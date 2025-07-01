Быстрая подача от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на теннис

Участником акции становится любой игрок, выполнивший заданные условия:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или войдите в личный кабинет.

2. Перейдите в раздел акции «Быстрая подача» и кликните кнопку «Принять участие».

3. В течение 30 минут после активации выполните персональное задание. Сделайте ставки в режиме live на быстрые теннисные рынки (результат розыгрыша очка, счет в гейме, исход гейма и прочее).

Для участия в акции нужно сделать 3 ставки на теннис от 150 рублей на каждую и коэффициентом не ниже 1.30. Таймер на 30 минут запускается сразу после нажатия кнопки «Участвовать».

После выполнения условий игроку необходимо нажать «Получить фрибет». Бесплатная ставка номиналом от 100 рублей автоматически появится в корзине.