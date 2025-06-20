Регенка от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на BLAST Austin Major

Партнерский проект
С 19 по 22 июня PARI проводит спецпредложение «Регенка», которое дает шанс вернуть часть проигранных средств. Участвуют только ставки на турнир BLAST Austin Major 2025. Букмекер компенсирует до 20% суммы проигрыша фрибетом, максимальный размер которого составляет 10 000 рублей.
Чтобы включиться в акцию, следуйте краткой инструкции:
1. Создайте аккаунт в PARI, если вы еще не являетесь клиентом компании.
2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Участвовать».
3. Сделайте одиночную ставку (прематч или в лайве) на любое событие турнира BLAST Austin Major 2025. Сумма пари — от 1000 рублей, коэффициент — от 1.50.
После проигрыша пари игрок получает возможность компенсировать часть потерь. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо выполнить дополнительное условие. Участнику потребуется оформить новое одиночное пари на матч в рамках BLAST Austin Major 2025, при этом:
Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий игрок получает фрибет в размере 20% от проигранной ставки. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей.
Количество бонусов не ограничено. Игрок может получать фрибеты при каждом выполнении условий акции.
Фрибет начисляется в течение 72 часов после расчета проигравшей ставки и действует 3 календарных дня. Использовать его можно только путем размещения 1 пари. Фрибет нельзя применять к ставкам с коэффициентом ниже 1.70, на пари типа система. Допускается использование бонуса исключительно на события из категории «Киберспорт».
Для удобства мы собрали в таблице все важные детали розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
22.06.2025 (23:59 МСК)
Фрибет нельзя разместить на события из раздела «Игры 24/7».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Можно получить фрибет неограниченное количество раз
|➖ В акции учитываются исключительно пари, которые завершились проигрышем
|➕ Участие в акции доступно сразу после регистрации
На турнире по CS2 в американском Остине наступило время решающих игр. Естественно, множество бетторов сделают ставки на финальные поединки. Чтобы минимизировать риски, разумно воспользоваться предложением PARI вернуть часть проигранных средств.