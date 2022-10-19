«Прогноз на полтос» к UFC 280

Программа «Прогноз на полтос» доступна для зарегистрированных клиентов компании. Для участия нужно сделать ставку на любой бой UFC - размер, коэффициенты, исход не ограничиваются. Далее требуется заполнить Google-анкету (ссылка на неё здесь), в которой необходимо оставить прогноз на поединок Махачева и Оливейры:

победитель;

способ победы;

число раундов;

количество значимых ударов.

Если пользователь верно ответит на все вопросы, то получит фрибет в 50 тысяч рублей. При нескольких победителях бонус делится.

Также приз получат те, кто даст три правильных ответа. Им достанется по фрибету в тысячу рублей.