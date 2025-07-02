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2 июля 12:29ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

День букмекера от БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей и гаджеты за подписку на тг-канал

5000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
БК «Балтбет» дарит фрибеты и технику за подписку!

Ко Дню букмекера «Балтбет» запускает праздничную акцию, в которой может принять участие каждый клиент. Без ставок и сложных условий — только регистрация и подписка на телеграм-канал. Среди всех участников с помощью рандомайзера будут определены 25 счастливчиков, которые получат подарки — от фрибетов до техники Apple.

Как получить бонус Балтбет до 5000 рублей за подписку на телеграм-канал

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Принять участие в акции может каждый клиент, выполнивший установленные требования:

1. Иметь аккаунт в БК «Балтбет» или завести его.

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2. Оформить подписку на официальный канал букмекера в Telegram.

3. Перейти к конкурсной записи и нажать кнопку «Участвовать».

В рамках акции БК «Балтбет» разыграет 25 подарков, среди которых техника, спортивные сертификаты и фирменные сувениры. К каждому призу прилагается бонус в виде фрибетов.

Место

Приз

1

Apple Airpods Pro + фрибет 5000 ₽

2

Джерси БК «Автодор» + фрибет 3000 ₽

3

Наушники Sony + фрибет 1500 ₽

4

Сертификат от Спортмастера (3000 ₽) + фрибет 1000 ₽

5

Сертификат от Спортмастера (2000 ₽) + фрибет 1000 ₽

6-7

Брендированный пауэрбанк + фрибет ₽ 1000 

8

Брендированная пивная кружка + фрибет ₽ 1000 

9-10

Брендированный зонт + фрибет ₽ 1000 

11-25

Фрибет 500 ₽

Итоги акции станут известны 10 июля. Всех счастливчиков определит рандомайзер.

Как отыграть бонус Балтбет до 5000 рублей в рамках акции День букмекера

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Фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля 2025 года. Его можно применить для одиночных ставок и экспрессов, включающих от 1 до 10 событий. Важно помнить, что кэф всех исходов в купоне должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Полная информация об условиях участия представлена в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

09.07.2025 (23:59 МСК)

Участие в розыгрыше не требует ставок или пополнения счета.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Призовой пул включает гаджеты, сувениры и щедрые фрибеты до 5000 ₽➖ Лишь 25 участников получат подарки
➕ Ставки не требуются, достаточно регистрации и подписки 

Заключение

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«Балтбет» устроил настоящий аттракцион невиданной щедрости для своих клиентов. Без ставок и пополнений можно выиграть серьезные призы. Новенькие Apple-наушники или другие подарки за простую подписку в Telegram — звучит очень заманчиво.

Валентин Васильев

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