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27 июня 20:27ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на матч Фламенго – Бавария

2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Букмекерская компания «Балтбет» приглашает пользователей принять участие в конкурсе прогнозов, приуроченном к матчу футбольного КЧМ между «Фламенго» и «Баварией». Игрокам предлагается предсказать, на какой минуте будет показана первая желтая карточка. Счастливчики выиграют фрибет номиналом 2000 рублей.

Как получить бонус Балтбет до 2000 рублей за прогноз на Фламенго – Бавария

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Чтобы стать участником акции, достаточно выполнить нижеперечисленные условия:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если еще не сделали этого.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Поставьте реакцию под постом с анонсом розыгрыша.

4. В комментарии к этому посту укажите:

  • Прогноз на минуту 1 желтой карточки в матче «Фламенго» — «Бавария».
  • Номер своего игрового счета в «Балтбет».

Основной приз — фрибет номиналом 2000 рублей. Если участников, точно угадавших минуту первой желтой карточки, окажется больше 3, общий призовой фонд в размере 6000 рублей будет поделен между ними. 

Заключив пари на матч «Фламенго» — «Бавария» на сумму от 300 рублей и приложив купон к своему прогнозу, можно увеличить фрибет в 2 раза. 

Прогнозы принимаются до начала матча 29 июня в 23:00 МСК. Итоги конкурса будут опубликованы 30 июня. Прогноз необходимо оставлять исключительно под конкурсным постом.

Как отыграть бонус Балтбет до 2000 рублей

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Выданный фрибет действует до 31.07.2025 года включительно. Его можно задействовать на ординарах и экспрессах, объединяя до 10 исходов в одном купоне. Каждое из выбранных событий должно иметь коэффициент не ниже 1.40 и не выше 100.00. Нарушение этих условий приведет к аннулированию ставки, поэтому важно соблюдать все параметры при использовании бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Все детали акции сведены в удобную таблицу.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

До 31.07.2025

Срок окончания акции

29.06.2025 (22:55 МСК)

Редактирование прогноза аннулирует участие в розыгрыше.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Конкурс доступен даже без пополнения игрового баланса➖ Размер призового фонда сравнительно небольшой
➕ Фрибет можно удвоить при выполнении условий 

Заключение

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На Клубном чемпионате мира наступает пора решающих матчей. Среди самых захватывающих противостояний 1/8 финала — встреча мюнхенской «Баварии» с бразильским грандом «Фламенго». Клиенты «Балтбет» получили шанс проверить свою интуицию и заработать привлекательный бонус, угадав минуту первой желтой карточки.

Валентин Васильев

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