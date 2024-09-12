Приветственный бонус «Зенит»: до 15 000 рублей новым игрокам

1. Сроки проведения Акции:

1.1. Акция проводится с 17.12.2021 до 19.08.2030.

1.2. Сроки проведения Акции устанавливаются организатором и могут быть изменены в любое время без указания причин и дополнительных уведомлений.

2. Условия получения фрибета:

2.1. Необходимо зарегистрироваться на сайте БК Зенит в период проведения настоящей Акции.

2.2. Сумма фрибета составляет 100% от суммы первого пополнения. Максимальная сумма фрибета – 15000,00 руб..

2.3. Фрибет начисляется после первого пополнения игрового счета, при условии пополнения игрового счета в течение 3 дней с момента регистрации на сумму более 100,00 руб..

2.4. Фрибет становится доступен для использования после выполнения следующих условий:

2.4.1. Участником акции должны быть сделаны одна или несколько ставок.

2.4.2. Ставки, указанные в п.2.4.1, должны удовлетворять всем условиям:

- являться ставками на спорт;

- вид ставки: экспресс

- минимальное число исходов в экспрессе: от 3

- коэффициенты каждого исхода в экспрессе должны удовлетворять условиям:

- минимальный коэффициент: от 1,40

2.4.3. Общая сумма ставок, указанных в п. 2.4.1, должна составлять сумму первого пополнения, указанного в п.2.3, умноженного на 5,00.

2.4.4. Ставки, указанные в п. 2.4.1, должны быть рассчитаны в течение 30 дней с момента первого пополнения, указанного в п.2.3.

2.4.5. Ставки, сделанные с использованием ранее полученного фрибета, в Акции не участвуют.

2.5. Проверка первого пополнения игрового счета и ставок, указанных в п. 2.4.1, на соответствие условиям Акции осуществляется в течение одного часа.

3. Условия использования фрибета:

3.1. Фрибет может быть использован после проверки соответствия условиям, указанным в п. 2 настоящих Правил, в течение 14 дней.

3.2. Совершить бесплатную ставку можно только на всю сумму фрибета.

4. Дополнительные условия:

4.1. В случае выигрыша участнику Акции выплачивается сумма выигрыша, без учета суммы фрибета.

4.2. Условия Акции могут быть дополнены в любое время без указания причин и дополнительных уведомлений.

4.3. В спорных ситуациях, возникающих при проведении Акции, окончательное решение принимает БК Зенит.

4.4. Использование фрибета подтверждает полное согласие участника Акции с настоящими Правилами.

4.5. БК Зенит вправе отказать участнику Акции в начислении бесплатной ставки, а также отстранить участника от участия в любых Акциях компании, признать недействительными любые действия участника, в отношении которого у БК Зенит возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Акции или злоупотребляет ими, подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:

а) участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для БК Зенит, иных участников, так и для третьих лиц;

б) в случае выявления факта предоставления участником сведений, не соответствующих действительности;

в) участник нарушает Правила Акции;

г) аккаунт участника Акции заблокирован.

4.6. В случае обнаружения любого из нарушений правил Акции БК Зенит вправе запретить участнику получение бонуса на игровой счет, бесплатных ставок, аннулировать выигрыши, полученные с использованием бесплатных ставок и заблокировать аккаунт участника Акции.

4.7. Ставки, к которым была применена функция Множитель экспресса, не могут участвовать в отыгрыше для получения этого бонуса.