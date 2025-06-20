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19 июня 15:10ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мухаммад Наимов — Богдан Град, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Непростая проверка для таджикистанца
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Основной кард ближайшего турнира UFC откроет поединок таджикистанца Мухаммада Наимова и австрийца Богдана Града в полулегком весе (до 65,8 кг). Кто окажется сильнее? Анализируем коэффициенты и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Наимов

 

Град

Таджикистан

Страна

Австрия

30

Возраст

29

15

Бои

17

12 (6 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (9 / 3 / 3)

3 (0 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

175

Рост (см)

173

178

Размах рук (см)

178

100,5

Размах ног (см)

99

Мухаммад Наимов

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В профессиональных MMA выступает с 2018 года, большую часть карьеры провел в полулегком весе. В 2020-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но уступил. Затем потерпел ещё одно поражение, но после выиграл три боя подряд и получил возможность дебютировать в UFC. В сильнейшем промоушене одержал три победы кряду, но затем уступил один раз. В последнем поединке в феврале одолел Каана Офли единогласным решением судей.

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Богдан Град

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Обладатель черного пояса по кикбоксингу и коричневого — по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2023-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но потерпел поражение. В прошлом году вновь принял участие, одержал победу и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале дебютировал в лиге и нокаутировал Лукаса Александра во втором раунде. На данный момент идет на серии из четырех побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НаимоваПобеда ГрадаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,323,522,251,60

Прогноз на бой

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Оба спортсмена довольно универсальны, но Град обычно более агрессивен в стойке. Вполне возможно, что именно он первым взвинтит темп в предстоящем поединке. И надо признать, что у австрийца есть хорошие шансы на нокаут, так как Наимов отнюдь не безгрешен в защите. Но таджикистанец способен ответить качественными контратаками, тем более что Град пропускает много ударов.

Борьбу Наимов вряд ли будет инициировать, так как у его соперника хороший арсенал сабмишенов. При этом у таджикистанца хорошая защита от тейкдаунов, так что не удивимся, если до нижнего этажа спортсмены вообще не доберутся. 

В целом же ждем затяжной поединок. Наимов не привык форсировать события, поэтому если быстрая развязка и случится, то наверняка усилиями Града. Но полагаем, что таджикистанцу хватит навыков для того, чтобы сдержать стартовый натиск соперника и затащить его в пресловутые «глубокие воды».

Полный кард, где смотреть бой Наимов Град

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Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, его откроет именно бой Наимов Град.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Тагир Уланбеков (Россия) — Азат Максум (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Исмаил Наурдиев (Марокко) — Юн Енг Пак (Южная Корея). Средний вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) — Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Сок Хен Ко (Южная Корея) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Ирина Алексеева (Россия) — Клаудия Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

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