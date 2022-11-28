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28 ноября 16:46ГлавнаяБонусы
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Миллион за ЧМ-2022

МелбетМелбет
5star
1000000
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Розыгрыш внушительного призового фонда
Александр Бокулёв
main

Букмекерская контора «Мелбет» запустила розыгрыш 1 000 000 бонусных рублей. Получить шанс можно за пять ставок на чемпионат мира по футболу.

Как принять участие?

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Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК «Мелбет». Чтобы стать участником розыгрыша, нужно оформить минимум 5 пари номиналом от 500 рублей на события ЧМ-2022. 

В рамках акции действительны:

  • одинары с коэффициентом от 1,80;
  • экспрессы из минимум трех исходов, каждый из которых имеет коэффициент от 1,80.

По итогам акции букмекер разыграет призовой фонд среди всех участников, выполнивших условия. Определение победителей и начисление фрибета состоятся до 15 января 2023 года.

Подробный онлайн чемпионата мира по футболу

Полученные бонусы можно будет использовать в течение 7 суток на любые события с коэффициентом от 1,01. При успешном пари на счет зачислится сумма выигрыша за исключением номинала фрибета.

Чтобы вывести бонус, потребуется отыграть его в 25-кратном размере экспрессами от трех событий, где коэффициент каждого будет не ниже 1,60. Отыграть фрибет нужно в течение пяти дней с момента начисления.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов БК «Мелбет»

+ Лояльные условия участия в розыгрыше

+ Крупный призовой фонд

+ Неограниченное число победителей

 

- Нефиксированный размер фрибета (зависит от количества победителей)

- Дополнительные ограничения по отыгрышу бонусу

Заключение

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Броское предложение от букмекерской конторы «Мелбет», позволяющее на весьма простых условиях стать участником розыгрыша солидного призового фонда и сделать более интересным наблюдение за чемпионатом мира по футболу.

Лучшие акции букмекерских контор на ЧМ-2022

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