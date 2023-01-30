До 9 000 рублей на депозит в приложении для новых игроков от «Марафона»

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Букмекерская контора «Марафон» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - три фрибета по 3000 рублей за пополнение счета и лайв-ставки в мобильном приложении БК.
Порядок действий простой. Прежде всего нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Марафон». Далее вносите от 500 рублей на игровой счет в мобильном приложении, активируете промокод 3XSTAVKA и заключаете live-пари. Количество ставок не имеет значения, главное, чтобы коэффициент был от 1,50, а сумма пари - не меньше внесенной.
Регистрация в БК «Марафон»: на официальном сайте и в мобильном приложении
Выполнив эти нехитрые действия, вы получите бонус, равный 100% от суммы вашего депозита (но не свыше 3000 рублей).
Чтобы получить еще один фрибет, необходимо повторить ровно те же самые действия - только промокод повторно вводить не требуется. Клиентам «Марафон» доступно три бонуса в течение 30 дней после первого пополнения счета. Соответственно, за месяц можно получить до 9000 рублей фрибетами!
Имейте в виду: использовать бонус следует в течение недели с момента получения в пари с коэффициентом не выше 3,50.
Фрибеты за регистрацию в легальных букмекерских конторах
+ Понятные условия акции.
+ Возможность выиграть до 9 000 рублей фрибетами.
+ Моментальный вывод выигрыша.
- Ограничения по коэффициенту для использования фрибета (до 3,50).
- Использовать бонус можно только в мобильном приложении.
- Акция распространяется только на новых игроков.
Искали повод установить приложение БК «Марафон»? Вот он. Букмекер поощряет игроков за установку и использование своего софта отличным тройным бонусом - до 9 000 рублей. Приветственный фрибет дает возможность новичкам проверить свою интуицию и пощекотать себе нервы, не рискуя собственными средствами.
Партнерский проект