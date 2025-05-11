Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 315 пройдет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между бразильянкой Джессикой Андраде и канадкой Жасмин Ясудавичус. Сумеет ли бывшая чемпионка закрыть последнее поражение?
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Андраде
Ясудавичус
Бразилия
Страна
Канада
33
Возраст
36
39
Бои
16
26 (10 / 8 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (2 / 3 / 8)
13 (5 / 4 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
7
Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC
9
156
Рост (см)
170
157,5
Размах рук (см)
173
89
Размах ног (см)
96,5
В школьные годы начала заниматься дзюдо, позднее освоила бразильское джиу-джитсу и получила черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в UFC — с 2013-го. В 2017-м билась за чемпионский пояс в минимальном весе, но проиграла Йоанне Енджейчик. В 2019 году завоевала этот титул, победив Роуз Намаюнас, однако в первой же защите уступила Вейли Жанг. В 2021-м проиграла Валентине Шевченко в бою за пояс женского наилегчайшего дивизиона. В последнем поединке в сентябре прервала серию из двух побед, уступив Наталье Силве единогласным решением судей. На данный момент занимает пятое место в минимальном дивизионе, седьмое — в наилегчайшем, 14-е — в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Обладательница коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2021-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла семь боев и уступила в двух. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале единогласным решением судей одолела Майру Буэно Силву.
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Похоже, Андраде окончательно прошла пик карьеры. Поражения случаются всё чаще, победы даются всё сложнее — особенно с топовыми соперницами. Ясудавичус, напротив, производит впечатление бойца в расцвете сил. Она вышла на солидную серию побед при довольно высоком уровне оппозиции. И есть все основания ожидать, что канадка не остановится.
Вот и букмекеры считают Ясудавичус явной фавориткой. Она, как и Андраде, довольно универсальна, но имеет внушительное преимущество по габаритам. Канадка предпочитает действовать рационально, умело работает на очки. Андраде же обычно взвинчивает темп и навязывает агрессивный стиль, основанный на грубой силе.
Но уровень и габариты Ясудавичус наверняка помогут ей сдержать натиск оппонентки. Вдобавок канадка сама может подловить бразильянку на ошибках и оформить досрочную победу. Впрочем, рискнем предположить, что если финиш и произойдет, то не раньше второго раунда. Играем соответствующий тотал и победу Ясудавичус.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Бой Андраде — Ясудавичус стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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