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1 июля 15:43ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозитАкции

Быстрая подача от БК Балтбет: фрибеты от 100 рублей за ставки на теннис

100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
150 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте и выигрывайте вместе с «Балтбет»!

С началом Уимблдона БК «Балтбет» запустила акцию «Быстрая подача». Каждый зарегистрированный игрок может выполнить персональное задание по ставкам на теннис и получить фрибет от 100 рублей. Размер бонуса зависит от активности пользователя. 

Как получить бонус Балтбет от 100 рублей за быстрые ставки на теннис

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Участником акции становится любой игрок, выполнивший заданные условия:

1. Создайте аккаунт в БК «Балтбет» или войдите в личный кабинет.

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2. Перейдите в раздел акции «Быстрая подача» и кликните кнопку «Принять участие».

3. В течение 30 минут после активации выполните персональное задание. Сделайте ставки в режиме live на быстрые теннисные рынки (результат розыгрыша очка, счет в гейме, исход гейма и прочее).

Для участия в акции нужно сделать 3 ставки на теннис от 150 рублей на каждую и коэффициентом не ниже 1.30. Таймер на 30 минут запускается сразу после нажатия кнопки «Участвовать». 

После выполнения условий игроку необходимо нажать «Получить фрибет». Бесплатная ставка номиналом от 100 рублей автоматически появится в корзине.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей в рамках акции Быстрая подача

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Фрибет активируется автоматически и останется доступным для использования до 31.07.2025 включительно. Его можно ставить  на одиночные пари и на экспрессы с количеством событий от 1 до 10. Главное требование — кэфы всех выбранных исходов в купоне должны находиться в пределах от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Таблица содержит всю необходимую информацию по акции.

Максимальный размер бонуса

100 ₽

Минимальный депозит

150 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

03.07.2025 (23:59 МСК)

Каждый игрок может принять участие в акции только 1 раз.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция доступна для всех игроков➖ Небольшой размер фрибета
➕ Понятные условия участия➖ Строгий временной отрезок на выполнение заданий

Заключение

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Акция от «Балтбет» отлично подойдет любителям быстрого беттинга. Благодаря почти мгновенному расчету пари, игроки получают дополнительный заряд эмоций. Несмотря на скромный размер фрибета, удобные условия и динамичный формат делают предложение привлекательным для игроков с разным опытом.

Валентин Васильев

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