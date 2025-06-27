БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на матч Фламенго – Бавария

Чтобы стать участником акции, достаточно выполнить нижеперечисленные условия:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если еще не сделали этого.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Поставьте реакцию под постом с анонсом розыгрыша .

4. В комментарии к этому посту укажите:

Прогноз на минуту 1 желтой карточки в матче «Фламенго» — «Бавария».

Номер своего игрового счета в «Балтбет».

Основной приз — фрибет номиналом 2000 рублей. Если участников, точно угадавших минуту первой желтой карточки, окажется больше 3, общий призовой фонд в размере 6000 рублей будет поделен между ними.

Заключив пари на матч «Фламенго» — «Бавария» на сумму от 300 рублей и приложив купон к своему прогнозу, можно увеличить фрибет в 2 раза.

Прогнозы принимаются до начала матча 29 июня в 23:00 МСК. Итоги конкурса будут опубликованы 30 июня. Прогноз необходимо оставлять исключительно под конкурсным постом.