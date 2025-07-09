Раскрути удачу на EWC от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы начать зарабатывать фрибеты, выполните указанные ниже шаги:

1. Создайте аккаунт на сайте PARI, если вы еще не стали клиентом.

2. Перейдите на страницу акции и подтвердите участие нажатием кнопки.

3. Делайте одиночные ставки от 500 рублей с кэфом 1.60 и выше на матчи турнира Esports World Cup.

Каждое подходящее под правила пари приносит 2.5% к вашему шансу выиграть фрибет на 500 рублей. Как только вы накопите 25%, следующая ставка не только увеличит шанс, но и добавит 50 рублей к будущему фрибету.

Достигнув 50%, вы выходите на новый этап — вероятность больше не растет, но каждая следующая ставка продолжает увеличивать фрибет на 50 рублей. В любой момент можно рискнуть и нажать «Испытать шанс». Если повезет, фрибет сразу будет начислен. Если нет, накопленный прогресс обнулится.

Призовой фонд акции — 6 000 000 рублей. Максимальный фрибет для одного участника — 5000 рублей.