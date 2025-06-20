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19 июня 15:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Тагир Уланбеков — Азат Максум, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем все три раунда?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

У Тагира Уланбекова был запланирован поединок с Кёдзи Хоригути, но японец снялся с боя. Новым соперником россиянина стал казахстанец Азат Максум. Они побьются на турнире в Баку в рамках наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг). Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова продлить победную серию?

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Статистика

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Уланбеков

 

Максум

Россия

Страна

Казахстан

33

Возраст

30

18

Бои

16

16 (1 / 8 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (4 / 6 / 5)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

12

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

170

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

178

99

Размах ног (см)

99

Тагир Уланбеков

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Уроженец Дагестана, по национальности аварец. В детстве начал заниматься борьбой, впоследствии освоил самбо. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становился чемпионом Fight Nights Global и GFC в наилегчайшем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал пять побед при одном поражении. В последнем поединке в январе одолел Клейтона Карпентера единогласным решением судей. На данный момент идет на серии из трех побед.

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Азат Максум

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В профессиональных MMA выступает с 2017 года, бился в Naiza FC, Brave CF и других лигах. В 2019-м стал чемпионом OCTAGON в наилегчайшем весе, а в июле 2023-го дебютировал в UFC и раздельным решением судей победил Тайсона Нэма. В последнем поединке в феврале прошлого года уступил Чарльзу Джонсону единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа УланбековаПобеда МаксумаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,204,703,351,30

Прогноз на бой

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Поединок с Хоригути мог продвинуть Уланбекова в рейтинге, но в итоге он вновь получил соперника, который не входит в топ-15. При этом Максум весьма опасен, и вряд ли бой будет легкой прогулкой для россиянина. Казахстанец способен добиться паритета в стойке и доставить оппоненту немало проблем в данном компоненте.

Но базово Уланбеков, разумеется, выглядит фаворитом за счет партера. На нижнем этаже у него широкий арсенал сабмишенов, также россиянину не привыкать методично набирать очки благодаря контролю. От Максума же в борьбе можно ожидать качественную защиту, но вряд ли больше. Вероятно, казахстанец все-таки комфортнее будет ощущать себя в стойке, поэтому постарается как можно дольше оставаться на верхнем этаже.

Полагаем, данные вводные выведут нас на полную дистанцию. Досрочно спортсмены ещё не проигрывали — не ждем этого и в Баку. Маркет на полный бой появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Уланбеков Максум

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Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Бой Уланбеков Максум стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Сок Хен Ко (Южная Корея) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Исмаил Наурдиев (Марокко) — Юн Енг Пак (Южная Корея). Средний вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) — Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Ирина Алексеева (Россия) — Клаудия Сигула (Польша). Женский легчайший вес;
  • Тагир Уланбеков (Россия) — Азат Максум (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес.

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