Фрибеты до 10 000 рублей за ставки на РПЛ от «Лиги Ставок»

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Один из самых популярных легальных букмекеров России «Лига Ставок» предлагает любителям футбола принять участие в новом конкурсе, посвященном российской Премьер-лиге. Контора еженедельно разыгрывает 500 000 рублей между бетторами, специализирующимися на РПЛ.
Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе «Лиги Ставок». Чтобы перейти на сайт БК, кликните на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу или вверху этой страницы. После этого регистрируетесь и авторизуетесь в системе. Далее заключаете пари на матчи чемпионата России по футболу.
Победители акции определяются по итогам каждого тура случайным образом. Максимально возможный выигрыш за один тур составляет 10 тысяч рублей. Фрибет действителен в течение одной недели с момента получения.
+ Простые и понятные условия участия в акции.
+ Бесплатную ставку можно использовать на любое событие.
- Победитель определяется рандомным образом.
Акция букмекерской конторы «Лига Ставок» делает просмотр матчей РПЛ еще более увлекательным. При этом получить бонус можно многократно, и он не требует сложного отыгрыша.
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