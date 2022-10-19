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21 января 7:42ГлавнаяБонусы
БК Балтбет

«Прогноз на полтос» к UFC 280

БалтбетБалтбет
4star
50000
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Хотите дополнительную мотивацию, чтобы поставить на чемпионский бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры?
Александр Бокулёв
main

Вечером 22 октября по московскому времени состоится крупный турнир UFC 280, который возглавит бой россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры за пояс в лёгком весе. Букмекерская компания «Балтбет» подготовила к этому событию акцию на 50 тысяч рублей.

Как получить бонус?

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Программа «Прогноз на полтос» доступна для зарегистрированных клиентов компании. Для участия нужно сделать ставку на любой бой UFC - размер, коэффициенты, исход не ограничиваются. Далее требуется заполнить Google-анкету (ссылка на неё здесь), в которой необходимо оставить прогноз на поединок Махачева и Оливейры:

  • победитель;
  • способ победы;
  • число раундов;
  • количество значимых ударов.

Если пользователь верно ответит на все вопросы, то получит фрибет в 50 тысяч рублей. При нескольких победителях бонус делится.

Также приз получат те, кто даст три правильных ответа. Им достанется по фрибету в тысячу рублей.

Плюсы и минусы

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+ Акция понятна и доступна

+ Предложение посвящено одному из самых резонансных спортивных событий года

+ Крупный размер возможного фрибета

+ Отсутствие требований по отыгрышу

 

- Непростые требования к прогнозу

Заключение

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Пожалуй, идеальная акция для любителей смешанных единоборств и ставок на них. «Балтбет» готов отдать победителю внушительный фрибет без требований отыгрыша.

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