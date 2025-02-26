Динамо Махачкала — Локомотив, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Чемпионат России возобновляется после зимней паузы. Честь провести первый официальный матч в 2025 году выпала новичку лиги, махачкалинскому «Динамо», и одному из приятных открытий осени - «Локомотиву». Анализируем предложения букмекеров на игру в столице Дагестана, выбираем перспективные варианты для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Махачкала)
28.02.2025, Пт
19:00 МСК
«Локомотив» (Москва)
|П1 - 3.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|0
|0
|2
|1-4
|«Локомотив»
|2
|0
|0
|4-1
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
3:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Химки»
Товарищеский матч
|02.02.2024
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2025
|«Локомотив»
2:2
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Локомотив»
5:0
«Урал»
Товарищеский матч
|15.02.2024
|«Локомотив»
6:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Локомотив»
Товарищеский матч
|08.02.2025
|«Локомотив»
2:0
«Урарту»
Товарищеский матч
После осенней части сезона динамовцы занимают 11-е место в таблице, железнодорожники - пятое. У москвичей более чем в два раза больше очков - 35 против 17.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
В первой части сезона дебютант РПЛ запомнился прежде всего завидными бойцовскими качествами и надежной обороной. Даже московское «Динамо», претендент на золото, пропускает больше махачкалинского! Правда, и забивает команда Хасанби Биджиева совсем мало. По результативности - 11 голов за 18 туров - она делит последнее-предпоследнее места в чемпионате с «Факелом». Судя по результатам зимних контрольных игр, чудесных перевоплощений от махачкалинцев ждать не стоит. Они так же будут «плясать от печки», иначе говоря - играть от обороны. Смысла радикально перестраивать игру у тренера нет.
«Локомотив» больше тяготеет к игре комбинационной, быстрой, результативной. Но проявить все свои лучшие качества на тяжелом газоне «Анжи Арены» ему будет невероятно сложно. Еще один «низовой» матч южных динамовцев вряд ли кого-то удивит. «Весенний футбол» в России редко бывает искрометным.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»:
|Позиция
|«Динамо» (Махачкала)
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Крачковский
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|71. Тикнизян
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Легальная букмекерская компания PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.75 на победу хозяев, 3.40 на ничью и 2.03 - на успех гостей. Прямо сейчас при регистрации с промокодом в черно-зеленой конторе можно получить до 5 000 рублей фрибетом.
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В линии PARI на точный счет самый низкий коэффициент - 7.00 - установлен на результативную ничью 1:1.
Беттинговый партнер Премьер-лиги предоставляет доступ к видеотрансляциям чемпионата зарегистрированным пользователям.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены стартуют со 100 рублей. Для входа на стадион потребуется Fan ID.
|«Динамо» Махачкала
|Пришли:
|Ушли:
|з. Аззи («Белуиздад», Алжир)
|п. Юсупов («Черноморец»)
|п. Помешкин («Космос»)
|3. Ковачевич («Сокол»)
|з. Кампо, из аренды («Шахтер», Казахстан)
|п. Зайнилов («Динамо-2» Махачкала)
|з. Кампо
|п. Крачковский, в аренду («Туран», Азербайджан)
|«Локомотив»
|Пришли:
|Ушли:
|п. Арутюнян («Арсенал», Беларусь)
|з. Митай («Иттихад», Саудовская Аравия)
|п. Мялковский («Арсенал», Беларусь)
|п. Арутюнян, в аренду («Арсенал», Беларусь)
|п. Педриньо, из аренды («Сантос», Бразилия)
|п. Мялковский, в аренду («Арсенал», Беларусь)
|п. Годяев, из аренды («Арсенал», Беларусь)
|п. Никитин, в аренду («Нефтехимик»)
|з. Кузьмичев, из аренды («Торпедо»)
|п. Педриньо, в аренду («Куяба», Бразилия)
|з. Агеев, из аренды («Арсенал», Беларусь)
|з. Кузьмичев, в аренду («Родина»)
|з. Митай, из аренды («Иттихад», Саудовская Аравия)
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