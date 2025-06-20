Мухаммад Наимов — Богдан Град, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Основной кард ближайшего турнира UFC откроет поединок таджикистанца Мухаммада Наимова и австрийца Богдана Града в полулегком весе (до 65,8 кг). Кто окажется сильнее? Анализируем коэффициенты и выбираем вариант для ставки.
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Наимов
Град
Таджикистан
Страна
Австрия
30
Возраст
29
15
Бои
17
12 (6 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (9 / 3 / 3)
3 (0 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
175
Рост (см)
173
178
Размах рук (см)
178
100,5
Размах ног (см)
99
В профессиональных MMA выступает с 2018 года, большую часть карьеры провел в полулегком весе. В 2020-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но уступил. Затем потерпел ещё одно поражение, но после выиграл три боя подряд и получил возможность дебютировать в UFC. В сильнейшем промоушене одержал три победы кряду, но затем уступил один раз. В последнем поединке в феврале одолел Каана Офли единогласным решением судей.
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Обладатель черного пояса по кикбоксингу и коричневого — по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2023-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но потерпел поражение. В прошлом году вновь принял участие, одержал победу и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале дебютировал в лиге и нокаутировал Лукаса Александра во втором раунде. На данный момент идет на серии из четырех побед.
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Оба спортсмена довольно универсальны, но Град обычно более агрессивен в стойке. Вполне возможно, что именно он первым взвинтит темп в предстоящем поединке. И надо признать, что у австрийца есть хорошие шансы на нокаут, так как Наимов отнюдь не безгрешен в защите. Но таджикистанец способен ответить качественными контратаками, тем более что Град пропускает много ударов.
Борьбу Наимов вряд ли будет инициировать, так как у его соперника хороший арсенал сабмишенов. При этом у таджикистанца хорошая защита от тейкдаунов, так что не удивимся, если до нижнего этажа спортсмены вообще не доберутся.
В целом же ждем затяжной поединок. Наимов не привык форсировать события, поэтому если быстрая развязка и случится, то наверняка усилиями Града. Но полагаем, что таджикистанцу хватит навыков для того, чтобы сдержать стартовый натиск соперника и затащить его в пресловутые «глубокие воды».
Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, его откроет именно бой Наимов — Град.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы