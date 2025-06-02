БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на КХЛ 3х3

Присоединиться к акции можно, если следовать инструкции:

1. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь на официальной платформе Fonbet через сайт или мобильное приложение.

2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку участия, чтобы активировать таймер розыгрыша.

3. В течение следующих 24 часов делайте ставки типа ординар или экспресс на события из раздела «Чемпионат КХЛ 3х3».

4. По завершении 24-часового цикла нажмите кнопку «Получить бонус», чтобы принять участие в розыгрыше фрибета.

5. Дождитесь появления кнопки «Попробуйте еще раз» и запускайте новый цикл.

Условия для каждой ставки: общий коэффициент — от 2.00, сумма пари — от 2000 рублей за цикл.

Если вы выполнили все условия в течение текущего 24-часового цикла, в личном кабинете (в виджете акции) появится активная кнопка «Получить приз». Нажмите на нее, система откроет доступ к генератору, где вы сможете мгновенно выиграть один из доступных фрибетов.

Фрибет Количество 100 000 ₽ 3 50 000 ₽ 10 30 000 ₽ 20 10 000 ₽ 30 5000 ₽ 50 2000 ₽ 100 1500 ₽ 200 1000 ₽ 300 500 ₽ 400 300 ₽ 560 200 ₽ Неограниченно

Участвовать в акции можно многократно, но не чаще 1 раза в сутки.

Каждый 24-часовой цикл дает вам возможность претендовать на фрибет.