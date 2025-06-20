Регенка от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на BLAST Austin Major

Чтобы включиться в акцию, следуйте краткой инструкции:

1. Создайте аккаунт в PARI, если вы еще не являетесь клиентом компании.

2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Сделайте одиночную ставку (прематч или в лайве) на любое событие турнира BLAST Austin Major 2025. Сумма пари — от 1000 рублей, коэффициент — от 1.50.

После проигрыша пари игрок получает возможность компенсировать часть потерь. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выполнить дополнительное условие. Участнику потребуется оформить новое одиночное пари на матч в рамках BLAST Austin Major 2025, при этом:

Минимальный коэффициент должен составлять 1.50.

Сумма ставки — не менее 50% от проигранного пари.

Событие обязательно должно относиться к тому же турниру.

Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий игрок получает фрибет в размере 20% от проигранной ставки. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей.

Количество бонусов не ограничено. Игрок может получать фрибеты при каждом выполнении условий акции.