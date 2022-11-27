Премия Qatar 2022

Прежде всего нужно зарегистрироваться на официальном сайте или в приложении «Леон» . Если уже есть аккаунт - авторизоваться.

Согласно условиям акции, претендентам на Гран-при и крупные денежные призы нужно заключать пари на сумму от 300 рублей с коэффициентом от 1,5 на матчи ЧМ-2022. Учитываются как ординары, так и экспрессы. За каждую такую ставку беттору начисляется 1 очко. Победителями акции станут всего 10 человек, заключивших наибольшее количество пари.

Гран-при «Леона» получит самый активный беттор года, сделавший наибольшее количество ставок за 12 месяцев. Кроме того, будут материально поощрены лауреаты в номинациях «Счастливчик года» (ставка с самым высоким коэффициентом), «Лучший коэффициент» (лучший средний коэффициент ставок), «Лучший экспресс» (наибольшее количество экспрессов), «Лучший ординар» (победные ставки на ординары).