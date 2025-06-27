Тройной форсаж от БК Балтбет: фрибеты за пари на футбол

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» запускает акцию для футбольных любителей. Каждый игрок, успешно выполняющий специальные задания и заключающий выигрышные пари, получает фрибеты. Предложение рассчитано на новичков и постоянных клиентов.
Для получения фрибета необходимо строго соблюдать условия акции:
1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в существующий профиль.
2. На странице акции «Тройной форсаж» активируйте участие.
3. Выполните задания из карточки мероприятия. Выиграйте 3 одиночных ставки на футбол с указанными коэффициентами и суммами пари.
Размер фрибета отображается в блоке с заданием и отмечен иконкой подарка. Сумма бонуса может отличаться у разных игроков в зависимости от условий их индивидуального задания.
На выполнение отводится 48 часов. По завершении заданий необходимо нажать кнопку «Получить фрибет», после чего бонус автоматически активируется и появится в вашей корзине.
Фрибет можно использовать до 31 июля. Количество выбранных событий в ставке — от 1 до 10 (ординар или экспресс). Минимальный коэффициент для каждого события составляет 1.40, максимальный — 100.00.
Все основные требования сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
Индивидуально
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
До 31.07.2025
Срок окончания акции
29.06.2025 (23:59 МСК)
В акции не учитываются пари, заключенные через оператора пункта приема ставок.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать в акции может любой клиент букмекера
|➖ Все условия необходимо выполнить в течение 2 дней
|➕ Для каждого беттора предусмотрены индивидуальные правила
Отличная возможность превратить футбольные ставки в гарантированные бонусы. Выполняйте персональные задания, следите за сроками и получайте фрибеты, которые сделают игру еще более интересной.