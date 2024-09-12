Страховка ставки от «Зенит»: бонус до 35 000 рублей

Для получения бонуса нужно собрать экспресс, состоящий минимум из пяти событий, на сумму от 100 рублей. Есть следующие нюансы:

экспресс состоит из 5 событий — коэффициент каждого исхода должен быть не менее 1,70;

экспресс состоит из 6 событий — коэффициент каждого исхода должен быть не менее 1,60;

экспресс состоит из 7 и более событий — коэффициент каждого исхода должен быть не менее 1,50.

Если из выбранных вами событий не сыграет только одно, то страховка сработает. Вы получите на личный счет полную сумму своей ставки в виде фрибета. Однако номинал бонуса не может превышать планку в 35 000 рублей.

Имейте в виду, что событие должно быть рассчитано именно проигрышем. При возврате по одному из маркетов страховка не активируется.

Полученный фрибет действителен в течение семи дней. За этот срок его можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом. Если пари окажется успешным, вы получите выигрыш за вычетом суммы бонуса.