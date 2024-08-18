Фрибеты до 10 000 рублей за ставки на РПЛ от «Лиги Ставок»

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Победители акции определяются по итогам каждого тура случайным образом. Максимально возможный выигрыш за один тур составляет 10 тысяч рублей. Фрибет действителен в течение одной недели с момента получения.