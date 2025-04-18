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18 апреля 13:12ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Монреаль, 22 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Команда Овечкина начинает путь к Кубку Стэнли
Руслан Ипполитов

 

В ночь с понедельника на вторник, 22 апреля, первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги проведут «Вашингтон» и «Монреаль». Команду Александра Овечкина относят к группе основных претендентов на победу в Кубке Стэнли-2025, а канадский клуб лишь в самый последний момент смог получить путевку в кубковую стадию сезона. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

22.04.2025, Вт

02:00 МСК

«Монреаль Канадиенс»

П1 - 1.90

Х - 4.40

П2 - 3.40

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф

Счет в серии: 0:0

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3722203-149
«Монреаль»2237149-203

Последние пять матчей «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.04.2025«Монреаль»

4:2

«Каролина»

15.04.2025«Монреаль»

3:4 Б

«Чикаго»

13.04.2025«Торонто»

1:0 ОТ

«Монреаль»

12.04.2025«Оттава»

5:2

«Монреаль»

09.04.2025«Монреаль»

4:1

«Детройт»

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

18.04.2025«Питтсбург»

5:2

«Вашингтон»

16.04.2025«Айлендерс»

1:3

«Вашингтон»

14.04.2025«Вашингтон»

1:4

«Коламбус»

12.04.2025«Коламбус»

7:0

«Вашингтон»

11.04.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Каролина»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

11.01.2025«Вашингтон»

2:3 ОТ

«Монреаль»

08.12.2024«Монреаль»

2:4

«Вашингтон»

01.11.2024«Вашингтон»

6:3

«Монреаль»

18.02.2024«Монреаль»

3:4

«Вашингтон»

07.02.2024«Вашингтон»

2:5

«Монреаль»

Лидеры (показатели регулярного чемпионата)

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«Монреаль»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки89

Строум

82

Снайпер (голы)Кофилд37

Овечкин

44

Ассистент (передачи)Сузуки59

Строум

53

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.82

Томпсон

2.48

Календарь плей-офф

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Первые матчи 1/8 финала:

20.04.2025 (01:00): «Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

20.04.2025 (03:30): «Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш» (прогноз на матч)

20.04.2025 (22:00): «Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

21.04.2025 (02:00): «Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

21.04.2025 (05:00): «Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд» (прогноз на матч)

22.04.2025 (02:00): «Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

22.04.2025 (05:00): «Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»  (прогноз на матч)

23.04.2025 (03:30): «Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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«Канадиенс» ударно провели концовку гладкого первенства, заполучив последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции лишь в последней встрече регулярки, в которой одолели лишенную турнирной мотивации «Каролину». На результаты же «Вашингтона» в последних играх обращать внимания не стоит. Игроки, как и весь город, праздновали выдающийся рекорд Овечкина, а первое место в конференции «Столичные» обеспечили себе задолго до этого.

Победа в первом матче серии крайне важна. В подавляющем большинстве случаев выигрыш в дебюте оборачивается проходом в следующий этап. «Кэпиталз» во всех игровых компонентах превосходят соперника, а фактор своего льда является лишь одним из бонусов на чаше весов «Вашингтона». Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу успеха хозяев. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 1.90. Вероятность успеха гостей котируется за 3.40. На ничью можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» не фигурирует в списке травмированных и поведет свою команду ко второй победе в Кубке Стэнли. По ходу чемпионата Ови обошел Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен и поднялся в нем на первую строчку. В регулярном первенстве-2024/25 россиянин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач в 65 матчах, став третьим снайпером регулярки.  

Какие российские хоккеисты выступают за «Монреаль»?

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В заявке «Канадиенс» всего один представитель отечественной хоккейной школы. 19-летний нападающий Иван Демидов присоединился к команде в самом конце регулярного первенства и успел принять участие лишь в двух встречах. В совей дебютной игре в НХЛ форвард отметился голом и результативной передачей. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 8.00 

«Флорида» - 8.50

«Даллас» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Вашингтона» можно с коэффициентом 10.50. Номинал сыгравшей ставки на победу в Кубке Стэнли «Монреаля» будет увеличен в 45 раз.

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