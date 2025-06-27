БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на матч Фламенго – Бавария

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» приглашает пользователей принять участие в конкурсе прогнозов, приуроченном к матчу футбольного КЧМ между «Фламенго» и «Баварией». Игрокам предлагается предсказать, на какой минуте будет показана первая желтая карточка. Счастливчики выиграют фрибет номиналом 2000 рублей.
Чтобы стать участником акции, достаточно выполнить нижеперечисленные условия:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Балтбет», если еще не сделали этого.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Поставьте реакцию под постом с анонсом розыгрыша.
4. В комментарии к этому посту укажите:
Основной приз — фрибет номиналом 2000 рублей. Если участников, точно угадавших минуту первой желтой карточки, окажется больше 3, общий призовой фонд в размере 6000 рублей будет поделен между ними.
Заключив пари на матч «Фламенго» — «Бавария» на сумму от 300 рублей и приложив купон к своему прогнозу, можно увеличить фрибет в 2 раза.
Прогнозы принимаются до начала матча 29 июня в 23:00 МСК. Итоги конкурса будут опубликованы 30 июня. Прогноз необходимо оставлять исключительно под конкурсным постом.
Выданный фрибет действует до 31.07.2025 года включительно. Его можно задействовать на ординарах и экспрессах, объединяя до 10 исходов в одном купоне. Каждое из выбранных событий должно иметь коэффициент не ниже 1.40 и не выше 100.00. Нарушение этих условий приведет к аннулированию ставки, поэтому важно соблюдать все параметры при использовании бонуса.
Все детали акции сведены в удобную таблицу.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
29.06.2025 (22:55 МСК)
Редактирование прогноза аннулирует участие в розыгрыше.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Конкурс доступен даже без пополнения игрового баланса
|➖ Размер призового фонда сравнительно небольшой
|➕ Фрибет можно удвоить при выполнении условий
На Клубном чемпионате мира наступает пора решающих матчей. Среди самых захватывающих противостояний 1/8 финала — встреча мюнхенской «Баварии» с бразильским грандом «Фламенго». Клиенты «Балтбет» получили шанс проверить свою интуицию и заработать привлекательный бонус, угадав минуту первой желтой карточки.