Ион Куцелаба — Ибо Аслан, 23 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Предварительный кард ближайшего турнира UFC закроет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между молдаванином Ионом Куцелабой и турком Ибо Асланом. Сумеет ли последний продлить впечатляющую победную серию?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Куцелаба
Аслан
Молдова
Страна
Турция
31
Возраст
28
30
Бои
15
18 (13 / 2 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (14 / 0 / 0)
10 (3 / 4 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
1 (0 / 1 / 0 / 0)
1
Ничьи
0
1
Без результата
0
185,5
Рост (см)
190,5
190,5
Размах рук (см)
197
104
Размах ног (см)
110,5
Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где одержал семь побед при девяти поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в сентябре единогласным решением судей одолел Ивана Эрслана.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В 13-летнем возрасте начал заниматься боевыми искусствами, освоил кикбоксинг, борьбу и бразильское джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Становился чемпионом Austrian Fight Challenge и Vendetta Fight Nights в полутяжелом весе. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл оба боя. В последнем поединке в октябре нокаутировал Рафаэля Серкейру за минуту.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
От этого поединка матчмейкеры явно ждут искр. Вот только Куцелаба чуть не поставил крест на своей карьере в UFC, поэтому вроде как перестраивается под более рациональный стиль. Впрочем, Аслан с высокой вероятностью рано или поздно спровоцирует соперника на открытый бой.
Турок быстро включает агрессию и наращивает темп. У него действительно мощные удары и высокий нокаутирующий потенциал. Возможно, Куцелабе придется спасаться и сушить поединок в борьбе. Вот только успеет ли? Повторимся, не удивит и сценарий, при котором молдаванин сорвется и тоже устремится в размен.
Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что полную дистанцию здесь ждать не стоит. Все 15 боев Аслана завершились досрочно, и Куцелаба — всё ещё подходящий соперник для продолжения этой серии. Ставим на то, что поединок продлится не более двух раундов.
Турнир UFC Fight Night 252 пройдет на «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в воскресенье, 23 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Куцелаба — Аслан стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
Партнерский проект