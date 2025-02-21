Джин Силва — Мелсик Багдасарян, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между бразильцем Джином Силвой и армянином Мелсиком Багдасаряном. Какую ставку выбрать на это противостояние?
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Силва
Багдасарян
Бразилия
Страна
Армения
28
Возраст
33
16
Бои
10
14 (11 / 2 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (5 / 0 / 3)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 2 / 0)
170
Рост (см)
175
175
Размах рук (см)
178
93
Размах ног (см)
99
В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл все три боя. На данный момент идет на серии из 11 побед. В последнем поединке в июле техническим нокаутом после остановки доктором одолел Дрю Добера.
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В шесть лет начал заниматься карате, в дальнейшем освоил кикбоксинг и тайский бокс. В профессиональных MMA дебютировал в 2014 году, но до 2019-го выступал преимущественно в кикбоксинге (претендент на титул K-1 в полусреднем весе) и боксе (победы во всех трех боях на профессиональном ринге). Вернувшись в смешанные единоборства, провел несколько поединков, после чего в 2020-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта. Под эгидой ведущего промоушена одержал три победы при одном поражении. В последнем поединке в июле 2023 года одолел Такера Латца единогласным решением судей.
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Силва — очень крепкий боец, который довольно громко ворвался в UFC и уже стучится в топ-15. А вот Багдасарян забуксовал, в том числе из-за проблем со здоровьем. Его простой длится около полутора лет, и после такой паузы всегда сложно предсказать, каким предстанет спортсмен.
Зато понятно, что Силва с высокой вероятностью быстро взвинтит темп. Есть сомнения, что Багдасарян справится с таким напором. В любом случае у бразильца останется запасной вариант — партер. У него неплохая джитсерская база, а вот армянин на нижнем этаже выглядит посредственно.
Полагаем, в итоге полный бой мы не увидим. Либо яркие ударники доберутся до нокаута в стойке, либо Силва воспользуется слабостью соперника в партере.
Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Силва — Багдасарян стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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