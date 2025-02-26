Динамо Махачкала — Локомотив, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первой части сезона дебютант РПЛ запомнился прежде всего завидными бойцовскими качествами и надежной обороной. Даже московское «Динамо», претендент на золото, пропускает больше махачкалинского! Правда, и забивает команда Хасанби Биджиева совсем мало. По результативности - 11 голов за 18 туров - она делит последнее-предпоследнее места в чемпионате с «Факелом». Судя по результатам зимних контрольных игр, чудесных перевоплощений от махачкалинцев ждать не стоит. Они так же будут «плясать от печки», иначе говоря - играть от обороны. Смысла радикально перестраивать игру у тренера нет.

«Локомотив» больше тяготеет к игре комбинационной, быстрой, результативной. Но проявить все свои лучшие качества на тяжелом газоне «Анжи Арены» ему будет невероятно сложно. Еще один «низовой» матч южных динамовцев вряд ли кого-то удивит. «Весенний футбол» в России редко бывает искрометным.