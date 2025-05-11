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10 мая 11:50ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Модестас Букаускас — Ион Куцелаба, 11 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Высокая вероятность досрочной развязки?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде турнира UFC 315 пройдет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между литовцем Модестасом Букаускасом и молдаванином Ионом Куцелабой. Анализируем коэффициенты букмекеров на этот бой.

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Статистика

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Букаускас

 

Куцелаба

Литва

Страна

Молдова

31

Возраст

31

23

Бои

31

17 (10 / 3 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (13 / 3 / 3)

6 (4 / 1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

10 (3 / 4 / 2 / 1)

0

Ничьи

1

0

Без результата

1

190,5

Рост (см)

185,5

193

Размах рук (см)

190,5

106,5

Размах ног (см)

104

Модестас Букаускас

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В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Был чемпионом FSC и Cage Warriors в полутяжелом весе. В 2020-м перешел в UFC, где выиграл первый бой, но затем потерпел три поражения подряд, после чего был уволен. Вновь стал чемпионом Cage Warriors в полутяжелом весе и вернулся в сильнейший промоушен. С 2023-го в UFC выиграл четыре боя и уступил в одном. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Рафаэля Серкейру в первом раунде.

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Ион Куцелаба

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Занимался греко-римской борьбой, дзюдо, стал чемпионом Европы по самбо. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. С 2016-го бьется под эгидой UFC, где выиграл восемь боев при девяти поражениях и одной ничьей. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале одолел Ибо Аслана удушающим приемом в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БукаускасаПобеда КуцелабыДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,961,881,402,85

Прогноз на бой

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Пока оба спортсмена производят впечатление абсолютных середняков в UFC. При этом Куцелаба выступает в промоушене гораздо дольше, но, похоже, достиг своего потолка. Букаускаса же можно воспринимать как проспекта, однако пока с большой натяжкой.

Вот и букмекеры не выделяют фаворита в этом противостоянии. Оба спортсмена могут проводить как яркие, так и довольно скучные поединки. Оба весьма универсальны, при этом регулярно допускают ошибки. Интрига в том, кто быстрее воспользуется огрехами соперника и ждет ли нас всё-таки досрочная развязка.

Данный поединок выглядит крайне сложным для ставок, поэтому мы остановимся на аккуратном варианте. Полагаем, что в первом раунде соперники не будут форсировать события, и выбираем соответствующий вариант для пари.

Полный кард, где смотреть бой Букаускас Куцелаба

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Турнир UFC 315 пройдет на арене «Bell Center» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Шоу стартует в воскресенье, 11 мая, в 01:30 по московскому времени. Бой Букаускас — Куцелаба стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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