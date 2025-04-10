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10 апреля 13:51ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Бонус Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей и мерч за ставки на Кубок Гагарина

-
Бонус
46 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Акция для любителей российского хоккея!

БК «Фонбет» разработала предложение, по условиям которого нужно заключать пари на встречи Кубка Гагарина и плей-офф КХЛ 3х3. Чем крупнее ставки, тем большее количество баллов вам достанется. Победители заработают фрибеты до 50 000 рублей и редкую хоккейную атрибутику.

Как получить бонус БК Фонбет на 50 000 рублей

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Для получения фрибетов и подарков необходимо:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться на платформе.

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2. При необходимости завершить процесс подтверждения личности.

3. Пополнить свой игровой счет.

4. Кликнуть по кнопке «Участвовать» на веб-странице акции.

5. Заключать пари на игры Кубка Гагарина и плей-офф КХЛ 3х3.

Беттору нужно ставить ординары и экспрессы от 500 рублей с минимальным общим кэфом 2.00. Ежедневно игрокам начисляют баллы за пари. 

Размер ставок за день

Количество баллов

500-999 ₽

100

1000-1999 ₽

200

2000-3999 ₽

300

4000-9999 ₽

400

10 000-24 999 ₽

800

25 000-99 999 ₽

2000

От 100 000 ₽

5000

У беттора есть возможность обменять баллы на фрибеты.

Количество баллов

Сумма фрибета

800

300 ₽

1300

500 ₽

2500

1000 ₽

3600

1500 ₽

6500

3000 ₽

10 000

5000 ₽

20 000

10 000 ₽

39 000

20 000 ₽

90 000

50 000 ₽

Все неиспользованные очки, оставшиеся после 21:00 МСК 26 мая 2025 года, будут по умолчанию переведены во фрибеты. Курс конвертации: 600 баллов = 300 рублей.

Кроме всего прочего, букмекер разыграет среди клиентов хоккейную атрибутику. 

Приз

Количество

Необходимые баллы

Рубашка с элементами хоккейной тематики

120

12 800

Кофта с элементами хоккейной тематики

80

15 000

Колледжная куртка с элементами хоккейной тематики

30

17 200

Халат с с элементами хоккейной тематики

15

28 200

Подарки ограничены, поэтому их может не хватить всем желающим.

Как отыграть бонус Фонбет на 50 000 рублей

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Фрибет нужно использовать на одиночное пари в любой спортивной дисциплине. Срок его активации и отыгрыша составляет 7 дней. Минимальный кэф для ставки — 1.01. На основной счет в случае успеха поступает только чистый выигрыш. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Чтобы снять деньги из БК, выполните следующие шаги:

  1. Залогиньтесь на сайте или в приложении для мобильных телефонов.
  2. Нажмите на значок профиля.
  3. Перейдите во вкладу «Вывод средств».
  4. Определитесь со способом вывода 
  5. Укажите сумму.
  6. Подтвердите транзакцию SMS-кодом.

Лимиты зависят от метода и уровня верификации, сроки — от платежной системы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 50 000 рублей от Фонбет

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Мы провели детальный анализ всех нюансов предложения и отразили их в таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.05.2025 (21:00 МСК)

Если ставка будет отменена, возвращена или аннулирована, она не учитывается в акции.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 50 000 рублей от БК Фонбет

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Игры Кубка Гагарина — всегда особенное время. Как болельщик и любитель прогнозов, я жду плей-офф с нетерпением. Серии на вылет дарят кучу эмоций и сенсаций. В таких матчах реально поймать хороший коэффициент (от 2.00 и выше) особенно если немного разбираться в текущей форме команд и настроении их лидеров.

Бонус от «Фонбет» на 50 000 рублей — отличный шанс усилить интерес к турниру. Но будьте готовы ставить регулярно и на достаточно крупные суммы. Дальше все зависит от вашего успеха и готовности рисковать. 

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Иногда у клиентов возникают трудности с получением фрибета. На это могут повлиять разные причины:

  • Допущены ошибки при регистрации.
  • Не выполнены условия по коэффициентам для ставок.
  • Наблюдаются технические сбои на стороне букмекера.

Если столкнетесь с такой ситуацией, лучше сразу напишите в саппорт БК. сотрудники внимательно выслушают вас и помогут разобраться.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция доступна для всех клиентов БК➖ Относительно высокий кэф ставок для получения баллов
➕ Возможность получить не только фрибеты, но и физические призы➖ Требуются регулярные и крупные ставки

Сравнение бонуса Фонбет на 50 000 рублей с бонусами других БК

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Условия

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PARI

Мелбет

Название

Повышенные коэффициенты за ставки на любимые команды

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Максимальный размер бонуса

Индивидуальный

6000 ₽

10 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.10

Срок отыгрыша

3 дня

5 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

300 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Серии на выбывание в КХЛ — это само по себе яркое зрелище, а тут еще возможность заработать фрибеты и редкий мерч. Участие требует активности и продуманных ставок. Для хоккейных болельщиков это идеальное время, чтобы превратить свое увлечение в дополнительные призы.

Валентин Васильев

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