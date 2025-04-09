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9 апреля 14:49ГлавнаяБонусы
БК PARIАкции

Акция PARI: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на турнир по покеру

100000 ₽
Бонус
18 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Огромный фрибет и поездка в Сочи ждут вас!

БК PARI запускает масштабную акцию для любителей ставок. На кону фрибеты до 100 000 рублей и незабываемая поездка в Сочи на закрытый покерный ивент с призовым фондом в 1 000 000 рублей. Чтобы попасть в число победителей, нужно заключать выигрышные пари и зарабатывать баллы.

Как получить бонус БК PARI на 100 000 рублей

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Чтобы участвовать в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться или залогиниться.

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2. Пройти процедуру верификации. 
3. Внести средства на счет.
4. Открыть баннер акции на сайте БК.
5. Кликнуть по плашке «Участвовать».
6. Ставить ординары и экспрессы с общим кэфом от 1.30 до 50.00.

Минимальный размер пари равен 100 рублям. За каждую успешную ставку игрок получает определенное количество баллов. Они считаются по формуле: сумма пари * кэф.

Проигранные ставки не приносят дополнительных очков. Победителями станут игроки, которые наберут больше всего баллов. Им достанутся следующие призы.

Место

Фрибет

Приз

1-5

100 000 ₽

Поездка на соревнования по покеру в Сочи 30-31 мая

6-25

50 000 ₽

Поездка на соревнования по покеру в Сочи 30-31 мая

Рейтинг будет обновляться в режиме реального времени. PARI оплатит счастливчикам билеты на самолет до Сочи, две ночи в роскошной гостинице, проход на покерный ивент, а также приглашение на закрытый просмотр финала футбольной Лиги чемпионов.

При равенстве баллов место выше в рейтинге достанется пользователю, который достиг финального показателя раньше конкурента. Победители должны иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации.

Как отыграть бонус PARI на 100 000 рублей

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Фрибет можно поставить только полностью на экспресс или ординар, деление на части запрещается. Коэффициенты по отыгрышу — от 1.01 до 10.00. Действует бонус 7 дней с момента зачисления. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Для вывода денег следуйте инструкции:

  1. Авторизуйтесь на сайте или в приложении.
  2. Перейдите в раздел «Вывод средств».
  3. Выберите удобный способ получения денег.
  4. Укажите сумму вывода.
  5. Подтвердите операцию.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 100 000 рублей от PARI

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Таблица содержит полную информацию о бонусе.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Максимальный коэффициент

10.00

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

27.04.2025 (23:59 МСК)

В акции не участвуют следующие пари:

  • Типа система.
  • Заключенные в «Играх 24/7».
  • С использованием фрибета.
  • Беспроигрышные ставки.
  • Проданные.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 100 000 рублей от БК PARI

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Акция простая и понятная — делай ставки и зарабатывай деньги. Только на кону еще огромный фрибет и поездка в Сочи в конце мая.

Черное море в это время года — настоящая мечта. Букмекер полностью берет на себя расходы: перелет, отель, трансферы и насыщенную культурную программу. Такое предложение — редкость. Упускать его точно не стоит.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК PARI

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Вот список возможных затруднений:

  • Ошибки при регистрации (например, неверные данные).
  • Не выполнены условия по минимальной сумме ставки или коэффициенту.
  • Технические проблемы с зачислением баллов.
  • Не пройдена процедура идентификации.

В любой непонятной ситуации лучшим выходом будет обращение в службу поддержки БК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Шикарные подарки победителям➖ Баллы начисляются только за успешные пари
➕ Прозрачные условия 

Сравнение бонуса PARI на 100 000 рублей с бонусами других БК

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Предложения других букмекеров из Единого ЦУПИС представлены в таблице.

 

Условия

Лига Ставок

Бетсити

BetBoom

Название

Фрибеты за выполнение заданий

Фрибеты за выполнение заданий

Гран-при гонка: фрибеты за ставки

Максимальный размер бонуса

777 777 ₽

4 000 000 ₽

300 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

200 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Призы в акции действительно впечатляющие — фрибеты до 100 000 рублей и роскошная поездка в Сочи. При этом не нужно выполнять запутанные условия, все просто и прозрачно. За такие награды точно будет ожесточенная борьба.

Валентин Васильев

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