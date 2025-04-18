Акция Фонбет: фрибеты на 2 000 000 рублей за выполнение лотерейных заданий

Партнерский проект
С 14 по 21 апреля БК «Фонбет» проводит акцию «Лотерейное ралли». Среди пользователей будут разыграны фрибеты на сумму 2 000 000 рублей. Участникам предлагается выполнять ежедневные задания, связанные с покупкой лотерей.
Участник должен выполнить ряд условий, чтобы присоединиться к акции:
1. Зарегистрироваться или залогиниться на платформах БК.
2. Пройти обязательную верификацию.
3. Пополнить игровой счет.
4. Выполнять ежедневные задания в разделе «Лотерея».
Призовой фонд акции составляет 2 000 000 рублей. От игроков требуется только покупка лотерей. За выполнение заданий они смогут получить фрибеты.
Задания
Призовой фонд
1-3
300 000 ₽
1–5
500 000 ₽
1-7
1 000 000 ₽
Кроме того, 10 участников, которые первыми завершат задания с 1 по 7, разделят между собой 200 000 рублей фрибетами. Выполнять миссии можно только поочередно, нельзя перескакивать через одну или несколько.
Призовой фонд каждой категории делится на равные части между всеми, кто выполнил требования.
Фрибет действует в течение 7 дней с момента получения. Букмекер не устанавливает ограничений по коэффициентам, видам ставок или спортивным дисциплинам, что позволяет использовать бонус для различных типов пари.
Чтобы получить выигрыш, нужно:
В БК «Фонбет» доступно несколько способов вывода средств. Они отличаются по срокам зачисления и лимитам.
Ключевые условия акции приведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуальный
Минимальный депозит
100 ₽ (Стоимость первой лотереи)
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.04.2025 (11:59 МСК)
До участия в акции я ни разу не заглядывал в раздел с лотереями БК «Фонбет». Повод нашелся — решил посмотреть. Оказалось, что розыгрышей много, джекпоты достаточно крупные. Первые задания были вполне доступными по цене, а за их выполнение полагается гарантированный фрибет.
Понравилось, что кроме бесплатной ставки есть шанс что-то выиграть и в самой лотерее. В отличие от прогнозов на спорт, тут не все зависит от аналитики, многое решает случай. Такие форматы делают игру разнообразнее и по-своему интересной.
Игроки могут столкнуться с проблемами по следующим причинам:
Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно читайте правила перед участием.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Большой призовой фонд
|➖ Выполнение каждого задания стоит определенной суммы денег
|➕ Прозрачные условия
У других лицензированных букмекеров тоже есть интересные предложения.
Условия
Название
Бонусы и поездка на турнир по покеру в Сочи
Бонусы за выполнение заданий
Бонусы за выполнение заданий и ставки
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
777 777 ₽
4 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
7 дней
30 дней
Минимальный депозит
100 ₽
—
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Любителям лотерей акция от БК «Фонбет» точно придется по вкусу. Призовой фонд солидный, фрибетов много, шанс получить бонус есть у каждого. Главное — быть готовым, что за участие в каждом задании придется заплатить определенную сумму денег.
Партнерский проект