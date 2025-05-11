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10 мая 11:24ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичус, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывшая чемпионка проиграет второй раз подряд?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде турнира UFC 315 пройдет рейтинговый поединок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между бразильянкой Джессикой Андраде и канадкой Жасмин Ясудавичус. Сумеет ли бывшая чемпионка закрыть последнее поражение? 

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Статистика

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Андраде

 

Ясудавичус

Бразилия

Страна

Канада

33

Возраст

36

39

Бои

16

26 (10 / 8 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (2 / 3 / 8)

13 (5 / 4 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 0 / 3)

7

Место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC

9

156

Рост (см)

170

157,5

Размах рук (см)

173

89

Размах ног (см)

96,5

Джессика Андраде

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В школьные годы начала заниматься дзюдо, позднее освоила бразильское джиу-джитсу и получила черный пояс. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в UFC — с 2013-го. В 2017-м билась за чемпионский пояс в минимальном весе, но проиграла Йоанне Енджейчик. В 2019 году завоевала этот титул, победив Роуз Намаюнас, однако в первой же защите уступила Вейли Жанг. В 2021-м проиграла Валентине Шевченко в бою за пояс женского наилегчайшего дивизиона. В последнем поединке в сентябре прервала серию из двух побед, уступив Наталье Силве единогласным решением судей. На данный момент занимает пятое место в минимальном дивизионе, седьмое — в наилегчайшем, 14-е — в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Жасмин Ясудавичус

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Обладательница коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2021-м победила в Претендентской серии Дэйны Уайта и получила контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграла семь боев и уступила в двух. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале единогласным решением судей одолела Майру Буэно Силву.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АндрадеПобеда ЯсудавичусДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,451,332,001,76

Прогноз на бой

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Похоже, Андраде окончательно прошла пик карьеры. Поражения случаются всё чаще, победы даются всё сложнее — особенно с топовыми соперницами. Ясудавичус, напротив, производит впечатление бойца в расцвете сил. Она вышла на солидную серию побед при довольно высоком уровне оппозиции. И есть все основания ожидать, что канадка не остановится.

Вот и букмекеры считают Ясудавичус явной фавориткой. Она, как и Андраде, довольно универсальна, но имеет внушительное преимущество по габаритам. Канадка предпочитает действовать рационально, умело работает на очки. Андраде же обычно взвинчивает темп и навязывает агрессивный стиль, основанный на грубой силе.

Но уровень и габариты Ясудавичус наверняка помогут ей сдержать натиск оппонентки. Вдобавок канадка сама может подловить бразильянку на ошибках и оформить досрочную победу. Впрочем, рискнем предположить, что если финиш и произойдет, то не раньше второго раунда. Играем соответствующий тотал и победу Ясудавичус.

Полный кард, где смотреть бой Андраде Ясудавичус

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Бой Андраде — Ясудавичус стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Майк Мэлотт (Канада) — Чарли Радтке (США). Полусредний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) — Ион Куцелаба (Молдова). Полутяжелый вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) — Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Марк-Андре Барио (Канада) — Бруно Силва (Бразилия). Средний вес;
  • Гэвин Такер (Канада) — Джеонг Йеонг Ли (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Брэд Катона (Канада) — Бекзат Алмахан (Казахстан). Легчайший вес.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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