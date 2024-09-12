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12 сентября 15:56ГлавнаяБонусы
БК Зенит
Фрибеты за депозит
Экспресс-бонусы

Страховка ставки от «Зенит»: бонус до 35 000 рублей

Любителям экспрессов стоит присмотреться
Александр Бокулёв
main

Букмекерская компания «Зенит» подготовила масштабную акцию для любителей ставок категории «экспресс». Если одно из событий не сыграет, то контора вернет до 35 тысяч рублей в виде фрибета.

Как получить бонус?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку «Получить бонус» и перейдите на официальный сайт компании «Зенит».
  2. Авторизуйтесь в системе либо пройдите процедуру регистрации, если у вас нет личного аккаунта.
  3. Соберите экспресс по условиям, указанным в следующем разделе.
  4. Активируйте функцию «Страховка экспресса» в купоне, чтобы включить соответствующую опцию.
  5. Подтвердите заключение ставки.

Условия

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Для получения бонуса нужно собрать экспресс, состоящий минимум из пяти событий, на сумму от 100 рублей. Есть следующие нюансы:

  • экспресс состоит из 5 событий — коэффициент каждого исхода должен быть не менее 1,70;
  • экспресс состоит из 6 событий — коэффициент каждого исхода должен быть не менее 1,60;
  • экспресс состоит из 7 и более событий — коэффициент каждого исхода должен быть не менее 1,50.

Если из выбранных вами событий не сыграет только одно, то страховка сработает. Вы получите на личный счет полную сумму своей ставки в виде фрибета. Однако номинал бонуса не может превышать планку в 35 000 рублей.

Имейте в виду, что событие должно быть рассчитано именно проигрышем. При возврате по одному из маркетов страховка не активируется.

Полученный фрибет действителен в течение семи дней. За этот срок его можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом. Если пари окажется успешным, вы получите выигрыш за вычетом суммы бонуса.

Сравнение с другими бонусами

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Страховка ставки — весьма популярный формат акции у букмекеров. Иногда такие предложения ориентированы именно на экспрессах. Ниже указаны несколько подобных акций на рынке.

БукмекерБонусУсловия получения
PARIПолный возврат суммы ставкиМинимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
FONBETПолный возврат суммы ставкиМинимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете

Плюсы и минусы

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+ Приложение доступно для всех клиентов букмекера

+ Доступные требования к зачетной ставке

+ Отсутствие условий по отыгрышу бонуса

+ Высокая максимальная планка фрибета

 

- Полученный бонус можно использовать только в полном объеме в течение семи дней

Заключение

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Компания «Зенит» предлагает очень привлекательный вариант для ценителей экспресс-ставок. Если такой формат вам близок, то можно по простым условиям застраховать пари. Проиграет только один исход — фрибет в размере 100% от суммы ставки у вас в кармане.

Другие бонусы «Зенит»

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Рекомендуем обратить внимание на приветственные предложения букмекера:

классический бонус новым игрокам — до 15 тысяч рублей;

более внушительный эксклюзивный фрибет — до 35 тысяч рублей.

Вопросы и ответы

Что такое страховка ставки букмекера?

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Это предложение от компании, дающее возможность либо досрочно рассчитать пари, либо получить компенсацию при проигрыше ставки. Разумеется, у каждой такой акции есть сопутствующие условия.

Какое лучшее предложение от «Зенит»?

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На данный момент у букмекерской компании «Зенит» есть не только классический, но и специальный приветственный бонус, доступный по эксклюзивному промокоду. Сумма максимального второго варианта может достигать 35 000 рублей.

Это легальный букмекер?

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Да, «Зенит» — легальная компания на российском беттинговом рынке.

Какие ставки учитываются в акции?

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Застраховать можно только экспресс-пари, в котором собрано не менее пяти событий.

ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «ЗЕНИТ»

Условия и положение

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1. Функция Страховка экспресса — дополнительная настройка в корзине, доступная пользователям сайта и приложения, которые делают ставки типа экспресс.

2. Для применения функции пользователи сайта и приложения должны авторизоваться, собрать экспресс, соответствующий условиям, и включить функцию в корзине.

3. Бонус начисляется в виде фрибета. Сумма фрибета равна 100% от суммы ставки типа «экспресс», сделанной пользователем. Максимальная сумма фрибета 35 000 рублей.

4. Для получения фрибета пользователь должен собрать экспресс, который соответствует следующим условиям:

4.1 В экспрессе должно быть от 5 событий.

4.2 Коэффициент каждого события в экспрессе должен быть не ниже 1.7. Если в экспрессе 6 событий, то коэффициент каждого из них должен быть не ниже 1.6, 7 и более событий — коэффициент каждого события не ниже 1.5.

4.3 Минимальная сумма ставки — 100 рублей.

4.4 Фрибет начисляется за экспрессы, в которых не сыграло одно событие.

4.5 Фрибеты начисляются в течение часа (60 минут) после расчёта ставки.

5. Пользователь может использовать фрибет в течение 7 дней с момента начисления.

6. В зачет не идут следующие экспресс-ставки:

6.1. Ставка не подходит под условия.

6.2. Ставка сделана с использованием бесплатной ставки.

6.3. Ставка уже была учтена в других акциях и/или предложениях компании.

6.4 Ставка была продана пользователем.

6.5 Хотя бы одно из событий ставки рассчитано со статусом «возврат».

7. БК «Зенит» вправе отказать пользователю в начислении бонуса, а также отстранить пользователя от участия в любых Акциях компании, признать недействительными любые действия участника, в отношении которого у БК «Зенит» возникли подозрения в недобросовестных действиях, а именно:

а) в случае выявления факта предоставления пользователем сведений, не соответствующих действительности;

б) пользователь нарушает Правила или действует в обход положений Правил азартной игры и/или иные установленные правила;

в) аккаунт пользователя заблокирован.

8. В случае обнаружения любого из нарушений правил БК «Зенит» вправе запретить пользователю получение бонусов или аннулировать их.

9. Если правила функции Страховка экспресса были изменены, то ставки, сделанные ранее, рассчитываются по версии правил актуальной на момент приёма ставки.

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