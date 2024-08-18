Розыгрыш Winline: ценные призы и фрибеты до 5 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора Winline предлагает любителям киберспорта c совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» поучаствовать в розыгрыше ценных призов и фрибета до 5 000 ₽.
Чтобы принять участие в акции, первым делом нужно зарегистрироваться в системе БК, а если у вас уже есть аккаунт - войти в него под своими учетными данными. Далее следуете на страницу акции и жмете на кнопку «Участвовать». После этого вам будут предложены различные задания, за выполнение которых полагаются бонусные баллы. Кроме того, призовые очки начисляются за пари на киберспортивные события. Чем больше баллов, тем выше шансы на приз. За каждое пополнение депозита на 1 000 рублей игроку полагается два билета, за ставку на киберспорт минимум на 500 рублей - еще один.
Победители акции будут названы 23 августа.
Вот что можно выиграть:
+ Участвовать в акции могут как постоянные клиенты компании так и новички.
+ Богатый призовой фонд.
- Победители определяются рандомным образом.
Легальные российские букмекеры нечасто радуют своих клиентов реально ценными призами. В Winline исправили это упущение. Для любителя киберспорта будет совершенно нелишней новенькая игровая консоль или ноутбук.
Партнерский проект