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10 мая 9:32ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Алекса Грассо — Наталья Силва, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывшая чемпионка против яркого проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В основном карде турнира UFC 315 пройдет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканкой Алексой Грассо и бразильянкой Натальей Силвой. Сумеет ли бывшая чемпионка вернуться на победную тропу после трилогии с Валентиной Шевченко?

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Статистика

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Грассо

 

Силва

Мексика

Страна

Бразилия

31

Возраст

28

21

Бои

24

16 (4 / 2 / 10 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

18 (5 / 7 / 5 / 1)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 2 / 2)

1

Ничьи

1

1

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

5

165

Рост (см)

162,5

167,5

Размах рук (см)

165

95

Размах ног (см)

91,5

Алекса Грассо

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Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, с 2012 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет билась в крупнейшем женском промоушене Invicta FC, после чего выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В ведущей лиге мира потерпела три поражения при двух победах, вследствие чего поднялась из минимального в наилегчайший вес. В новой категории выиграла четыре боя подряд и получила титульный шанс. В марте 2023 года победила Валентину Шевченко болевым приемом и завоевала чемпионский пояс. Их реванш завершился ничьей, и мексиканка сохранила титул. В последнем поединке в сентябре Грассо уступила Шевченко единогласным решением судей в трилогии и потеряла пояс. На данный момент занимает третье место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Наталья Силва

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В 16-летнем возрасте начала заниматься тхэквондо, получила пурпурный пояс. Также владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. В 2019-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском наилегчайшем весе и защитила титул один раз, после чего перешла в UFC. Из-за травм дебютировала в сильнейшем промоушене только в 2022-м. Выиграла все шесть боев в UFC. На данный момент идет на серии из 12 побед. В последнем поединке в сентябре одолела Джессику Андраде единогласным решением судей. Занимает 13-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГрассоПобеда СилвыДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,931,433,651,26

Прогноз на бой

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Очень интригующее противостояние. Да, Грассо всё же вышла без пояса из трилогии с Шевченко, но доказала, что является одной из лучших женщин-бойцов в ростере UFC. И мексиканке только 31 год, поэтому ей по силам ещё не раз включиться в титульную гонку.

Тем удивительнее, что букмекеры настолько уверены в Силве. Безусловно, бразильянка несколько лет назад вывела свою карьеру на совершенно иной уровень, а в UFC уже близка к титульному шансу. Однако разница в коэффициентах кажется слишком завышенной, тем более что на бумаге Грассо всё-таки универсальнее.

Впрочем, понять аналитиков тоже можно. Силва — не тот случай, когда спортсмен крушит скромную оппозицию. Бразильянку уже знатно проверяли, в том числе в UFC. И она подтвердила, что прямо сейчас является одной из лучших ударниц лиги с потрясающей работой на ногах. При этом у Силвы нет опыта пятираундовых боев, но предстоящий поединок рассчитан на три пятиминутки, и это как раз явный плюс для бразильянки.

Резюмируя, поймем тех, кто решит воспользоваться высокими коэффициентами на победу Грассо. Мы же играть на исход не будем — шансы Силвы действительно высоки, пусть и не кажутся столь очевидными, как рисуют букмекеры. Но и полный бой оценивается скромными коэффициентами, поэтому придется всё равно рискнуть и предположить, что судьи вынесут решение единогласно.

Полный кард, где смотреть бой Грассо Силва

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Грассо — Силва стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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