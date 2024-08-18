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18 августа 11:56ГлавнаяБонусы
БК Лига Ставок
Футбол

Фрибеты до 10 000 рублей за ставки на РПЛ от «Лиги Ставок»

Лига СтавокЛига Ставок
5star
до 10 000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Смотреть чемпионат России стало еще интереснее
Валентин Васильев
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Один из самых популярных легальных букмекеров России «Лига Ставок» предлагает любителям футбола принять участие в новом конкурсе, посвященном российской Премьер-лиге. Контора еженедельно разыгрывает 500 000 рублей между бетторами, специализирующимися на РПЛ.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе «Лиги Ставок». Чтобы перейти на сайт БК, кликните на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу или вверху этой страницы. После этого регистрируетесь и авторизуетесь в системе. Далее заключаете пари на матчи чемпионата России по футболу.

Победители акции определяются по итогам каждого тура случайным образом. Максимально возможный выигрыш за один тур составляет 10 тысяч рублей. Фрибет действителен в течение одной недели с момента получения.

Плюсы и минусы

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+ Простые и понятные условия участия в акции.

+ Бесплатную ставку можно использовать на любое событие.

 

- Победитель определяется рандомным образом. 

Заключение

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Акция букмекерской конторы «Лига Ставок» делает просмотр матчей РПЛ еще более увлекательным. При этом получить бонус можно многократно, и он не требует сложного отыгрыша. 

Получить до 10 тысяч рублей от "Лиги Ставок"
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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров