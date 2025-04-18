Акция Фонбет: фрибеты на 2 000 000 рублей за выполнение лотерейных заданий

Участник должен выполнить ряд условий, чтобы присоединиться к акции:

1. Зарегистрироваться или залогиниться на платформах БК.

2. Пройти обязательную верификацию.

3. Пополнить игровой счет.

4. Выполнять ежедневные задания в разделе «Лотерея».

Призовой фонд акции составляет 2 000 000 рублей. От игроков требуется только покупка лотерей. За выполнение заданий они смогут получить фрибеты.

Задания Призовой фонд 1-3 300 000 ₽ 1–5 500 000 ₽ 1-7 1 000 000 ₽

Кроме того, 10 участников, которые первыми завершат задания с 1 по 7, разделят между собой 200 000 рублей фрибетами. Выполнять миссии можно только поочередно, нельзя перескакивать через одну или несколько.

Призовой фонд каждой категории делится на равные части между всеми, кто выполнил требования.