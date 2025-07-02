День букмекера от БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей и гаджеты за подписку на тг-канал

Партнерский проект
Ко Дню букмекера «Балтбет» запускает праздничную акцию, в которой может принять участие каждый клиент. Без ставок и сложных условий — только регистрация и подписка на телеграм-канал. Среди всех участников с помощью рандомайзера будут определены 25 счастливчиков, которые получат подарки — от фрибетов до техники Apple.
Принять участие в акции может каждый клиент, выполнивший установленные требования:
1. Иметь аккаунт в БК «Балтбет» или завести его.
2. Оформить подписку на официальный канал букмекера в Telegram.
3. Перейти к конкурсной записи и нажать кнопку «Участвовать».
В рамках акции БК «Балтбет» разыграет 25 подарков, среди которых техника, спортивные сертификаты и фирменные сувениры. К каждому призу прилагается бонус в виде фрибетов.
Место
Приз
1
Apple Airpods Pro + фрибет 5000 ₽
2
Джерси БК «Автодор» + фрибет 3000 ₽
3
Наушники Sony + фрибет 1500 ₽
4
Сертификат от Спортмастера (3000 ₽) + фрибет 1000 ₽
5
Сертификат от Спортмастера (2000 ₽) + фрибет 1000 ₽
6-7
Брендированный пауэрбанк + фрибет ₽ 1000
8
Брендированная пивная кружка + фрибет ₽ 1000
9-10
Брендированный зонт + фрибет ₽ 1000
11-25
Фрибет 500 ₽
Итоги акции станут известны 10 июля. Всех счастливчиков определит рандомайзер.
Фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля 2025 года. Его можно применить для одиночных ставок и экспрессов, включающих от 1 до 10 событий. Важно помнить, что кэф всех исходов в купоне должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Полная информация об условиях участия представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
09.07.2025 (23:59 МСК)
Участие в розыгрыше не требует ставок или пополнения счета.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призовой пул включает гаджеты, сувениры и щедрые фрибеты до 5000 ₽
|➖ Лишь 25 участников получат подарки
|➕ Ставки не требуются, достаточно регистрации и подписки
«Балтбет» устроил настоящий аттракцион невиданной щедрости для своих клиентов. Без ставок и пополнений можно выиграть серьезные призы. Новенькие Apple-наушники или другие подарки за простую подписку в Telegram — звучит очень заманчиво.