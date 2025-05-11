Модестас Букаускас — Ион Куцелаба, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пока оба спортсмена производят впечатление абсолютных середняков в UFC. При этом Куцелаба выступает в промоушене гораздо дольше, но, похоже, достиг своего потолка. Букаускаса же можно воспринимать как проспекта, однако пока с большой натяжкой.

Вот и букмекеры не выделяют фаворита в этом противостоянии. Оба спортсмена могут проводить как яркие, так и довольно скучные поединки. Оба весьма универсальны, при этом регулярно допускают ошибки. Интрига в том, кто быстрее воспользуется огрехами соперника и ждет ли нас всё-таки досрочная развязка.

Данный поединок выглядит крайне сложным для ставок, поэтому мы остановимся на аккуратном варианте. Полагаем, что в первом раунде соперники не будут форсировать события, и выбираем соответствующий вариант для пари.