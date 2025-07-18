БК Winline: фрибеты до 5000 рублей и девайсы за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline предлагает подписчикам Telegram-канала поучаствовать в розыгрыше призов. Счастливчики могут получить фрибеты на сумму 5000 рублей и крутые гаджеты. Участвовать может каждый клиент БК.
Чтобы включиться в розыгрыш, достаточно пары кликов:
1. Авторизуйтесь как клиент БК Winline.
2. Подпишитесь на канал Winline Deadlock & Marvel Rivals.
3. Кликните по кнопке «Участвовать».
4. Оставьте реакцию на пост с анонсом.
Победители станут известны 15.09.2025 в 18:00 МСК.
Место
Приз
1
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070
2
Беспроводные наушники Logitech G PRO X LIGHTSPEED
3
Игровая мышь Razer Viper V3 Pro
4-5
Фрибет на 5000 ₽
6-10
Фрибет на 3000 ₽
Фрибет подойдет для одиночных и экспресс-ставок. Требования к минимальному и максимальному кэфам отсутствуют. Фрибет нужно использовать в течение 30 дней с момента зачисления, иначе он сгорит.
Основная информация об акции собрана в лаконичной таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.09.2025 (17:59 МСК)
Итоги конкурса будут подведены с помощью генератора случайных чисел.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разыгрываются фрибеты на сумму 25 000 ₽ и полезная техника
|➖ Всего 10 счастливчиков
|➕ Участие доступно без депозита
Телеграм-канал Winline, посвященный геройским шутерам, радует подписчиков отличным розыгрышем. Возможность получить в подарок новую видеокарту или беспроводные наушники просто за подписку — это хороший повод присоединиться к сообществу.