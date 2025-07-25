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25 июля 8:41ГлавнаяБонусы
БК БалтбетФрибеты за депозит

Теннисный марафон от БК Балтбет: фрибеты до 600 рублей за ставки в лайве

600 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
750 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Сделайте ставки на теннис и получите бонус!

Букмекерская компания «Балтбет» запустила акцию для любителей ставок на теннис. За участие в лайв-пари на теннисные события клиенты могут получить фрибет номиналом до 600 рублей. Конкретная сумма определяется индивидуально и зависит от уровня активности игрока. Предложение доступно всем зарегистрированным игрокам.

Как получить бонус Балтбет до 600 рублей за быстрые ставки на теннис

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Чтобы вступить в акцию, достаточно соблюсти следующие условия:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте или в приложении БК «Балтбет».

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2. Перейти на страницу акции «Теннисный марафон» и кликнуть на кнопку «Участвовать»

3. Заключить 4 одиночные ставки, соответствующие следующим критериям:

  •     Только в LIVE-разделе.
  •     Минимальный коэффициент каждой ставки — 1.40.
  •     Минимальная сумма пари — 750 рублей.
  •     Вид спорта — теннис.

После нажатия кнопки «Участвовать» у игрока есть 1 час для выполнения задания. Если до завершения акции остается меньше 60 минут, время на выполнение сокращается автоматически.

Как только прогресс на шкале достигнет 100%, становится активной кнопка «Получить фрибет». После ее нажатия бонус автоматически зачисляется и отображается в корзине. Номинал фрибета — до 600 рублей, сумма определяется индивидуально.

Как отыграть бонус Балтбет до 600 рублей в рамках акции Теннисный марафон

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Фрибет действует 30 дней. Его можно использовать для ординаров и экспрессов с 1–10 событиями. Главное условие — коэффициент каждого исхода должен быть от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

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Таблица содержит полную информацию об условиях участия.

Максимальный размер бонуса

600 ₽

Минимальный депозит

750 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

27.07.2025 (23:59 МСК)

Ставки, сделанные через оператора ППС, в акции не учитываются.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Участвовать могут все зарегистрированные игроки➖ Задание нужно выполнить за 1 час
➕ Засчитываются успешные и неудачные пари 

Заключение

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Для участия нужно делать ставки исключительно в режиме live, что усложняет выполнение задания. Номинал фрибета при этом остается относительно скромным.

Валентин Васильев

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