Бонус Леон: 2000 рублей за регистрацию и первую ставку в мобильном приложении

После регистрации и активации бонуса в мобильном приложении я заключил пари на английскую Премьер-лигу на сумму 1000 рублей с коэффициентом 2.00. Ставка не зашла, но фрибет в 2000 рублей был автоматически зачислен на мой бонусный счет. Процесс прошел без задержек.

Затем я использовал фрибет на матч НХЛ с коэффициентом 2.50. На этот раз пари оказалось успешным, чистый выигрыш поступил на мой счет. Бонус оправдал мои ожидания и стал довольно выгодным.