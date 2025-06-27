Тройной форсаж от БК Балтбет: фрибеты за пари на футбол

Для получения фрибета необходимо строго соблюдать условия акции:

1. Создайте аккаунт в «Балтбет» или войдите в существующий профиль.

2. На странице акции «Тройной форсаж» активируйте участие.

3. Выполните задания из карточки мероприятия. Выиграйте 3 одиночных ставки на футбол с указанными коэффициентами и суммами пари.

Размер фрибета отображается в блоке с заданием и отмечен иконкой подарка. Сумма бонуса может отличаться у разных игроков в зависимости от условий их индивидуального задания.

На выполнение отводится 48 часов. По завершении заданий необходимо нажать кнопку «Получить фрибет», после чего бонус автоматически активируется и появится в вашей корзине.