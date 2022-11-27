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28 ноября 13:48ГлавнаяБонусы
БК Леон
Футбол
Акции

Премия Qatar 2022

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Кто хочет в Рио?
Валентин Васильев
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БК «Леон» предлагает своим новым и старым друзьям принять участие в уникальной премии Qatar 2022, приуроченной к Кубку мира. В ее рамках будут определены победители в пяти разных номинациях, которые разделят между собой 5 000 000 рублей и главный приз – сертификат поездку в Бразилию. Максимальная сумма выигрыша на одного участника - 350 тысяч рублей.

Как принять участие?

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Прежде всего нужно зарегистрироваться на официальном сайте или в приложении «Леон». Если уже есть аккаунт - авторизоваться.

Согласно условиям акции, претендентам на Гран-при и крупные денежные призы нужно заключать пари на сумму от 300 рублей с коэффициентом от 1,5 на матчи ЧМ-2022. Учитываются как ординары, так и экспрессы. За каждую такую  ставку беттору начисляется 1 очко. Победителями акции станут всего 10 человек, заключивших наибольшее количество пари. 

Гран-при «Леона» получит самый активный беттор года, сделавший наибольшее количество ставок за 12 месяцев. Кроме того, будут материально поощрены лауреаты в номинациях «Счастливчик года» (ставка с самым высоким коэффициентом), «Лучший коэффициент» (лучший средний коэффициент ставок), «Лучший экспресс» (наибольшее количество экспрессов), «Лучший ординар» (победные ставки на ординары).

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех пользователей «Леона»

+ Крутой призовой фонд.

– Чтобы рассчитывать на успех, необходимо совершить большой объем ставок.

Заключение

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Акция рассчитана на болельщиков футбола с хорошо развитой интуицией. Участие в ней определенно повысит интерес бетторов к происходящему на полях Катара. 

Лучшие акции букмекерских контор на ЧМ-2022

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