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10 июля 13:07ГлавнаяБонусы
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С Днем рождения, Luxury Girl, от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 1000 рублей

1000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Простое поздравление может обернуться приятным бонусом!

Букмекер PARI отмечает День рождения Полины Марченко (Luxury Girl) Telegram-розыгрышем. Призовой фонд — 5000 рублей. Победителям достанутся 5 фрибетов по 1000 рублей. Участникам нужно поздравить Полину в комментариях, админ выберет лучшие пожелания.

Как получить бонус PARI на 1000 рублей за поздравления Luxury Girl

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Путь к фрибету начинается с нескольких легких действий:

1. Зарегистрироваться в PARI, если у вас еще нет аккаунта.

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2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найти пост с розыгрышем и оставь поздравление для Полины Марченко в комментариях.

Призовой фонд составляет 5000 рублей в виде фрибетов. 14 июля в 18:00 МСК админ канала определит 5 победителей, каждому из которых начислят по 1000 рублей в виде фрибета.

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей в рамках акции С Днем рождения, Luxury Girl

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Выигранный фрибет необходимо использовать в течение 7 дней. Он доступен для пари на любые спортивные события. Ставки могут быть одиночными и экспрессами. Коэффициенты — от 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Таблица ниже содержит полную информацию о розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.07.2025 (17:59 МСК)

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция доступна всем зарегистрированным игрокам PARI➖ Лишь 5 человек станут обладателями призов
➕ Для участия депозит не нужен 

Заключение

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Если вы умеете подбирать красивые слова, этот розыгрыш для вас. Поздравьте от души и не забудьте добавить что-то личное. Так вы увеличите свои шансы на выигрыш.

Валентин Васильев

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