
|203-149
|«Монреаль»
|22
|37
|149-203
Последние пять матчей «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.04.2025
|«Монреаль»
4:2
«Каролина»
|15.04.2025
|«Монреаль»
3:4 Б
«Чикаго»
|13.04.2025
|«Торонто»
1:0 ОТ
«Монреаль»
|12.04.2025
|«Оттава»
5:2
«Монреаль»
|09.04.2025
|«Монреаль»
4:1
«Детройт»
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|18.04.2025
|«Питтсбург»
5:2
«Вашингтон»
|16.04.2025
|«Айлендерс»
1:3
«Вашингтон»
|14.04.2025
|«Вашингтон»
1:4
«Коламбус»
|12.04.2025
|«Коламбус»
7:0
«Вашингтон»
|11.04.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Каролина»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|11.01.2025
|«Вашингтон»
2:3 ОТ
«Монреаль»
|08.12.2024
|«Монреаль»
2:4
«Вашингтон»
|01.11.2024
|«Вашингтон»
6:3
«Монреаль»
|18.02.2024
|«Монреаль»
3:4
«Вашингтон»
|07.02.2024
|«Вашингтон»
2:5
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|89
Строум
82
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|37
Овечкин
44
|Ассистент (передачи)
|Сузуки
|59
Строум
53
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.82
Томпсон
2.48
Первые матчи 1/8 финала:
20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)
20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)
22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» (прогноз на матч)
23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)
«Канадиенс» ударно провели концовку гладкого первенства, заполучив последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции лишь в последней встрече регулярки, в которой одолели лишенную турнирной мотивации «Каролину». На результаты же «Вашингтона» в последних играх обращать внимания не стоит. Игроки, как и весь город, праздновали выдающийся рекорд Овечкина, а первое место в конференции «Столичные» обеспечили себе задолго до этого.
Победа в первом матче серии крайне важна. В подавляющем большинстве случаев выигрыш в дебюте оборачивается проходом в следующий этап. «Кэпиталз» во всех игровых компонентах превосходят соперника, а фактор своего льда является лишь одним из бонусов на чаше весов «Вашингтона». Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу успеха хозяев.
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Капитан «Вашингтона» не фигурирует в списке травмированных и поведет свою команду ко второй победе в Кубке Стэнли. По ходу чемпионата Ови обошел Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен и поднялся в нем на первую строчку. В регулярном первенстве-2024/25 россиянин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач в 65 матчах, став третьим снайпером регулярки.
В заявке «Канадиенс» всего один представитель отечественной хоккейной школы. 19-летний нападающий Иван Демидов присоединился к команде в самом конце регулярного первенства и успел принять участие лишь в двух встречах. В совей дебютной игре в НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей.
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