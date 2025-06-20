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20 июня 6:41ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит

Регенка от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на BLAST Austin Major

10000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Не упусти шанс вернуть часть проигранного!

С 19 по 22 июня PARI проводит спецпредложение «Регенка», которое дает шанс вернуть часть проигранных средств. Участвуют только ставки на турнир BLAST Austin Major 2025. Букмекер компенсирует до 20% суммы проигрыша фрибетом, максимальный размер которого составляет 10 000 рублей. 

Как получить бонус PARI до 10 000 рублей по предложению Регенка

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Чтобы включиться в акцию, следуйте краткой инструкции:

1. Создайте аккаунт в PARI, если вы еще не являетесь клиентом компании.

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2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Сделайте одиночную ставку (прематч или в лайве) на любое событие турнира BLAST Austin Major 2025. Сумма пари — от 1000 рублей, коэффициент — от 1.50.

После проигрыша пари игрок получает возможность компенсировать часть потерь. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выполнить дополнительное условие. Участнику потребуется оформить новое одиночное пари на матч в рамках BLAST Austin Major 2025, при этом:

  • Минимальный коэффициент должен составлять 1.50.
  • Сумма ставки — не менее 50% от проигранного пари.
  • Событие обязательно должно относиться к тому же турниру.

Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий игрок получает фрибет в размере 20% от проигранной ставки. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей.

Количество бонусов не ограничено. Игрок может получать фрибеты при каждом выполнении условий акции.

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей по акции Регенка

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Фрибет начисляется в течение 72 часов после расчета проигравшей ставки и действует 3 календарных дня. Использовать его можно только путем размещения 1 пари. Фрибет нельзя применять к ставкам с коэффициентом ниже 1.70, на пари типа система. Допускается использование бонуса исключительно на события из категории «Киберспорт».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Для удобства мы собрали в таблице все важные детали розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

22.06.2025 (23:59 МСК)

Фрибет нельзя разместить на события из раздела «Игры 24/7».

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Можно получить фрибет неограниченное количество раз➖ В акции учитываются исключительно пари, которые завершились проигрышем
➕ Участие в акции доступно сразу после регистрации 

Заключение

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На турнире по CS2 в американском Остине наступило время решающих игр. Естественно, множество бетторов сделают ставки на финальные поединки. Чтобы минимизировать риски, разумно воспользоваться предложением PARI вернуть часть проигранных средств.

 

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