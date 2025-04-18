Вашингтон — Монреаль, 22 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Канадиенс» ударно провели концовку гладкого первенства, заполучив последнюю путевку в плей-офф от Восточной конференции лишь в последней встрече регулярки, в которой одолели лишенную турнирной мотивации «Каролину». На результаты же «Вашингтона» в последних играх обращать внимания не стоит. Игроки, как и весь город, праздновали выдающийся рекорд Овечкина, а первое место в конференции «Столичные» обеспечили себе задолго до этого.

Победа в первом матче серии крайне важна. В подавляющем большинстве случаев выигрыш в дебюте оборачивается проходом в следующий этап. «Кэпиталз» во всех игровых компонентах превосходят соперника, а фактор своего льда является лишь одним из бонусов на чаше весов «Вашингтона». Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу успеха хозяев.