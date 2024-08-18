Розыгрыш Winline: ценные призы и фрибеты до 5 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Чтобы принять участие в акции, первым делом нужно зарегистрироваться в системе БК, а если у вас уже есть аккаунт - войти в него под своими учетными данными. Далее следуете на страницу акции и жмете на кнопку «Участвовать». После этого вам будут предложены различные задания, за выполнение которых полагаются бонусные баллы. Кроме того, призовые очки начисляются за пари на киберспортивные события. Чем больше баллов, тем выше шансы на приз. За каждое пополнение депозита на 1 000 рублей игроку полагается два билета, за ставку на киберспорт минимум на 500 рублей - еще один.

Победители акции будут названы 23 августа.

Вот что можно выиграть: