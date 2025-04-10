Бонус Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей и мерч за ставки на Кубок Гагарина

Для получения фрибетов и подарков необходимо:

1. Авторизоваться или зарегистрироваться на платформе.

2. При необходимости завершить процесс подтверждения личности.

3. Пополнить свой игровой счет.

4. Кликнуть по кнопке «Участвовать» на веб-странице акции.

5. Заключать пари на игры Кубка Гагарина и плей-офф КХЛ 3х3.

Беттору нужно ставить ординары и экспрессы от 500 рублей с минимальным общим кэфом 2.00. Ежедневно игрокам начисляют баллы за пари.

Размер ставок за день Количество баллов 500-999 ₽ 100 1000-1999 ₽ 200 2000-3999 ₽ 300 4000-9999 ₽ 400 10 000-24 999 ₽ 800 25 000-99 999 ₽ 2000 От 100 000 ₽ 5000

У беттора есть возможность обменять баллы на фрибеты.

Количество баллов Сумма фрибета 800 300 ₽ 1300 500 ₽ 2500 1000 ₽ 3600 1500 ₽ 6500 3000 ₽ 10 000 5000 ₽ 20 000 10 000 ₽ 39 000 20 000 ₽ 90 000 50 000 ₽

Все неиспользованные очки, оставшиеся после 21:00 МСК 26 мая 2025 года, будут по умолчанию переведены во фрибеты. Курс конвертации: 600 баллов = 300 рублей.

Кроме всего прочего, букмекер разыграет среди клиентов хоккейную атрибутику.

Приз Количество Необходимые баллы Рубашка с элементами хоккейной тематики 120 12 800 Кофта с элементами хоккейной тематики 80 15 000 Колледжная куртка с элементами хоккейной тематики 30 17 200 Халат с с элементами хоккейной тематики 15 28 200

Подарки ограничены, поэтому их может не хватить всем желающим.