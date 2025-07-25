Теннисный марафон от БК Балтбет: фрибеты до 600 рублей за ставки в лайве

Чтобы вступить в акцию, достаточно соблюсти следующие условия:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте или в приложении БК «Балтбет».

2. Перейти на страницу акции «Теннисный марафон» и кликнуть на кнопку «Участвовать»

3. Заключить 4 одиночные ставки, соответствующие следующим критериям:

Только в LIVE-разделе.

Минимальный коэффициент каждой ставки — 1.40.

Минимальная сумма пари — 750 рублей.

Вид спорта — теннис.

После нажатия кнопки «Участвовать» у игрока есть 1 час для выполнения задания. Если до завершения акции остается меньше 60 минут, время на выполнение сокращается автоматически.

Как только прогресс на шкале достигнет 100%, становится активной кнопка «Получить фрибет». После ее нажатия бонус автоматически зачисляется и отображается в корзине. Номинал фрибета — до 600 рублей, сумма определяется индивидуально.