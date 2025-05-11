Алекса Грассо — Наталья Силва, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очень интригующее противостояние. Да, Грассо всё же вышла без пояса из трилогии с Шевченко, но доказала, что является одной из лучших женщин-бойцов в ростере UFC. И мексиканке только 31 год, поэтому ей по силам ещё не раз включиться в титульную гонку.

Тем удивительнее, что букмекеры настолько уверены в Силве. Безусловно, бразильянка несколько лет назад вывела свою карьеру на совершенно иной уровень, а в UFC уже близка к титульному шансу. Однако разница в коэффициентах кажется слишком завышенной, тем более что на бумаге Грассо всё-таки универсальнее.

Впрочем, понять аналитиков тоже можно. Силва — не тот случай, когда спортсмен крушит скромную оппозицию. Бразильянку уже знатно проверяли, в том числе в UFC. И она подтвердила, что прямо сейчас является одной из лучших ударниц лиги с потрясающей работой на ногах. При этом у Силвы нет опыта пятираундовых боев, но предстоящий поединок рассчитан на три пятиминутки, и это как раз явный плюс для бразильянки.

Резюмируя, поймем тех, кто решит воспользоваться высокими коэффициентами на победу Грассо. Мы же играть на исход не будем — шансы Силвы действительно высоки, пусть и не кажутся столь очевидными, как рисуют букмекеры. Но и полный бой оценивается скромными коэффициентами, поэтому придется всё равно рискнуть и предположить, что судьи вынесут решение единогласно.