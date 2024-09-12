Страховка ставки от «Зенит»: бонус до 35 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская компания «Зенит» подготовила масштабную акцию для любителей ставок категории «экспресс». Если одно из событий не сыграет, то контора вернет до 35 тысяч рублей в виде фрибета.
Для получения бонуса нужно собрать экспресс, состоящий минимум из пяти событий, на сумму от 100 рублей. Есть следующие нюансы:
Если из выбранных вами событий не сыграет только одно, то страховка сработает. Вы получите на личный счет полную сумму своей ставки в виде фрибета. Однако номинал бонуса не может превышать планку в 35 000 рублей.
Имейте в виду, что событие должно быть рассчитано именно проигрышем. При возврате по одному из маркетов страховка не активируется.
Полученный фрибет действителен в течение семи дней. За этот срок его можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом. Если пари окажется успешным, вы получите выигрыш за вычетом суммы бонуса.
Страховка ставки — весьма популярный формат акции у букмекеров. Иногда такие предложения ориентированы именно на экспрессах. Ниже указаны несколько подобных акций на рынке.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|PARI
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
|FONBET
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
+ Приложение доступно для всех клиентов букмекера
+ Доступные требования к зачетной ставке
+ Отсутствие условий по отыгрышу бонуса
+ Высокая максимальная планка фрибета
- Полученный бонус можно использовать только в полном объеме в течение семи дней
Компания «Зенит» предлагает очень привлекательный вариант для ценителей экспресс-ставок. Если такой формат вам близок, то можно по простым условиям застраховать пари. Проиграет только один исход — фрибет в размере 100% от суммы ставки у вас в кармане.
Рекомендуем обратить внимание на приветственные предложения букмекера:
классический бонус новым игрокам — до 15 тысяч рублей;
более внушительный эксклюзивный фрибет — до 35 тысяч рублей.
Это предложение от компании, дающее возможность либо досрочно рассчитать пари, либо получить компенсацию при проигрыше ставки. Разумеется, у каждой такой акции есть сопутствующие условия.
На данный момент у букмекерской компании «Зенит» есть не только классический, но и специальный приветственный бонус, доступный по эксклюзивному промокоду. Сумма максимального второго варианта может достигать 35 000 рублей.
Да, «Зенит» — легальная компания на российском беттинговом рынке.
Застраховать можно только экспресс-пари, в котором собрано не менее пяти событий.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «ЗЕНИТ»
1. Функция Страховка экспресса — дополнительная настройка в корзине, доступная пользователям сайта и приложения, которые делают ставки типа экспресс.
2. Для применения функции пользователи сайта и приложения должны авторизоваться, собрать экспресс, соответствующий условиям, и включить функцию в корзине.
3. Бонус начисляется в виде фрибета. Сумма фрибета равна 100% от суммы ставки типа «экспресс», сделанной пользователем. Максимальная сумма фрибета 35 000 рублей.
4. Для получения фрибета пользователь должен собрать экспресс, который соответствует следующим условиям:
4.1 В экспрессе должно быть от 5 событий.
4.2 Коэффициент каждого события в экспрессе должен быть не ниже 1.7. Если в экспрессе 6 событий, то коэффициент каждого из них должен быть не ниже 1.6, 7 и более событий — коэффициент каждого события не ниже 1.5.
4.3 Минимальная сумма ставки — 100 рублей.
4.4 Фрибет начисляется за экспрессы, в которых не сыграло одно событие.
4.5 Фрибеты начисляются в течение часа (60 минут) после расчёта ставки.
5. Пользователь может использовать фрибет в течение 7 дней с момента начисления.
6. В зачет не идут следующие экспресс-ставки:
6.1. Ставка не подходит под условия.
6.2. Ставка сделана с использованием бесплатной ставки.
6.3. Ставка уже была учтена в других акциях и/или предложениях компании.
6.4 Ставка была продана пользователем.
6.5 Хотя бы одно из событий ставки рассчитано со статусом «возврат».
7. БК «Зенит» вправе отказать пользователю в начислении бонуса, а также отстранить пользователя от участия в любых Акциях компании, признать недействительными любые действия участника, в отношении которого у БК «Зенит» возникли подозрения в недобросовестных действиях, а именно:
а) в случае выявления факта предоставления пользователем сведений, не соответствующих действительности;
б) пользователь нарушает Правила или действует в обход положений Правил азартной игры и/или иные установленные правила;
в) аккаунт пользователя заблокирован.
8. В случае обнаружения любого из нарушений правил БК «Зенит» вправе запретить пользователю получение бонусов или аннулировать их.
9. Если правила функции Страховка экспресса были изменены, то ставки, сделанные ранее, рассчитываются по версии правил актуальной на момент приёма ставки.
Партнерский проект