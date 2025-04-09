Акция PARI: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на турнир по покеру

Чтобы участвовать в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться или залогиниться.



2. Пройти процедуру верификации.

3. Внести средства на счет.

4. Открыть баннер акции на сайте БК.

5. Кликнуть по плашке «Участвовать».

6. Ставить ординары и экспрессы с общим кэфом от 1.30 до 50.00.

Минимальный размер пари равен 100 рублям. За каждую успешную ставку игрок получает определенное количество баллов. Они считаются по формуле: сумма пари * кэф.

Проигранные ставки не приносят дополнительных очков. Победителями станут игроки, которые наберут больше всего баллов. Им достанутся следующие призы.

Место Фрибет Приз 1-5 100 000 ₽ Поездка на соревнования по покеру в Сочи 30-31 мая 6-25 50 000 ₽ Поездка на соревнования по покеру в Сочи 30-31 мая

Рейтинг будет обновляться в режиме реального времени. PARI оплатит счастливчикам билеты на самолет до Сочи, две ночи в роскошной гостинице, проход на покерный ивент, а также приглашение на закрытый просмотр финала футбольной Лиги чемпионов.

При равенстве баллов место выше в рейтинге достанется пользователю, который достиг финального показателя раньше конкурента. Победители должны иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации.