Джин Силва — Мелсик Багдасарян, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Силва — очень крепкий боец, который довольно громко ворвался в UFC и уже стучится в топ-15. А вот Багдасарян забуксовал, в том числе из-за проблем со здоровьем. Его простой длится около полутора лет, и после такой паузы всегда сложно предсказать, каким предстанет спортсмен.

Зато понятно, что Силва с высокой вероятностью быстро взвинтит темп. Есть сомнения, что Багдасарян справится с таким напором. В любом случае у бразильца останется запасной вариант — партер. У него неплохая джитсерская база, а вот армянин на нижнем этаже выглядит посредственно.

Полагаем, в итоге полный бой мы не увидим. Либо яркие ударники доберутся до нокаута в стойке, либо Силва воспользуется слабостью соперника в партере.