Миллион за ЧМ-2022

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Букмекерская контора «Мелбет» запустила розыгрыш 1 000 000 бонусных рублей. Получить шанс можно за пять ставок на чемпионат мира по футболу.
Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК «Мелбет». Чтобы стать участником розыгрыша, нужно оформить минимум 5 пари номиналом от 500 рублей на события ЧМ-2022.
В рамках акции действительны:
По итогам акции букмекер разыграет призовой фонд среди всех участников, выполнивших условия. Определение победителей и начисление фрибета состоятся до 15 января 2023 года.
Подробный онлайн чемпионата мира по футболу
Полученные бонусы можно будет использовать в течение 7 суток на любые события с коэффициентом от 1,01. При успешном пари на счет зачислится сумма выигрыша за исключением номинала фрибета.
Чтобы вывести бонус, потребуется отыграть его в 25-кратном размере экспрессами от трех событий, где коэффициент каждого будет не ниже 1,60. Отыграть фрибет нужно в течение пяти дней с момента начисления.
+ Акция доступна для всех клиентов БК «Мелбет»
+ Лояльные условия участия в розыгрыше
+ Крупный призовой фонд
+ Неограниченное число победителей
- Нефиксированный размер фрибета (зависит от количества победителей)
- Дополнительные ограничения по отыгрышу бонусу
Броское предложение от букмекерской конторы «Мелбет», позволяющее на весьма простых условиях стать участником розыгрыша солидного призового фонда и сделать более интересным наблюдение за чемпионатом мира по футболу.
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