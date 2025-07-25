Теннисный марафон от БК Балтбет: фрибеты до 600 рублей за ставки в лайве

Партнерский проект
Букмекерская компания «Балтбет» запустила акцию для любителей ставок на теннис. За участие в лайв-пари на теннисные события клиенты могут получить фрибет номиналом до 600 рублей. Конкретная сумма определяется индивидуально и зависит от уровня активности игрока. Предложение доступно всем зарегистрированным игрокам.
Чтобы вступить в акцию, достаточно соблюсти следующие условия:
1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте или в приложении БК «Балтбет».
2. Перейти на страницу акции «Теннисный марафон» и кликнуть на кнопку «Участвовать»
3. Заключить 4 одиночные ставки, соответствующие следующим критериям:
После нажатия кнопки «Участвовать» у игрока есть 1 час для выполнения задания. Если до завершения акции остается меньше 60 минут, время на выполнение сокращается автоматически.
Как только прогресс на шкале достигнет 100%, становится активной кнопка «Получить фрибет». После ее нажатия бонус автоматически зачисляется и отображается в корзине. Номинал фрибета — до 600 рублей, сумма определяется индивидуально.
Фрибет действует 30 дней. Его можно использовать для ординаров и экспрессов с 1–10 событиями. Главное условие — коэффициент каждого исхода должен быть от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит полную информацию об условиях участия.
Максимальный размер бонуса
600 ₽
Минимальный депозит
750 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.07.2025 (23:59 МСК)
Ставки, сделанные через оператора ППС, в акции не учитываются.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут все зарегистрированные игроки
|➖ Задание нужно выполнить за 1 час
|➕ Засчитываются успешные и неудачные пари
Для участия нужно делать ставки исключительно в режиме live, что усложняет выполнение задания. Номинал фрибета при этом остается относительно скромным.