БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на финал Уимблдона среди мужчин

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К мужскому финалу турнира Уимблдон букмекерская компания «Балтбет» объявила о конкурсе в своем Telegram-канале. Участникам нужно точно спрогнозировать количество геймов в матче. Призовой фонд — 6000 рублей, которые будут распределены между победителями. Принять участие могут все подписчики.
Участие в акции станет доступным после выполнения этих условий:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если вы еще не являетесь клиентом букмекера.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.
3. Поставьте реакцию под публикацией с розыгрышем.
4. Укажите в комментариях, сколько геймов будет сыграно в решающем матче мужского одиночного разряда Уимблдона.
Призовой фонд акции — 6000 рублей. Он будет поделен между 3 участниками, чьи прогнозы совпадут с финальным числом геймов, сыгранных в финальном матче. Каждый счастливчик получит фрибет номиналом 2000 рублей. Если верных прогнозов окажется больше, то приз будет поделен между всеми победителями в равных частях.
Если вы дополнительно заключите пари от 300 рублей на финал Уимблдона и прикрепите номер купона к своему комментарию, сумма фрибета для вас удвоится. Имена счастливчиков станут известны 14 июля 2025 года.
Выданные фрибеты будут активны в течение 30 дней после подведения итогов конкурса. По истечении этого срока они аннулируются. Фрибет можно использовать для ставок на одиночные события и экспрессы, с возможностью объединить до 10 исходов в одном купоне. Коэффициент каждого выбранного события должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.
Основные параметры фрибета наглядно изложены в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (15:00)
Любое редактирование комментария делает его недействительным для участия.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие может любой клиент БК
|➖ Призовой фонд относительно невелик
|➕ Прогноз можно оставить без внесения депозита
Спрогнозировать точное число геймов — задача далеко не из легких. Однако попытаться стоит, поскольку игрок не рискует деньгами. Для участия в розыгрыше не требуется вносить депозит, что позволяет проверить свою интуицию без финансового риска.