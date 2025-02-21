Ион Куцелаба — Ибо Аслан, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

От этого поединка матчмейкеры явно ждут искр. Вот только Куцелаба чуть не поставил крест на своей карьере в UFC, поэтому вроде как перестраивается под более рациональный стиль. Впрочем, Аслан с высокой вероятностью рано или поздно спровоцирует соперника на открытый бой.

Турок быстро включает агрессию и наращивает темп. У него действительно мощные удары и высокий нокаутирующий потенциал. Возможно, Куцелабе придется спасаться и сушить поединок в борьбе. Вот только успеет ли? Повторимся, не удивит и сценарий, при котором молдаванин сорвется и тоже устремится в размен.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что полную дистанцию здесь ждать не стоит. Все 15 боев Аслана завершились досрочно, и Куцелаба — всё ещё подходящий соперник для продолжения этой серии. Ставим на то, что поединок продлится не более двух раундов.