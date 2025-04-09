Акция PARI: фрибеты до 100 000 рублей и поездка на турнир по покеру

Партнерский проект
БК PARI запускает масштабную акцию для любителей ставок. На кону фрибеты до 100 000 рублей и незабываемая поездка в Сочи на закрытый покерный ивент с призовым фондом в 1 000 000 рублей. Чтобы попасть в число победителей, нужно заключать выигрышные пари и зарабатывать баллы.
Чтобы участвовать в акции, достаточно выполнить несколько простых шагов:
1. Зарегистрироваться или залогиниться.
2. Пройти процедуру верификации.
3. Внести средства на счет.
4. Открыть баннер акции на сайте БК.
5. Кликнуть по плашке «Участвовать».
6. Ставить ординары и экспрессы с общим кэфом от 1.30 до 50.00.
Минимальный размер пари равен 100 рублям. За каждую успешную ставку игрок получает определенное количество баллов. Они считаются по формуле: сумма пари * кэф.
Проигранные ставки не приносят дополнительных очков. Победителями станут игроки, которые наберут больше всего баллов. Им достанутся следующие призы.
Место
Фрибет
Приз
1-5
100 000 ₽
Поездка на соревнования по покеру в Сочи 30-31 мая
6-25
50 000 ₽
Поездка на соревнования по покеру в Сочи 30-31 мая
Рейтинг будет обновляться в режиме реального времени. PARI оплатит счастливчикам билеты на самолет до Сочи, две ночи в роскошной гостинице, проход на покерный ивент, а также приглашение на закрытый просмотр финала футбольной Лиги чемпионов.
При равенстве баллов место выше в рейтинге достанется пользователю, который достиг финального показателя раньше конкурента. Победители должны иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации.
Фрибет можно поставить только полностью на экспресс или ординар, деление на части запрещается. Коэффициенты по отыгрышу — от 1.01 до 10.00. Действует бонус 7 дней с момента зачисления.
Для вывода денег следуйте инструкции:
Таблица содержит полную информацию о бонусе.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
10.00
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
27.04.2025 (23:59 МСК)
В акции не участвуют следующие пари:
Акция простая и понятная — делай ставки и зарабатывай деньги. Только на кону еще огромный фрибет и поездка в Сочи в конце мая.
Черное море в это время года — настоящая мечта. Букмекер полностью берет на себя расходы: перелет, отель, трансферы и насыщенную культурную программу. Такое предложение — редкость. Упускать его точно не стоит.
Вот список возможных затруднений:
В любой непонятной ситуации лучшим выходом будет обращение в службу поддержки БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шикарные подарки победителям
|➖ Баллы начисляются только за успешные пари
|➕ Прозрачные условия
Предложения других букмекеров из Единого ЦУПИС представлены в таблице.
Условия
Название
Фрибеты за выполнение заданий
Фрибеты за выполнение заданий
Гран-при гонка: фрибеты за ставки
Максимальный размер бонуса
777 777 ₽
4 000 000 ₽
300 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
30 дней
7 дней
Минимальный депозит
—
500 ₽
200 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Призы в акции действительно впечатляющие — фрибеты до 100 000 рублей и роскошная поездка в Сочи. При этом не нужно выполнять запутанные условия, все просто и прозрачно. За такие награды точно будет ожесточенная борьба.
Партнерский проект