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25 апреля 7:35ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Энтони Смит — Мингианг Чжан, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Классическое противостояние ветерана и проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцем Энтони Смитом и китайцем Мингиангом Чжаном. Сумеет ли ветеран прервать серию поражений и остановить проспекта?

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Статистика

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Смит

 

Чжан

США

Страна

Китай

36

Возраст

26

59

Бои

24

38 (20 / 15 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (12 / 6 / 0)

21 (12 / 4 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (3 / 2 / 1)

15

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

193

Рост (см)

188

193

Размах рук (см)

192

112

Размах ног (см)

106,5

Энтони Смит

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Один из самых опытных спортсменов в нынешнем ростере UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, на старте карьеры его рекорд даже был отрицательным. Однако затем Смит улучшил результаты, в 2013-м он попал в UFC, но покинул промоушен после поражения в дебюте. Затем американец выступал в Strikeforce, Bellator, Cage Fury и других лигах. В UFC Смит вернулся в 2016 году, с 2018-го поднялся из среднего в полутяжелый вес, в 2019-м уступил в чемпионском бою Джону Джонсу. На данный момент идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в декабре техническим нокаутом во втором раунде уступил Доминику Рейесу.

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Мингианг Чжан

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В 12-летнем возрасте начал заниматься китайскими единоборствами, затем освоил ММА, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне выступает с 2014 года. В 2022-м победил в серии «Road to UFC», затем выиграл оба боя под эгидой промоушена. Всего идет на серии из 11 побед в первых раундах. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Османа Диаса.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа СмитаПобеда ЧжанаДосрочное завершениеПолный бой
PARI4,801,201,164,90

Прогноз на бой

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В UFC, конечно, уважают Смита, но бросают его под каток. Серия из 11 побед в первых раундах позволила Чжану не просто громко заявить о себе, но и стать одним из самых заметных проспектов лиги на данный момент. Впрочем, в самом промоушене китаец выступает недавно, а соперников уровня Смита у него не было.

Однако за американца тревожно в любом случае. У него огромный накопительный урон за карьеру, который сказывается всё более очевидно. Смит замедлился, хуже держит удар, хотя по-прежнему отличается стойкостью и боевым характером. Разумеется, у него есть необходимые навыки и опыт, чтобы победить Чжана, но для этого надо переживать стартовый натиск оппонента.

Мало сомнений в том, что китаец в фирменном стиле постарается снести соперника в начале поединка. Но если Смит выдержит эту агрессию и добавит вязкости в бой, у него появятся шансы. Выручить американца могут партер и джиу-джитсу, ведь с Чжаном давно качественно не боролись, а сабмишенами он на старте карьеры проигрывал. 

Итак, теоретический победный сценарий для Смита прослеживается. Однако его последние бои свели веру к минимуму. Прекрасно понимаем тех, кто заиграет досрочную победу Чжана. Но мы всё же выберем ставку без исхода, оставив своеобразное пространство для американца. Ждем развязку в первую половину боя.

Полный кард, где смотреть бой Смит Чжан

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Смит — Чжан стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) — Джимми Флик (США). Наилегчайший вес;
  • Эван Элдер (США) — Гаудж Янг (США). Легкий вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Джон Кастанеда (США). Полулегкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Хеили Алатенг (Китай). Легчайший вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Кэмерон Саайман (ЮАР). Легчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Роберто Ромеро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Челси Чендлер (США) — Джозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес.

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