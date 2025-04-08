Бонус Леон: 2000 рублей за регистрацию и первую ставку в мобильном приложении

Партнерский проект
«Леон» запустил акцию с гарантированным бонусом на 2000 рублей. Для его получения новичкам необходимо зарегистрироваться и сделать ставку на сумму от 1000 рублей. Предложение действует только в приложении для Android и iOS.
Игрокам предлагается действовать по инструкции:
1. Установить мобильное приложение на свое устройство.
2. Пройти регистрацию.
3. Пополнить счет.
4. На странице акции нажать кнопку «Принять участие».
5. Сделать одиночную ставку от 1000 рублей на событие с кэфом от 1.80 до 3.00.
После выполнения инструкции фрибет на 2000 рублей автоматически станет вашим. Исход первого пари не влияет на зачисление бонуса, он гарантированный.
Фрибет действует 2 дня с момента зачисления. Использовать его можно только на ординары любых спортивных дисциплин.
Букмекер разрешает поставить фрибет на события в диапазоне коэффициентов от 1.80 до 3.00. Заключить пари по бонусу возможно только в мобильном приложении БК.
Чтобы получить выигрыш, выполните следующие действия:
Минимальная сумма для снятия — 100 рублей.
Вся ключевая информация об условиях акции представлена в удобном табличном формате.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.80
Максимальный коэффициент
3.00
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
2 дня
Срок окончания акции
30.04.2025 (23:59 МСК)
При условии, что событие в ставке было отменено или рассчитано с коэффициентом 1.00, фрибет вернется на счет клиента и будет доступен для пари еще в течение 2 дней.
После регистрации и активации бонуса в мобильном приложении я заключил пари на английскую Премьер-лигу на сумму 1000 рублей с коэффициентом 2.00. Ставка не зашла, но фрибет в 2000 рублей был автоматически зачислен на мой бонусный счет. Процесс прошел без задержек.
Затем я использовал фрибет на матч НХЛ с коэффициентом 2.50. На этот раз пари оказалось успешным, чистый выигрыш поступил на мой счет. Бонус оправдал мои ожидания и стал довольно выгодным.
В процессе активации и отыгрыша бонуса пользователи могут столкнуться со следующими трудностями:
Не забудьте сделать ставку по фрибету в течение 2 дней после получения, иначе он будет аннулирован.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые требования
|➖ Нельзя использовать с другими бонусами
|➕ Начисление бонусных средств происходит вне зависимости от исхода пари
|➖ Доступен только мобильном приложении
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Условия
Промокод
VED5000
VED25
VED25
Название
Бонус за регистрацию и первый депозит
Бонус 7777 за регистрацию и депозит
Фрибет за регистрацию
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
7777 ₽
15 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.50
1.01
Срок отыгрыша
5 дней
7 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
1000 ₽
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Стандартное предложение от БК, которое не отличается большой уникальностью. Тем не менее оно привлекает внимание гарантированным начислением бонусных средств. Условия для получения и использования простые, что делает акцию доступной для широкого круга игроков.
Единственным неудобным моментом является обязательное использование фрибета в мобильном приложении. Данный пункт правил ограничивает возможности игроков, которые предпочитают ставить при помощи компьютера. В остальном бонус вполне выгодный и легкий в применении.
Партнерский проект