Алекса Грассо — Наталья Силва, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC 315 пройдет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между мексиканкой Алексой Грассо и бразильянкой Натальей Силвой. Сумеет ли бывшая чемпионка вернуться на победную тропу после трилогии с Валентиной Шевченко?
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Грассо
Силва
Мексика
Страна
Бразилия
31
Возраст
28
21
Бои
24
16 (4 / 2 / 10 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
18 (5 / 7 / 5 / 1)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 2 / 2)
1
Ничьи
1
1
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
5
165
Рост (см)
162,5
167,5
Размах рук (см)
165
95
Размах ног (см)
91,5
Владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу, с 2012 года выступает в профессиональных MMA. Несколько лет билась в крупнейшем женском промоушене Invicta FC, после чего выиграла шоу The Ultimate Fighter и получила контракт с UFC. В ведущей лиге мира потерпела три поражения при двух победах, вследствие чего поднялась из минимального в наилегчайший вес. В новой категории выиграла четыре боя подряд и получила титульный шанс. В марте 2023 года победила Валентину Шевченко болевым приемом и завоевала чемпионский пояс. Их реванш завершился ничьей, и мексиканка сохранила титул. В последнем поединке в сентябре Грассо уступила Шевченко единогласным решением судей в трилогии и потеряла пояс. На данный момент занимает третье место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В 16-летнем возрасте начала заниматься тхэквондо, получила пурпурный пояс. Также владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 года. В 2019-м стала чемпионкой Jungle Fight в женском наилегчайшем весе и защитила титул один раз, после чего перешла в UFC. Из-за травм дебютировала в сильнейшем промоушене только в 2022-м. Выиграла все шесть боев в UFC. На данный момент идет на серии из 12 побед. В последнем поединке в сентябре одолела Джессику Андраде единогласным решением судей. Занимает 13-е место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Очень интригующее противостояние. Да, Грассо всё же вышла без пояса из трилогии с Шевченко, но доказала, что является одной из лучших женщин-бойцов в ростере UFC. И мексиканке только 31 год, поэтому ей по силам ещё не раз включиться в титульную гонку.
Тем удивительнее, что букмекеры настолько уверены в Силве. Безусловно, бразильянка несколько лет назад вывела свою карьеру на совершенно иной уровень, а в UFC уже близка к титульному шансу. Однако разница в коэффициентах кажется слишком завышенной, тем более что на бумаге Грассо всё-таки универсальнее.
Впрочем, понять аналитиков тоже можно. Силва — не тот случай, когда спортсмен крушит скромную оппозицию. Бразильянку уже знатно проверяли, в том числе в UFC. И она подтвердила, что прямо сейчас является одной из лучших ударниц лиги с потрясающей работой на ногах. При этом у Силвы нет опыта пятираундовых боев, но предстоящий поединок рассчитан на три пятиминутки, и это как раз явный плюс для бразильянки.
Резюмируя, поймем тех, кто решит воспользоваться высокими коэффициентами на победу Грассо. Мы же играть на исход не будем — шансы Силвы действительно высоки, пусть и не кажутся столь очевидными, как рисуют букмекеры. Но и полный бой оценивается скромными коэффициентами, поэтому придется всё равно рискнуть и предположить, что судьи вынесут решение единогласно.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Грассо — Силва стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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