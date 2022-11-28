Миллион за ЧМ-2022

Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК «Мелбет». Чтобы стать участником розыгрыша, нужно оформить минимум 5 пари номиналом от 500 рублей на события ЧМ-2022.

В рамках акции действительны:

одинары с коэффициентом от 1,80;

экспрессы из минимум трех исходов, каждый из которых имеет коэффициент от 1,80.

По итогам акции букмекер разыграет призовой фонд среди всех участников, выполнивших условия. Определение победителей и начисление фрибета состоятся до 15 января 2023 года.

Подробный онлайн чемпионата мира по футболу

Полученные бонусы можно будет использовать в течение 7 суток на любые события с коэффициентом от 1,01. При успешном пари на счет зачислится сумма выигрыша за исключением номинала фрибета.

Чтобы вывести бонус, потребуется отыграть его в 25-кратном размере экспрессами от трех событий, где коэффициент каждого будет не ниже 1,60. Отыграть фрибет нужно в течение пяти дней с момента начисления.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»