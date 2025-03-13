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13 марта 8:39ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Динамо Москва, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне неудобный гость для «железнодорожников»
Валентин Васильев

В эти выходные помимо «Дерби двух столиц» нас ожидает еще и сугубо столичное дерби. Здесь анализируем шансы команд в противостоянии «Локомотив» - «Динамо». 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

15.03.2025, Сб

19:30 МСК

«Динамо»  (Москва) 

П1 - 2.30

Х - 3.60

П2 - 2.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»493468210-270
«Динамо»  (Москва) 683449270-210

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

18.02.2025«Локомотив»

2:2

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Локомотив»

5:0

«Урал»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

21.02.2025«Динамо» (Москва)

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

21.02.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Урал»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива» и «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Динамо» (Москва)

2:0

«Локомотив»

Товарищеский матч

28.112024«Локомотив» 

0:1, пен. 3:4

«Динамо» (Москва)

FONBET Кубок России

05.11.2024«Динамо» (Москва)

1:2

«Локомотив» 

FONBET Кубок России

27.07.2024«Динамо» (Москва)

3:1

«Локомотив» 

РПЛ

03.03.2024«Динамо» (Москва)

2:1

«Локомотив» 

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед очной встречей команды занимают соседние места в таблице. Расстояние между ними составляет два очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар20127138-1343
2. Зенит20134339-1243
3. Спартак20124439-1640
4. Динамо20116342-2139
5. Локомотив20114535-2837
6. ЦСКА20105529-1435
7. Ростов2086632-3030
8. Рубин2085728-2929
9. Акрон2074925-3625
10. Крылья Советов20541120-3219
11. Пари НН20541117-3819
12. Химки2047923-3619
13. Динамо Махачкала2039812-2218
14. Ахмат2038919-3417
15. Факел20281011-2814
16. Оренбург20151417-378

Прогноз на матч

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Посреди недели оба клуба сыграли со счетом 2:1 в кубковом турнире. Но если «Локомотив» с ним выиграл в Махачкале, то «Динамо» - уступило в другом дерби, ЦСКА. Впрочем, у бело-голубых еще будет возможность отыграться в ответном матче с армейцами. Здесь и сейчас их больше волнует результат матча в Черкизово. Болельщики и руководство ждут от команды медалей, в идеале - золотых, и турнирный расклад позволяет бело-голубым за них бороться. Очевидно, что в Черкизово они едут за победой.

«Локомотиву» в психологическом плане попроще. От него изначально ни у кого не было завышенных ожиданий, а выступление команды осенью было признано приятной неожиданностью. Понятно, что Галактионов и его парни сами себя нацеливают на пьедестал, но если его не достигнут, разносить их никто не станет. В такой обстановке играть все же комфортнее, чем под прессингом ответственности, как «Динамо».

Но бело-голубые в последние годы успешно выступают в Черкизово. Беспроигрышная серия динамовцев на «Локомотиве» составляет уже семь матчей. Почему бы не взять в качестве прогноза двойной шанс в пользу гостей?

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Баринов  (травма)

«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Динамо»:

Позиция«Локомотив»«Динамо»Позиция
Вратарь22. Лантратов1. ЛуневВратарь
Защитник77. Самошников2. ДасаЗащитник
Защитник5. Ньямси6. ФернандесЗащитник
Защитник23. Монтес3. БальбуэнаЗащитник
Защитник24. Ненахов7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник94. Тимофеев15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков10. БителлоПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев13. НгамалеПолузащитник
Нападающий71. Тикнизян91. ГладышевНападающий
Нападающий10. Воробьев14. МаухубНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Фонбет»  установил высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Победа хозяев котируется в конторе за 2.30, гостей - за 2.90, а ничья - за 3.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Локомотив» - «Динамо»?

По оценкам аналитиков, самый реальный исход встречи - ничья 1:1. При таком раскладе FONBET умножит сумму ставки на 8.00.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Динамо»?

Увидеть дерби можно на «Матч ТВ» и ресурсах холдинга в сети - сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Динамо»?

Билеты на игру можно приобрести в кассах «РЖД Арены» и онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная цена - 700 рублей. 

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