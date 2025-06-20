Тагир Уланбеков — Азат Максум, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
У Тагира Уланбекова был запланирован поединок с Кёдзи Хоригути, но японец снялся с боя. Новым соперником россиянина стал казахстанец Азат Максум. Они побьются на турнире в Баку в рамках наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг). Сумеет ли член команды Хабиба Нурмагомедова продлить победную серию?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Уланбеков
Максум
Россия
Страна
Казахстан
33
Возраст
30
18
Бои
16
16 (1 / 8 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (4 / 6 / 5)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
12
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
—
170
Рост (см)
170
178
Размах рук (см)
178
99
Размах ног (см)
99
Уроженец Дагестана, по национальности аварец. В детстве начал заниматься борьбой, впоследствии освоил самбо. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становился чемпионом Fight Nights Global и GFC в наилегчайшем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал пять побед при одном поражении. В последнем поединке в январе одолел Клейтона Карпентера единогласным решением судей. На данный момент идет на серии из трех побед.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных MMA выступает с 2017 года, бился в Naiza FC, Brave CF и других лигах. В 2019-м стал чемпионом OCTAGON в наилегчайшем весе, а в июле 2023-го дебютировал в UFC и раздельным решением судей победил Тайсона Нэма. В последнем поединке в феврале прошлого года уступил Чарльзу Джонсону единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Поединок с Хоригути мог продвинуть Уланбекова в рейтинге, но в итоге он вновь получил соперника, который не входит в топ-15. При этом Максум весьма опасен, и вряд ли бой будет легкой прогулкой для россиянина. Казахстанец способен добиться паритета в стойке и доставить оппоненту немало проблем в данном компоненте.
Но базово Уланбеков, разумеется, выглядит фаворитом за счет партера. На нижнем этаже у него широкий арсенал сабмишенов, также россиянину не привыкать методично набирать очки благодаря контролю. От Максума же в борьбе можно ожидать качественную защиту, но вряд ли больше. Вероятно, казахстанец все-таки комфортнее будет ощущать себя в стойке, поэтому постарается как можно дольше оставаться на верхнем этаже.
Полагаем, данные вводные выведут нас на полную дистанцию. Досрочно спортсмены ещё не проигрывали — не ждем этого и в Баку. Маркет на полный бой появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Бой Уланбеков — Максум стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы