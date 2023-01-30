До 9 000 рублей на депозит в приложении для новых игроков от «Марафона»

Порядок действий простой. Прежде всего нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Марафон» . Далее вносите от 500 рублей на игровой счет в мобильном приложении, активируете промокод 3XSTAVKA и заключаете live-пари. Количество ставок не имеет значения, главное, чтобы коэффициент был от 1,50, а сумма пари - не меньше внесенной.

Регистрация в БК «Марафон»: на официальном сайте и в мобильном приложении

Выполнив эти нехитрые действия, вы получите бонус, равный 100% от суммы вашего депозита (но не свыше 3000 рублей).

Чтобы получить еще один фрибет, необходимо повторить ровно те же самые действия - только промокод повторно вводить не требуется. Клиентам «Марафон» доступно три бонуса в течение 30 дней после первого пополнения счета. Соответственно, за месяц можно получить до 9000 рублей фрибетами!

Имейте в виду: использовать бонус следует в течение недели с момента получения в пари с коэффициентом не выше 3,50.

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