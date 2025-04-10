Бонус Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей и мерч за ставки на Кубок Гагарина

Партнерский проект
БК «Фонбет» разработала предложение, по условиям которого нужно заключать пари на встречи Кубка Гагарина и плей-офф КХЛ 3х3. Чем крупнее ставки, тем большее количество баллов вам достанется. Победители заработают фрибеты до 50 000 рублей и редкую хоккейную атрибутику.
Для получения фрибетов и подарков необходимо:
1. Авторизоваться или зарегистрироваться на платформе.
2. При необходимости завершить процесс подтверждения личности.
3. Пополнить свой игровой счет.
4. Кликнуть по кнопке «Участвовать» на веб-странице акции.
5. Заключать пари на игры Кубка Гагарина и плей-офф КХЛ 3х3.
Беттору нужно ставить ординары и экспрессы от 500 рублей с минимальным общим кэфом 2.00. Ежедневно игрокам начисляют баллы за пари.
Размер ставок за день
Количество баллов
500-999 ₽
100
1000-1999 ₽
200
2000-3999 ₽
300
4000-9999 ₽
400
10 000-24 999 ₽
800
25 000-99 999 ₽
2000
От 100 000 ₽
5000
У беттора есть возможность обменять баллы на фрибеты.
Количество баллов
Сумма фрибета
800
300 ₽
1300
500 ₽
2500
1000 ₽
3600
1500 ₽
6500
3000 ₽
10 000
5000 ₽
20 000
10 000 ₽
39 000
20 000 ₽
90 000
50 000 ₽
Все неиспользованные очки, оставшиеся после 21:00 МСК 26 мая 2025 года, будут по умолчанию переведены во фрибеты. Курс конвертации: 600 баллов = 300 рублей.
Кроме всего прочего, букмекер разыграет среди клиентов хоккейную атрибутику.
Приз
Количество
Необходимые баллы
Рубашка с элементами хоккейной тематики
120
12 800
Кофта с элементами хоккейной тематики
80
15 000
Колледжная куртка с элементами хоккейной тематики
30
17 200
Халат с с элементами хоккейной тематики
15
28 200
Подарки ограничены, поэтому их может не хватить всем желающим.
Фрибет нужно использовать на одиночное пари в любой спортивной дисциплине. Срок его активации и отыгрыша составляет 7 дней. Минимальный кэф для ставки — 1.01. На основной счет в случае успеха поступает только чистый выигрыш.
Чтобы снять деньги из БК, выполните следующие шаги:
Лимиты зависят от метода и уровня верификации, сроки — от платежной системы.
Мы провели детальный анализ всех нюансов предложения и отразили их в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.05.2025 (21:00 МСК)
Если ставка будет отменена, возвращена или аннулирована, она не учитывается в акции.
Игры Кубка Гагарина — всегда особенное время. Как болельщик и любитель прогнозов, я жду плей-офф с нетерпением. Серии на вылет дарят кучу эмоций и сенсаций. В таких матчах реально поймать хороший коэффициент (от 2.00 и выше) особенно если немного разбираться в текущей форме команд и настроении их лидеров.
Бонус от «Фонбет» на 50 000 рублей — отличный шанс усилить интерес к турниру. Но будьте готовы ставить регулярно и на достаточно крупные суммы. Дальше все зависит от вашего успеха и готовности рисковать.
Иногда у клиентов возникают трудности с получением фрибета. На это могут повлиять разные причины:
Если столкнетесь с такой ситуацией, лучше сразу напишите в саппорт БК. сотрудники внимательно выслушают вас и помогут разобраться.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция доступна для всех клиентов БК
|➖ Относительно высокий кэф ставок для получения баллов
|➕ Возможность получить не только фрибеты, но и физические призы
|➖ Требуются регулярные и крупные ставки
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Условия
Название
Повышенные коэффициенты за ставки на любимые команды
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Страховка от скуки на АПЛ, ЛЧ и ЛЕ
Максимальный размер бонуса
Индивидуальный
6000 ₽
10 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.10
Срок отыгрыша
—
3 дня
5 дней
Минимальный депозит
—
1000 ₽
300 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Серии на выбывание в КХЛ — это само по себе яркое зрелище, а тут еще возможность заработать фрибеты и редкий мерч. Участие требует активности и продуманных ставок. Для хоккейных болельщиков это идеальное время, чтобы превратить свое увлечение в дополнительные призы.
Партнерский проект