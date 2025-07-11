БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогноз на финал Уимблдона среди мужчин

Участие в акции станет доступным после выполнения этих условий:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет», если вы еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК.

3. Поставьте реакцию под публикацией с розыгрышем .

4. Укажите в комментариях, сколько геймов будет сыграно в решающем матче мужского одиночного разряда Уимблдона.

Призовой фонд акции — 6000 рублей. Он будет поделен между 3 участниками, чьи прогнозы совпадут с финальным числом геймов, сыгранных в финальном матче. Каждый счастливчик получит фрибет номиналом 2000 рублей. Если верных прогнозов окажется больше, то приз будет поделен между всеми победителями в равных частях.

Если вы дополнительно заключите пари от 300 рублей на финал Уимблдона и прикрепите номер купона к своему комментарию, сумма фрибета для вас удвоится. Имена счастливчиков станут известны 14 июля 2025 года.