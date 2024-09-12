Приветственный бонус «Зенит»: до 15 000 рублей новым игрокам

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Приветственный бонус — базовое предложения большинства букмекеров. Компания «Зенит» не осталась в стороне и дает возможность новым клиентам получить до 15 тысяч рублей для ставок.
Для завершения алгоритма по получению бонуса понадобится заключить одно или несколько пари на спорт категории «экспресс». Их общий денежный объем должен превышать сумму депозита в пять раз. Необходимо, чтобы каждая ставка включала минимум три события, а коэффициент каждого исхода был не ниже 1,40.
Если все условия соблюдены, на счет поступит бонус в размере первого депозита. Однако номинал фрибета не может превышать 15 000 рублей.
Бонус активен в течение 14 дней. В этот срок его можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом. Если пари окажется успешным, то клиент получит выигрыш за вычетом номинала фрибета.
Приветственные фрибеты нередко выдаются на бездепозитной основе. Однако у «Зенита» другой подход. Ниже представлены примеры других вариантов на рынке:
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|PARI
|2024 рубля
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 14 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
+ Относительно высокий максимальный номинал фрибета
+ Отсутствие требований по отыгрышу бонуса
- Сложная механика получения фрибета
- Предложение актуально только для новых клиентов букмекера
Компания «Зенит» предлагает приветственный бонус с довольно высокой максимальной планкой. Однако это не бездепозитное предложение. Потребуется не только пополнить счет, но и выполнить непростые условия по заключению ставок.
Рекомендуем обратить внимание на другое приветственное предложение букмекера. В рамках специальной эксклюзивной программы новые игроки могут получить более внушительный бонус — до 35 тысяч рублей.
Это предложение от компании для новых игроков. При регистрации и верификации пользователь гарантированно получает награду в рамках условий акции. Нередко для доступа к бонусу также требуется внесение депозита.
На данный момент у букмекерской компании «Зенит» есть не только классический, но и специальный приветственный бонус, доступный по эксклюзивному промокоду. Сумма максимального второго варианта может достигать 35 000 рублей.
Да, «Зенит» — легальная компания на российском беттинговом рынке.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «ЗЕНИТ»
1. Сроки проведения Акции:
1.1. Акция проводится с 17.12.2021 до 19.08.2030.
1.2. Сроки проведения Акции устанавливаются организатором и могут быть изменены в любое время без указания причин и дополнительных уведомлений.
2. Условия получения фрибета:
2.1. Необходимо зарегистрироваться на сайте БК Зенит в период проведения настоящей Акции.
2.2. Сумма фрибета составляет 100% от суммы первого пополнения. Максимальная сумма фрибета – 15000,00 руб..
2.3. Фрибет начисляется после первого пополнения игрового счета, при условии пополнения игрового счета в течение 3 дней с момента регистрации на сумму более 100,00 руб..
2.4. Фрибет становится доступен для использования после выполнения следующих условий:
2.4.1. Участником акции должны быть сделаны одна или несколько ставок.
2.4.2. Ставки, указанные в п.2.4.1, должны удовлетворять всем условиям:
- являться ставками на спорт;
- вид ставки: экспресс
- минимальное число исходов в экспрессе: от 3
- коэффициенты каждого исхода в экспрессе должны удовлетворять условиям:
- минимальный коэффициент: от 1,40
2.4.3. Общая сумма ставок, указанных в п. 2.4.1, должна составлять сумму первого пополнения, указанного в п.2.3, умноженного на 5,00.
2.4.4. Ставки, указанные в п. 2.4.1, должны быть рассчитаны в течение 30 дней с момента первого пополнения, указанного в п.2.3.
2.4.5. Ставки, сделанные с использованием ранее полученного фрибета, в Акции не участвуют.
2.5. Проверка первого пополнения игрового счета и ставок, указанных в п. 2.4.1, на соответствие условиям Акции осуществляется в течение одного часа.
3. Условия использования фрибета:
3.1. Фрибет может быть использован после проверки соответствия условиям, указанным в п. 2 настоящих Правил, в течение 14 дней.
3.2. Совершить бесплатную ставку можно только на всю сумму фрибета.
4. Дополнительные условия:
4.1. В случае выигрыша участнику Акции выплачивается сумма выигрыша, без учета суммы фрибета.
4.2. Условия Акции могут быть дополнены в любое время без указания причин и дополнительных уведомлений.
4.3. В спорных ситуациях, возникающих при проведении Акции, окончательное решение принимает БК Зенит.
4.4. Использование фрибета подтверждает полное согласие участника Акции с настоящими Правилами.
4.5. БК Зенит вправе отказать участнику Акции в начислении бесплатной ставки, а также отстранить участника от участия в любых Акциях компании, признать недействительными любые действия участника, в отношении которого у БК Зенит возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Акции или злоупотребляет ими, подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
а) участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для БК Зенит, иных участников, так и для третьих лиц;
б) в случае выявления факта предоставления участником сведений, не соответствующих действительности;
в) участник нарушает Правила Акции;
г) аккаунт участника Акции заблокирован.
4.6. В случае обнаружения любого из нарушений правил Акции БК Зенит вправе запретить участнику получение бонуса на игровой счет, бесплатных ставок, аннулировать выигрыши, полученные с использованием бесплатных ставок и заблокировать аккаунт участника Акции.
4.7. Ставки, к которым была применена функция Множитель экспресса, не могут участвовать в отыгрыше для получения этого бонуса.
Партнерский проект