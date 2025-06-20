Мухаммад Наимов — Богдан Град, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена довольно универсальны, но Град обычно более агрессивен в стойке. Вполне возможно, что именно он первым взвинтит темп в предстоящем поединке. И надо признать, что у австрийца есть хорошие шансы на нокаут, так как Наимов отнюдь не безгрешен в защите. Но таджикистанец способен ответить качественными контратаками, тем более что Град пропускает много ударов.

Борьбу Наимов вряд ли будет инициировать, так как у его соперника хороший арсенал сабмишенов. При этом у таджикистанца хорошая защита от тейкдаунов, так что не удивимся, если до нижнего этажа спортсмены вообще не доберутся.

В целом же ждем затяжной поединок. Наимов не привык форсировать события, поэтому если быстрая развязка и случится, то наверняка усилиями Града. Но полагаем, что таджикистанцу хватит навыков для того, чтобы сдержать стартовый натиск соперника и затащить его в пресловутые «глубокие воды».