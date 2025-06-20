Тагир Уланбеков — Азат Максум, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Поединок с Хоригути мог продвинуть Уланбекова в рейтинге, но в итоге он вновь получил соперника, который не входит в топ-15. При этом Максум весьма опасен, и вряд ли бой будет легкой прогулкой для россиянина. Казахстанец способен добиться паритета в стойке и доставить оппоненту немало проблем в данном компоненте.

Но базово Уланбеков, разумеется, выглядит фаворитом за счет партера. На нижнем этаже у него широкий арсенал сабмишенов, также россиянину не привыкать методично набирать очки благодаря контролю. От Максума же в борьбе можно ожидать качественную защиту, но вряд ли больше. Вероятно, казахстанец все-таки комфортнее будет ощущать себя в стойке, поэтому постарается как можно дольше оставаться на верхнем этаже.

Полагаем, данные вводные выведут нас на полную дистанцию. Досрочно спортсмены ещё не проигрывали — не ждем этого и в Баку. Маркет на полный бой появится у букмекеров ближе к турниру.