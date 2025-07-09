Раскрути удачу на EWC от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
В честь грандиозного турнира Esports World Cup букмекерская компания PARI дарит игрокам шанс выиграть часть призового фонда в 6 000 000 рублей. Клиентам необходимо делать ставки на матчи, накапливать проценты и получать фрибеты до 5000 рублей.
Чтобы начать зарабатывать фрибеты, выполните указанные ниже шаги:
1. Создайте аккаунт на сайте PARI, если вы еще не стали клиентом.
2. Перейдите на страницу акции и подтвердите участие нажатием кнопки.
3. Делайте одиночные ставки от 500 рублей с кэфом 1.60 и выше на матчи турнира Esports World Cup.
Каждое подходящее под правила пари приносит 2.5% к вашему шансу выиграть фрибет на 500 рублей. Как только вы накопите 25%, следующая ставка не только увеличит шанс, но и добавит 50 рублей к будущему фрибету.
Достигнув 50%, вы выходите на новый этап — вероятность больше не растет, но каждая следующая ставка продолжает увеличивать фрибет на 50 рублей. В любой момент можно рискнуть и нажать «Испытать шанс». Если повезет, фрибет сразу будет начислен. Если нет, накопленный прогресс обнулится.
Призовой фонд акции — 6 000 000 рублей. Максимальный фрибет для одного участника — 5000 рублей.
Фрибет действует в течение 3 дней с момента начисления. Его можно использовать только на киберспортивные события. Подходят одиночные ставки и экспрессы, но коэффициент не должен превышать 3.00. В случае успеха на основной счет зачисляется только чистый выигрыш.
Чтобы забрать свой выигрыш, просто выполните указанные шаги:
Максимальная сумма одной транзакции — 545 000 рублей. Частые крупные выплаты могут вызвать запрос на дополнительную верификацию.
Таблица поможет разобраться, как правильно использовать полученный фрибет.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
18.07.2025 (23:59 МСК)
Организатор может отклонить участие или отменить бонус при подозрении на нечестную игру.
Во время турнира EWC в Эр-Рияде появляется масса интересных вариантов для бетторов. Соревнование идеально подходит тем, кто глубоко погружен в киберспорт. Линии с достойными коэффициентами найти легко — это большой плюс для клиентов.
Механика бонуса необычная и забавная — каждая ваша ставка, выигрышная или проигрышная, увеличивает процент шанса на получение фрибета. Однако стоит понимать, что гарантии выиграть нет — максимальная вероятность достигает 50%.
Уже с 2,5% можно попытать удачу и активировать бонус, я решил рискнуть при 10%. К сожалению, в этот раз не повезло — фрибет не выпал. Однако я планирую пробовать еще, ведь сама система мотивирует оставаться активным и не сдаваться.
Рекомендуем обратить внимание на следующие аспекты:
|Плюсы
|Минусы
|➕ В акции разыгрывается 6 000 000 рублей
|➖ Получение фрибета не является гарантированным
|➕ Участвовать могут все зарегистрированные пользователи PARI
Рынок бонусов букмекеров богат и многообразен. Изучим акции других букмекеров.
Условия
Название
КиберFON
Турнир BetRace на Esports World Cup
Бонусы за выигрышные пари на Esports World Cup 2025
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
150 000 ₽
15 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
500 ₽
50 ₽
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Накопительный механизм с возможностью испытать удачу напоминает игровой процесс, что особенно близко киберспортивной аудитории. Здесь важно не только делать ставки, но и правильно выбрать момент для активации предложения. Хорошая возможность для тех, кто любит активную игру.