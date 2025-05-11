Модестас Букаускас — Ион Куцелаба, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде турнира UFC 315 пройдет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между литовцем Модестасом Букаускасом и молдаванином Ионом Куцелабой. Анализируем коэффициенты букмекеров на этот бой.
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Букаускас
Куцелаба
Литва
Страна
Молдова
31
Возраст
31
23
Бои
31
17 (10 / 3 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (13 / 3 / 3)
6 (4 / 1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
10 (3 / 4 / 2 / 1)
0
Ничьи
1
0
Без результата
1
190,5
Рост (см)
185,5
193
Размах рук (см)
190,5
106,5
Размах ног (см)
104
В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Был чемпионом FSC и Cage Warriors в полутяжелом весе. В 2020-м перешел в UFC, где выиграл первый бой, но затем потерпел три поражения подряд, после чего был уволен. Вновь стал чемпионом Cage Warriors в полутяжелом весе и вернулся в сильнейший промоушен. С 2023-го в UFC выиграл четыре боя и уступил в одном. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Рафаэля Серкейру в первом раунде.
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Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где выиграл восемь боев при девяти поражениях и одной ничьей. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале одолел Ибо Аслана удушающим приемом в первом раунде.
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Пока оба спортсмена производят впечатление абсолютных середняков в UFC. При этом Куцелаба выступает в промоушене гораздо дольше, но, похоже, достиг своего потолка. Букаускаса же можно воспринимать как проспекта, однако пока с большой натяжкой.
Вот и букмекеры не выделяют фаворита в этом противостоянии. Оба спортсмена могут проводить как яркие, так и довольно скучные поединки. Оба весьма универсальны, при этом регулярно допускают ошибки. Интрига в том, кто быстрее воспользуется огрехами соперника и ждет ли нас всё-таки досрочная развязка.
Данный поединок выглядит крайне сложным для ставок, поэтому мы остановимся на аккуратном варианте. Полагаем, что в первом раунде соперники не будут форсировать события, и выбираем соответствующий вариант для пари.
Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Бой Букаускас — Куцелаба стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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