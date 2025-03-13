Локомотив - Динамо Москва, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Посреди недели оба клуба сыграли со счетом 2:1 в кубковом турнире. Но если «Локомотив» с ним выиграл в Махачкале, то «Динамо» - уступило в другом дерби, ЦСКА. Впрочем, у бело-голубых еще будет возможность отыграться в ответном матче с армейцами. Здесь и сейчас их больше волнует результат матча в Черкизово. Болельщики и руководство ждут от команды медалей, в идеале - золотых, и турнирный расклад позволяет бело-голубым за них бороться. Очевидно, что в Черкизово они едут за победой.

«Локомотиву» в психологическом плане попроще. От него изначально ни у кого не было завышенных ожиданий, а выступление команды осенью было признано приятной неожиданностью. Понятно, что Галактионов и его парни сами себя нацеливают на пьедестал, но если его не достигнут, разносить их никто не станет. В такой обстановке играть все же комфортнее, чем под прессингом ответственности, как «Динамо».

Но бело-голубые в последние годы успешно выступают в Черкизово. Беспроигрышная серия динамовцев на «Локомотиве» составляет уже семь матчей. Почему бы не взять в качестве прогноза двойной шанс в пользу гостей?