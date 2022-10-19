«Прогноз на полтос» к UFC 280

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Вечером 22 октября по московскому времени состоится крупный турнир UFC 280, который возглавит бой россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры за пояс в лёгком весе. Букмекерская компания «Балтбет» подготовила к этому событию акцию на 50 тысяч рублей.
Программа «Прогноз на полтос» доступна для зарегистрированных клиентов компании. Для участия нужно сделать ставку на любой бой UFC - размер, коэффициенты, исход не ограничиваются. Далее требуется заполнить Google-анкету (ссылка на неё здесь), в которой необходимо оставить прогноз на поединок Махачева и Оливейры:
Если пользователь верно ответит на все вопросы, то получит фрибет в 50 тысяч рублей. При нескольких победителях бонус делится.
Также приз получат те, кто даст три правильных ответа. Им достанется по фрибету в тысячу рублей.
+ Акция понятна и доступна
+ Предложение посвящено одному из самых резонансных спортивных событий года
+ Крупный размер возможного фрибета
+ Отсутствие требований по отыгрышу
- Непростые требования к прогнозу
Пожалуй, идеальная акция для любителей смешанных единоборств и ставок на них. «Балтбет» готов отдать победителю внушительный фрибет без требований отыгрыша.
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