С Днем рождения, Luxury Girl, от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 1000 рублей

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Букмекер PARI отмечает День рождения Полины Марченко (Luxury Girl) Telegram-розыгрышем. Призовой фонд — 5000 рублей. Победителям достанутся 5 фрибетов по 1000 рублей. Участникам нужно поздравить Полину в комментариях, админ выберет лучшие пожелания.
Путь к фрибету начинается с нескольких легких действий:
1. Зарегистрироваться в PARI, если у вас еще нет аккаунта.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Найти пост с розыгрышем и оставь поздравление для Полины Марченко в комментариях.
Призовой фонд составляет 5000 рублей в виде фрибетов. 14 июля в 18:00 МСК админ канала определит 5 победителей, каждому из которых начислят по 1000 рублей в виде фрибета.
Выигранный фрибет необходимо использовать в течение 7 дней. Он доступен для пари на любые спортивные события. Ставки могут быть одиночными и экспрессами. Коэффициенты — от 1.01.
Таблица ниже содержит полную информацию о розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.07.2025 (17:59 МСК)
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция доступна всем зарегистрированным игрокам PARI
|➖ Лишь 5 человек станут обладателями призов
|➕ Для участия депозит не нужен
Если вы умеете подбирать красивые слова, этот розыгрыш для вас. Поздравьте от души и не забудьте добавить что-то личное. Так вы увеличите свои шансы на выигрыш.