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18 августа 10:52ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш Winline: ценные призы и фрибеты до 5 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Шанс выиграть ноутбук или игровую консоль
Валентин Васильев
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Букмекерская контора Winline предлагает любителям киберспорта c совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» поучаствовать в розыгрыше ценных призов и фрибета до 5 000 ₽.

Как получить бонус?

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Чтобы принять участие в акции, первым делом нужно зарегистрироваться в системе БК, а если у вас уже есть аккаунт - войти в него под своими учетными данными. Далее следуете на страницу акции и жмете на кнопку «Участвовать». После этого вам будут предложены различные задания, за выполнение которых полагаются бонусные баллы. Кроме того, призовые очки начисляются за пари на киберспортивные события. Чем больше баллов, тем выше шансы на приз. За каждое пополнение депозита на 1 000 рублей игроку полагается два билета, за ставку на киберспорт минимум на 500 рублей - еще один.

Победители акции будут названы 23 августа. 

Вот что можно выиграть:

  • Игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar 17“;
  • Игровая клавиатура Logitech G715;
  • Микрофон HyperX Quadcast S;
  • Игровая мышь Logitech G Pro X;
  • Игровые наушники Logitech G735;
  • Игровой монитор Asus ROG Swift;
  • Планшет Apple iPad Pro;
  • Игровая консоль SonyPlaystation 5;
  • Cмартфон Apple Phone 15 Pro Max;
  • Игровая консоль Xbox Series X;
  • Фрибеты номиналом 1000 ₽, 2500 ₽ и 5000 ₽.

Плюсы и минусы

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+ Участвовать в акции могут как постоянные клиенты компании так и новички.
+ Богатый призовой фонд.

- Победители определяются рандомным образом.

Заключение

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Легальные российские букмекеры нечасто радуют своих клиентов реально ценными призами. В Winline исправили это упущение. Для любителя киберспорта будет совершенно нелишней новенькая игровая консоль или ноутбук. 

Обзор букмекерской конторы Winline

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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров