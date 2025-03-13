Локомотив - Динамо Москва, 15 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В эти выходные помимо «Дерби двух столиц» нас ожидает еще и сугубо столичное дерби. Здесь анализируем шансы команд в противостоянии «Локомотив» - «Динамо».
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
15.03.2025, Сб
19:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|49
|34
|68
|210-270
|«Динамо» (Москва)
|68
|34
|49
|270-210
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|18.02.2025
|«Локомотив»
2:2
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Локомотив»
5:0
«Урал»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Урал»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива» и «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Локомотив»
Товарищеский матч
|28.112024
|«Локомотив»
0:1, пен. 3:4
«Динамо» (Москва)
FONBET Кубок России
|05.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|27.07.2024
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.03.2024
|«Динамо» (Москва)
2:1
«Локомотив»
РПЛ
Перед очной встречей команды занимают соседние места в таблице. Расстояние между ними составляет два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|20
|12
|7
|1
|38-13
|43
|2. Зенит
|20
|13
|4
|3
|39-12
|43
|3. Спартак
|20
|12
|4
|4
|39-16
|40
|4. Динамо
|20
|11
|6
|3
|42-21
|39
|5. Локомотив
|20
|11
|4
|5
|35-28
|37
|6. ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|29-14
|35
|7. Ростов
|20
|8
|6
|6
|32-30
|30
|8. Рубин
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|9. Акрон
|20
|7
|4
|9
|25-36
|25
|10. Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|20-32
|19
|11. Пари НН
|20
|5
|4
|11
|17-38
|19
|12. Химки
|20
|4
|7
|9
|23-36
|19
|13. Динамо Махачкала
|20
|3
|9
|8
|12-22
|18
|14. Ахмат
|20
|3
|8
|9
|19-34
|17
|15. Факел
|20
|2
|8
|10
|11-28
|14
|16. Оренбург
|20
|1
|5
|14
|17-37
|8
Посреди недели оба клуба сыграли со счетом 2:1 в кубковом турнире. Но если «Локомотив» с ним выиграл в Махачкале, то «Динамо» - уступило в другом дерби, ЦСКА. Впрочем, у бело-голубых еще будет возможность отыграться в ответном матче с армейцами. Здесь и сейчас их больше волнует результат матча в Черкизово. Болельщики и руководство ждут от команды медалей, в идеале - золотых, и турнирный расклад позволяет бело-голубым за них бороться. Очевидно, что в Черкизово они едут за победой.
«Локомотиву» в психологическом плане попроще. От него изначально ни у кого не было завышенных ожиданий, а выступление команды осенью было признано приятной неожиданностью. Понятно, что Галактионов и его парни сами себя нацеливают на пьедестал, но если его не достигнут, разносить их никто не станет. В такой обстановке играть все же комфортнее, чем под прессингом ответственности, как «Динамо».
Но бело-голубые в последние годы успешно выступают в Черкизово. Беспроигрышная серия динамовцев на «Локомотиве» составляет уже семь матчей. Почему бы не взять в качестве прогноза двойной шанс в пользу гостей?
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Баринов (травма)
«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Динамо»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|77. Самошников
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|24. Ненахов
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|94. Тимофеев
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|71. Тикнизян
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|14. Маухуб
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Марцел Личка
|Главный тренер
«Фонбет» установил высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Победа хозяев котируется в конторе за 2.30, гостей - за 2.90, а ничья - за 3.60.
По оценкам аналитиков, самый реальный исход встречи - ничья 1:1. При таком раскладе FONBET умножит сумму ставки на 8.00.
Увидеть дерби можно на «Матч ТВ» и ресурсах холдинга в сети - сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Билеты на игру можно приобрести в кассах «РЖД Арены» и онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная цена - 700 рублей.
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