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26 февраля 6:51ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала — Локомотив, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чемпионат России возвращается!
Валентин Васильев

Чемпионат России возобновляется после зимней паузы. Честь провести первый официальный матч в 2025 году выпала новичку лиги, махачкалинскому «Динамо», и одному из приятных открытий осени - «Локомотиву». Анализируем предложения букмекеров на игру в столице Дагестана, выбираем перспективные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

28.02.2025, Пт

19:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.75

Х - 3.40

П2 - 2.03

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала0021-4
«Локомотив»2004-1

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«Динамо» (Махачкала)

3:1

«Ротор»

Товарищеский матч

16.02.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

11.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

05.02.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Химки» 

Товарищеский матч

02.02.2024«Динамо» (Махачкала)

1:2

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2025«Локомотив»

2:2

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Локомотив»

5:0

«Урал»

Товарищеский матч

15.02.2024«Локомотив»

6:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

15.02.2025«Динамо» Москва

2:0

«Локомотив»

Товарищеский матч

08.02.2025«Локомотив»

2:0

«Урарту»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После осенней части сезона динамовцы занимают 11-е место в таблице, железнодорожники - пятое. У москвичей более чем в два раза больше очков - 35 против 17.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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В первой части сезона дебютант РПЛ запомнился прежде всего завидными бойцовскими качествами и надежной обороной. Даже московское «Динамо», претендент на золото, пропускает больше махачкалинского! Правда, и забивает команда Хасанби Биджиева совсем мало. По результативности - 11 голов за 18 туров - она делит последнее-предпоследнее места в чемпионате с «Факелом». Судя по результатам зимних контрольных игр, чудесных перевоплощений от махачкалинцев ждать не стоит. Они так же будут «плясать от печки», иначе говоря - играть от обороны. Смысла радикально перестраивать игру у тренера нет. 

«Локомотив» больше тяготеет к игре комбинационной, быстрой, результативной. Но проявить все свои лучшие качества на тяжелом газоне «Анжи Арены» ему будет невероятно сложно. Еще один «низовой» матч южных динамовцев вряд ли кого-то удивит. «Весенний футбол» в России редко бывает искрометным.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Махачкале покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»:

Позиция«Динамо» (Махачкала)«Локомотив»Позиция
Вратарь27. Волк22. ЛантратовВратарь
Защитник13. Кагермазов77. СамошниковЗащитник
Защитник70. Пальцев5. НьямсиЗащитник
Защитник99. Алибеков23. МонтесЗащитник
Защитник4. Шумахов24. НенаховЗащитник
Защитник77. Сундуков6. БариновПолузащитник
Полузащитник 17. Крачковский93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков83. БатраковПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов9. ПиняевПолузащитник
Нападающий28. Сердеров71. ТикнизянПолузащитник
Нападающий25. Агаларов10. ВоробьевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Легальная букмекерская компания PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 3.75 на победу хозяев, 3.40 на ничью и 2.03 - на успех гостей. Прямо сейчас при регистрации с промокодом в черно-зеленой конторе можно получить до 5 000 рублей фрибетом.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

В линии PARI на точный счет самый низкий коэффициент - 7.00 - установлен на результативную ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

Беттинговый партнер Премьер-лиги предоставляет доступ к видеотрансляциям чемпионата зарегистрированным пользователям.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены стартуют со 100 рублей. Для входа на стадион потребуется Fan ID.

Зимние трансферы команд 

«Динамо» Махачкала 
Пришли:Ушли:
 з. Аззи («Белуиздад», Алжир) п. Юсупов («Черноморец»)
 п. Помешкин («Космос») 3. Ковачевич («Сокол»)
 з. Кампо, из аренды («Шахтер», Казахстан) п. Зайнилов («Динамо-2» Махачкала)
  з. Кампо
 п. Крачковский, в аренду («Туран», Азербайджан)
«Локомотив» 
Пришли:Ушли:
п. Арутюнян («Арсенал», Беларусь)з. Митай («Иттихад», Саудовская Аравия)
 п. Мялковский  («Арсенал», Беларусь)п. Арутюнян, в аренду («Арсенал», Беларусь)
п. Педриньо, из аренды  («Сантос», Бразилия) п. Мялковский, в аренду  («Арсенал», Беларусь)
п. Годяев, из аренды («Арсенал», Беларусь)п. Никитин, в аренду («Нефтехимик»)
з. Кузьмичев, из аренды («Торпедо»)п. Педриньо, в аренду  («Куяба», Бразилия)
з. Агеев, из аренды («Арсенал», Беларусь)з. Кузьмичев, в аренду («Родина»)
з. Митай, из аренды («Иттихад», Саудовская Аравия) 
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