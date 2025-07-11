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11 июля 14:53ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на финал Уимблдона среди мужчин

2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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К мужскому финалу турнира Уимблдон букмекерская компания «Балтбет» объявила о конкурсе в своем Telegram-канале. Участникам нужно точно спрогнозировать количество геймов в матче. Призовой фонд — 6000 рублей, которые будут распределены между победителями. Принять участие могут все подписчики.

Как получить бонус Балтбет до 2000 рублей за прогноз на финал мужского Уимблдлна

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Участие в акции станет доступным после выполнения этих условий:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если вы еще не являетесь клиентом букмекера.

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2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.

3. Поставьте реакцию под публикацией с розыгрышем.

4. Укажите в комментариях, сколько геймов будет сыграно в решающем матче мужского одиночного разряда Уимблдона.

Призовой фонд акции — 6000 рублей. Он будет поделен между 3 участниками, чьи прогнозы совпадут с финальным числом геймов, сыгранных в финальном матче. Каждый счастливчик получит фрибет номиналом 2000 рублей. Если верных прогнозов окажется больше, то приз будет поделен между всеми победителями в равных частях. 

Если вы дополнительно заключите пари от 300 рублей на финал Уимблдона и прикрепите номер купона к своему комментарию, сумма фрибета для вас удвоится. Имена счастливчиков станут известны 14 июля 2025 года.

Как отыграть бонус Балтбет до 2000 рублей за прогноз на финальную игру Уимблдона

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Выданные фрибеты будут активны в течение 30 дней после подведения итогов конкурса. По истечении этого срока они аннулируются. Фрибет можно использовать для ставок на одиночные события и экспрессы, с возможностью объединить до 10 исходов в одном купоне. Коэффициент каждого выбранного события должен находиться в диапазоне от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Основные параметры фрибета наглядно изложены в таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для желающих удвоить фрибет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.07.2025 (15:00)

Любое редактирование комментария делает его недействительным для участия.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Принять участие может любой клиент БК➖ Призовой фонд относительно невелик
➕ Прогноз можно оставить без внесения депозита 

Заключение

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Спрогнозировать точное число геймов — задача далеко не из легких. Однако попытаться стоит, поскольку игрок не рискует деньгами. Для участия в розыгрыше не требуется вносить депозит, что позволяет проверить свою интуицию без финансового риска. 

Валентин Васильев

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