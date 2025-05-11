Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Похоже, Андраде окончательно прошла пик карьеры. Поражения случаются всё чаще, победы даются всё сложнее — особенно с топовыми соперницами. Ясудавичус, напротив, производит впечатление бойца в расцвете сил. Она вышла на солидную серию побед при довольно высоком уровне оппозиции. И есть все основания ожидать, что канадка не остановится.

Вот и букмекеры считают Ясудавичус явной фавориткой. Она, как и Андраде, довольно универсальна, но имеет внушительное преимущество по габаритам. Канадка предпочитает действовать рационально, умело работает на очки. Андраде же обычно взвинчивает темп и навязывает агрессивный стиль, основанный на грубой силе.

Но уровень и габариты Ясудавичус наверняка помогут ей сдержать натиск оппонентки. Вдобавок канадка сама может подловить бразильянку на ошибках и оформить досрочную победу. Впрочем, рискнем предположить, что если финиш и произойдет, то не раньше второго раунда. Играем соответствующий тотал и победу Ясудавичус.