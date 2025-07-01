Быстрая подача от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
С началом Уимблдона БК «Балтбет» запустила акцию «Быстрая подача». Каждый зарегистрированный игрок может выполнить персональное задание по ставкам на теннис и получить фрибет от 100 рублей. Размер бонуса зависит от активности пользователя.
Участником акции становится любой игрок, выполнивший заданные условия:
1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или войдите в личный кабинет.
2. Перейдите в раздел акции «Быстрая подача» и кликните кнопку «Принять участие».
3. В течение 30 минут после активации выполните персональное задание. Сделайте ставки в режиме live на быстрые теннисные рынки (результат розыгрыша очка, счет в гейме, исход гейма и прочее).
Для участия в акции нужно сделать 3 ставки на теннис от 150 рублей на каждую и коэффициентом не ниже 1.30. Таймер на 30 минут запускается сразу после нажатия кнопки «Участвовать».
После выполнения условий игроку необходимо нажать «Получить фрибет». Бесплатная ставка номиналом от 100 рублей автоматически появится в корзине.
Фрибет активируется автоматически и останется доступным для использования до 31.07.2025 включительно. Его можно ставить на одиночные пари и на экспрессы с количеством событий от 1 до 10. Главное требование — кэфы всех выбранных исходов в купоне должны находиться в пределах от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит всю необходимую информацию по акции.
Максимальный размер бонуса
100 ₽
Минимальный депозит
150 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
03.07.2025 (23:59 МСК)
Каждый игрок может принять участие в акции только 1 раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция доступна для всех игроков
|➖ Небольшой размер фрибета
|➕ Понятные условия участия
|➖ Строгий временной отрезок на выполнение заданий
Акция от «Балтбет» отлично подойдет любителям быстрого беттинга. Благодаря почти мгновенному расчету пари, игроки получают дополнительный заряд эмоций. Несмотря на скромный размер фрибета, удобные условия и динамичный формат делают предложение привлекательным для игроков с разным опытом.