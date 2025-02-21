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21 февраля 17:00ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Ион Куцелаба — Ибо Аслан, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Досрочная развязка обеспечена?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Предварительный кард ближайшего турнира UFC закроет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между молдаванином Ионом Куцелабой и турком Ибо Асланом. Сумеет ли последний продлить впечатляющую победную серию?

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Статистика

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Куцелаба

 

Аслан

Молдова

Страна

Турция

31

Возраст

28

30

Бои

15

18 (13 / 2 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (14 / 0 / 0)

10 (3 / 4 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

1 (0 / 1 / 0 / 0)

1

Ничьи

0

1

Без результата

0

185,5

Рост (см)

190,5

190,5

Размах рук (см)

197

104

Размах ног (см)

110,5

Ион Куцелаба

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Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где одержал семь побед при девяти поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Ивана Эрслана.

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Ибо Аслан

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В 13-летнем возрасте начал заниматься боевыми искусствами, освоил кикбоксинг, борьбу и бразильское джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Становился чемпионом Austrian Fight Challenge и Vendetta Fight Nights в полутяжелом весе. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл оба боя. В последнем поединке в октябре нокаутировал Рафаэля Серкейру за минуту.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КуцелабыПобеда АсланаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET2,661,501,243,85

Прогноз на бой

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От этого поединка матчмейкеры явно ждут искр. Вот только Куцелаба чуть не поставил крест на своей карьере в UFC, поэтому вроде как перестраивается под более рациональный стиль. Впрочем, Аслан с высокой вероятностью рано или поздно спровоцирует соперника на открытый бой.

Турок быстро включает агрессию и наращивает темп. У него действительно мощные удары и высокий нокаутирующий потенциал. Возможно, Куцелабе придется спасаться и сушить поединок в борьбе. Вот только успеет ли? Повторимся, не удивит и сценарий, при котором молдаванин сорвется и тоже устремится в размен.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что полную дистанцию здесь ждать не стоит. Все 15 боев Аслана завершились досрочно, и Куцелаба — всё ещё подходящий соперник для продолжения этой серии. Ставим на то, что поединок продлится не более двух раундов.

Полный кард, где смотреть бой Куцелаба Аслан

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Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Куцелаба Аслан стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

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