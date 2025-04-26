Энтони Смит — Мингианг Чжан, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В UFC, конечно, уважают Смита, но бросают его под каток. Серия из 11 побед в первых раундах позволила Чжану не просто громко заявить о себе, но и стать одним из самых заметных проспектов лиги на данный момент. Впрочем, в самом промоушене китаец выступает недавно, а соперников уровня Смита у него не было.

Однако за американца тревожно в любом случае. У него огромный накопительный урон за карьеру, который сказывается всё более очевидно. Смит замедлился, хуже держит удар, хотя по-прежнему отличается стойкостью и боевым характером. Разумеется, у него есть необходимые навыки и опыт, чтобы победить Чжана, но для этого надо переживать стартовый натиск оппонента.

Мало сомнений в том, что китаец в фирменном стиле постарается снести соперника в начале поединка. Но если Смит выдержит эту агрессию и добавит вязкости в бой, у него появятся шансы. Выручить американца могут партер и джиу-джитсу, ведь с Чжаном давно качественно не боролись, а сабмишенами он на старте карьеры проигрывал.

Итак, теоретический победный сценарий для Смита прослеживается. Однако его последние бои свели веру к минимуму. Прекрасно понимаем тех, кто заиграет досрочную победу Чжана. Но мы всё же выберем ставку без исхода, оставив своеобразное пространство для американца. Ждем развязку в первую половину боя.