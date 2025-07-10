С Днем рождения, Luxury Girl, от БК PARI: розыгрыш фрибетов на 1000 рублей

Путь к фрибету начинается с нескольких легких действий:

1. Зарегистрироваться в PARI, если у вас еще нет аккаунта.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найти пост с розыгрышем и оставь поздравление для Полины Марченко в комментариях.

Призовой фонд составляет 5000 рублей в виде фрибетов. 14 июля в 18:00 МСК админ канала определит 5 победителей, каждому из которых начислят по 1000 рублей в виде фрибета.