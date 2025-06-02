БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на КХЛ 3х3

Партнерский проект
Каждый день в рамках специального предложения БК Fonbet можно выиграть фрибеты номиналом от 200 до 100 000 рублей, делая ставки на матчи КХЛ 3х3. Чтобы стать претендентом на приз, достаточно заключать пари на события этого турнира. Предложение действует на протяжении всего сезона.
Присоединиться к акции можно, если следовать инструкции:
1. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь на официальной платформе Fonbet через сайт или мобильное приложение.
2. Перейдите на страницу акции и нажмите кнопку участия, чтобы активировать таймер розыгрыша.
3. В течение следующих 24 часов делайте ставки типа ординар или экспресс на события из раздела «Чемпионат КХЛ 3х3».
4. По завершении 24-часового цикла нажмите кнопку «Получить бонус», чтобы принять участие в розыгрыше фрибета.
5. Дождитесь появления кнопки «Попробуйте еще раз» и запускайте новый цикл.
Условия для каждой ставки: общий коэффициент — от 2.00, сумма пари — от 2000 рублей за цикл.
Если вы выполнили все условия в течение текущего 24-часового цикла, в личном кабинете (в виджете акции) появится активная кнопка «Получить приз». Нажмите на нее, система откроет доступ к генератору, где вы сможете мгновенно выиграть один из доступных фрибетов.
Фрибет
Количество
100 000 ₽
3
50 000 ₽
10
30 000 ₽
20
10 000 ₽
30
5000 ₽
50
2000 ₽
100
1500 ₽
200
1000 ₽
300
500 ₽
400
300 ₽
560
200 ₽
Неограниченно
Участвовать в акции можно многократно, но не чаще 1 раза в сутки.
Каждый 24-часовой цикл дает вам возможность претендовать на фрибет.
Выданный фрибет активен в течение 7 дней с момента начисления. Его можно использовать на любое спортивное событие с коэффициентом от 1.01 и выше. Тип пари — ординар. Если ставка сыграет, на ваш основной счет поступит чистый выигрыш — сумма без учета номинала фрибета.
Для получения денег следуйте инструкции:
После успешного подтверждения деньги будут зачислены на выбранный счет в течение нескольких часов.
Таблица — ваш быстрый путеводитель по основным пунктам предложения.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.06.2025 (23:59 МСК)
Пари на Континентальную хоккейную лигу 3х3 привлекают бетторов своей динамичностью и высоким темпом игры. Шайба в таких играх залетает в ворота каждые 152 секунды, броски делаются в среднем с интервалом в 14 секунд. Это увеличивает количество вариантов для пари на тоталы и голы.
Формат 3 на 3 позволяет проводить множество матчей за короткие сроки, что дает больше возможностей для заключения ставок. Благодаря небольшому количеству игроков на площадке сценарий встречи становится непредсказуемым и захватывающим.
Присоединиться к акции просто, но дальше игра становится серьезнее. Минимальный коэффициент ставки — 2.00, поэтому «верняки» сразу отпадают. К тому же порог входа в 2000 рублей не самый маленький, но ради шанса стать обладателем фрибета до 100 000 рублей стоит рискнуть. Тем более рандомайзер может выбрать любого.
Возможные затруднения при участии в акции и использовании фрибета:
|Плюсы
|Минусы
|➕ В акции с внушительным призовым фондом
|➖ Бонусы распределяются на основе случайного выбора
|➕ Новые фрибеты разыгрываются каждые сутки
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Игры Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3 славятся динамикой, высоким темпом и множеством шайб. В таких встречах вполне реально найти выгодный кэф. Каждый день с помощью рандома определяются счастливчики, которые получают фрибеты. Последующая игра с бонусами приносит еще больше азарта и удовольствия.
Партнерский проект