День букмекера от БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей и гаджеты за подписку на тг-канал

Фрибет активируется автоматически и будет доступен для использования до 31 июля 2025 года. Его можно применить для одиночных ставок и экспрессов, включающих от 1 до 10 событий. Важно помнить, что кэф всех исходов в купоне должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.