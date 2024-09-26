Игра от «Фонбет»: призы и фрибеты до 2 000 рублей

1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

1.1. Общий срок проведения Мероприятия – с 16.09.2024 по 31.12.2024 включительно, в том числе:

1.1.1. Срок совершения последовательности действий, направленных на участие в Мероприятии, указанных в пункте 1.3 Правил, – с 12 ч. 00 мин. 16.09.2024 до 12 ч. 00 мин. 16.11.2024.

1.1.2. Срок распределения Бонусов и Призов Мероприятия – не позднее 10.12.2024.

1.1.3. Срок начисления Бонусов и предоставления Призов Мероприятия – не позднее 31.12.2024.

1.2. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет и принявшие Правила проведения Мероприятия в полном объеме.

1.3. Для участия в Мероприятии лицам, соответствующим указанным в пункте 1.2 Правил требованиям, в течение срока, указанного в пункте 1.1.1 Правил, необходимо:

1.3.1. Посетить страницу Мероприятия на Сайте по адресу https://fon.bet/promo/run_katran/ (далее – «Страница Мероприятия»), принять участие в диджитал-игре на Странице Мероприятия и пройти максимально возможное количество уровней (далее – «Игра»).

1.3.2. По окончании прохождения Игры в открывшемся окне нажать кнопку нажать кнопку «Я уже с Fonbet», а также пройти процедуру авторизации и идентификации на Сайте. Если лицо ранее не было зарегистрировано на Сайте и не имеет учетной записи на Сайте, то ему необходимо в открывшемся окне нажать кнопку нажать кнопку «Зарегистрироваться» и пройти процедуру регистрации в Букмекерской конторе FONBET посредством открывшейся формы регистрации на Странице Мероприятия, а также пройти процедуру авторизации и идентификации на Сайте.

Правила регистрации и идентификации в Букмекерской конторе FONBET определяются Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» (правилами азартных игр, приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей), размещенными на Сайте.

1.3.3. Совершить Прогноз в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» и следующими требованиями:

- тип каждого Прогноза – «Одинар», «Экспресс»;

- размер Прогноза – не менее 1000 (одной тысячи) игровых купонов;

- коэффициент Прогноза – не менее 1.50;

- события для совершения Прогноза – события из категории «Футбол» и «Киберфутбол» на Сайте.

1.4. В целях распределения Бонусов и Призов Мероприятия учитывается факт совершения Прогноза до окончания срока, указанного в пункте 1.1.1 Правил (до 12 ч. 00 мин. 16.11.2024).

Прогнозы видов «Фора» и «Тотал», значения которых установлены в целых числах, учитываются в рамках Мероприятия после расчета Прогноза в соответствии с иными требованиями Правил.

В случае возврата, аннулирования, отмены Прогноза или использования Участником опции «Отказ от прогноза» в соответствии с Правилами организации деятельности ООО «ФОНКОР» соответствующий Прогноз не учитывается в целях Мероприятия.

1.5. Совершая действия, направленные на участие в Мероприятии и указанные в пункте 1.3 Правил, лица становятся Участниками Мероприятия, а также подтверждают, что они ознакомились с Правилами, принимают их условия, согласны с ними и обязуются их соблюдать в полном объеме.

1.6. Один и тот же Участник имеет возможность принять участие в Мероприятии только один раз путем выполнения действий, указанных в пункте

1.3. Правил, не более одного раза и получить в рамках Мероприятия не более 1 (одного) Бонуса (Фрибета) и не более 1 (одного) Приза.

2. БОНУСЫ (ФРИБЕТЫ) И ПРИЗЫ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В рамках Мероприятия предусмотрено распределение Бонусов (Фрибетов) общим условным номиналом 3 000 000 (три миллиона) игровых купонов, в том числе:

2.1.1. 400 (четыреста) Бонусов (Фрибетов) условным номиналом 500 (пятьсот) игровых купонов каждый;

2.1.2. 429 (четыреста двадцать девять) Бонусов (Фрибетов) условным номиналом 700 (семьсот) игровых купонов каждый;

2.1.3. 500 (пятьсот) Бонусов (Фрибетов) условным номиналом 1 000 (одна тысяча) игровых купонов каждый;

2.1.4. 533 (пятьсот тридцать три) Бонуса (Фрибета) условным номиналом 1 500 (одна тысяча пятьсот) игровых купонов каждый;

2.1.5. 600 (шестьсот) Бонусов (Фрибетов) условным номиналом 2 000 (две тысячи) игровых купонов каждый.

Распределение Бонусов (Фрибетов), предусмотренных Мероприятием, осуществляется среди Участников, выполнивших все действия, указанные в пункте 1.3 Правил, и прошедших не менее 1 (одного) уровня Игры, в порядке, указанном в пункте 2.2. Правил.

Итоговый количество и общий условный номинал Бонусов (Фрибетов), предоставленных по итогам Мероприятия, может отличаться от заявленного количества в меньшую сторону в случае недостаточности общего количества Участников Мероприятия для распределения всех Бонусов (Фрибетов), предусмотренных настоящим пунктом Правил, в порядке, указанном в пункте 2.2. Правил.

2.2. Организатор в срок, указанный в пункте 1.1.2 Правил, формирует 5 (пять) общих баз претендентов на получение Бонусов (Фрибетов) Мероприятия из Участников, выполнивших все действия, указанные в пункте 1.3 Правил, и прошедших определенное количество уровней Игры, а именно:

- Первая база – Участники, прошедшие только 1-й уровень Игры (категория 1);

- Вторая база – Участники, прошедшие 1-й и 2-й уровень Игры (категория 2);

- Третья база – Участники, прошедшие 1-й, 2-й и 3-й уровень Игры (категория 3);

- Четвертая база – Участники, прошедшие 1-й, 2-й, 3-й и 4-й уровень Игры (категория 4);

- Пятая база – Участники, прошедшие все 5-ть уровеней (категория 5).

Порядковые номера в каждой базе претендентов присваиваются Участникам согласно хронологии завершения Участниками всех действий, указанных в пункте 1.3 Правил.

Среди всех таких Участников по каждой базе претендентов в отдельности Организатор осуществляет распределение Бонусов (Фрибетов), предусмотренных Мероприятием и указанных в пункте 2.1 Правил, в следующем порядке:

- Первая база претендентов – каждый четвертый Участник в первой безе претендентов согласно порядковым номерам Участников в базе претендентов считая от начала, имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.1.1 Правил, до момента, пока не будут распределены все Бонусы (Фрибеты), предусмотренные в пункте 2.1.1 Правил (всего 400 Участников);

- Вторая база претендентов – каждый четвертый Участник во второй безе претендентов согласно порядковым номерам Участников в базе претендентов считая от начала, имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.1.2 Правил, до момента, пока не будут распределены все Бонусы (Фрибеты), предусмотренные в пункте 2.1.2 Правил (всего 429 Участников);

- Третья база претендентов – каждый четвертый Участник в третьей безе претендентов согласно порядковым номерам Участников в базе претендентов считая от начала, имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.1.3 Правил, до момента, пока не будут распределены все Бонусы (Фрибеты), предусмотренные в пункте 2.1.3 Правил (всего 500 Участников);

- Четвертая база претендентов – каждый четвертый Участник в четвертой безе претендентов согласно порядковым номерам Участников в базе претендентов считая от начала, имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.1.4 Правил, до момента, пока не будут распределены все Бонусы (Фрибеты), предусмотренные в пункте 2.1.4 Правил (всего 533 Участника);

- Пятая база претендентов – каждый четвертый Участник в первой безе претендентов согласно порядковым номерам Участников в базе претендентов считая от начала, имеет право на получение 1 (одного) Бонуса (Фрибета), указанного в пункте 2.1.5 Правил, до момента, пока не будут распределены все Бонусы (Фрибеты), предусмотренные в пункте 2.1.5 Правил (всего 600 Участников).

2.3. Бонус (Фрибет) – виртуальная условная единица, начисляемая Участнику по итогам Мероприятия в порядке, определенном Программой лояльности Организатора, правила которой размещены на Сайте, по основаниям, установленным Правилами. Бонусы (Фрибеты) начисляются или списываются только при идентификации клиента согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». Бонусы не являются средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не могут расцениваться в качестве таковых. Бонусы (Фрибеты), начисленные в рамках Мероприятия, могут быть использованы Участником только для совершения Прогноза типа «Одинар» с коэффициентом от 1.80 до 3.00 согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР». В случае положительного результата такого Прогноза Участника расчет Прогноза осуществляется исходя из условного номинала Бонуса (Фрибета) согласно Правилам организации деятельности ООО «ФОНКОР» за вычетом условного номинала использованного Бонуса (Фрибета). Один Бонус (Фрибет) установленного Организатором условного номинала можно использовать для совершения одного Прогноза.

Бонус (Фрибет) отражает активность клиентов в приобретении услуг Организатора и не подлежит налогообложению по НДФЛ на основании пункта 68 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок действия Бонуса (Фрибета), начисленного в рамках Мероприятия, – 7 (семь) календарных дней с даты начисления Бонуса (Фрибета). Если Участник не использовал начисленный в рамках Мероприятия Бонус в указанный срок, то такой Бонус аннулируется без предоставления какой-либо компенсации со стороны Организатора.

2.4. В рамках Мероприятия предусмотрено распределение 10 (десяти) Призов, каждый из которых состоит из материальной и денежной части, а именно:

- Материальная часть Приза - 1 (один) комплект капсульной коллекции брендированной одежды Fonbet и ФК «Черноморец», включающий в себя: 1 (одно) поло, 1 (один) анорак, 1 (одна) тельняшка общей стоимостью 13 750,00 руб. (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек);

- Денежная часть Приза – денежные средства в размере: 7 404,00 руб. (Семь тысяч четыреста четыре рубля 00 копеек) для налоговых резидентов РФ, или 5 893, 00 руб. (Пять тысяч восемьсот девяносто три рубля 00 копеек) для налоговых нерезидентов РФ.

Организатор в целях выполнения обязанностей налогового агента в отношении дохода, полученного Участниками в виде Призов Мероприятия, рассчитывает НДФЛ и удерживает его из суммы денежной части Приза, причитающейся обладателю соответствующего Приза Мероприятия, в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.5. Претендентами на получение Призов Мероприятия являются Участники Мероприятия, выполнившие действия, указанные в пункте 1.3 Правил в полном объеме, с соблюдением иных требований Правил, и прошедших все 5 (пять) уровней Игры. Из таких Участников Организатор в срок, указанный в пункте 1.1.2 Правил, формирует общую базу общую базу претендентов на получение Призов Мероприятия с присвоением каждому Участнику порядкового (идентификационного) номера в такой базе согласно хронологии завершения Участником всех действий, необходимых для участия в Мероприятии и указанных в пункте 1.3 Правил, относительно других Участников.

Организатор в срок, указанный в пункте 1.1.3 Правил, последовательно определяет из сформированной базы претендентов 10 (десять) Участников, имеющих право на получение Призов Мероприятия, при помощи генератора случайных чисел, выбранного на усмотрение Организатора.

2.6. Призы вручаются в том виде, как они описаны, любые характеристики Призов, прямо не указанные в Правилах, определяются на усмотрение Организатора, и могут не соответствовать ожиданиям Участников.

Замена Призов на денежный или иной эквивалент по инициативе Участников не осуществляется. Организатор вправе по своему усмотрению заменить Призы иными равнозначными по мнению Организатора Призами или Бонусами.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОНУСОВ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организатор в максимально короткие сроки с момента определения обладателей Призов Мероприятия информирует соответствующих Участников о их праве на получение Призов Мероприятия любым доступным способом (в частности, уведомлением посредством мобильной связи по номеру мобильного телефона или электронной почты Участника, зарегистрированного в учетной записи на Сайте и в Мобильном приложении).

3.2. Вручение Призов Мероприятия осуществляется в срок, указанный в пункте 1.1.3 Правил, одним из следующих способов на усмотрение Организатора: путем отправки транспортной компанией / иной организацией связи или курьером по адресам, указанным Участниками, лично в руки по адресу, указанному Организатором, либо в электронном виде путем отправки на адрес электронной почты, указанный Участником (с учетом особенностей каждого из Призов), или иным способом на усмотрение Организатора, о чем Организатор уведомляет Участников в порядке, указанном в пункте 3.1 Правил, а также сообщает перечень информации и документов, необходимых к предоставлению Участниками для получения Призов. Участники обязаны выполнить все условия и соблюсти в полном объеме порядок получения Призов согласно информации от Организатора, в том числе по запросу Организатора в указанный в таком запросе срок предоставить Организатору сведения и документы, в том числе персональные данные, перечень которых указан Организатором и которые необходимы для вручения Призов Мероприятия, а также подписать необходимые документы, подтверждающие передачу Призов.

Форма вручения Призов определяется на усмотрение Организатора.

В случае вручения Призов путем отправки транспортной компанией или иной организацией связи обязанность Организатора по вручению соответствующего Приза считается исполненной с даты передачи такого Приза транспортной компании / организации связи для отправки по адресу, указанному Участником, имеющим право на получение Приза.

Передача Приза лично в руки осуществляется только при предъявлении Участником оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорта РФ или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина).

3.3. Во всех случаях отказа Участников от получения Призов, невыполнения Участниками условий и требований, необходимых для получения Призов, указанных Организатором, невозможности предоставления Призов Участнику, возникшей не по вине Организатора, в том числе невозможности связаться с Участником по любым причинам, такие Призы признаются невостребованными и используются Организатором по своему усмотрению. Организатор в том числе вправе на свое усмотрение предоставить невостребованный Приз иному Участнику Мероприятия, определенному любым доступным способом.

3.4. Организатор вправе в целях объявления Участников, имеющих право на получение Призов Мероприятия, осуществить публикацию информации о таких Участниках любыми способами и в любых материалах, в том числе в сети Интернет, включая Сайт.

3.5. Начисление Бонусов по итогам Мероприятия осуществляется путем фиксации в учетной записи Участника в Системе учета бонусов на Сайте Организатора в срок, указанный в пункте 1.1.3 Правил.

Дополнительного информирования Участников о зачислении Бонусов не осуществляется.

3.6. Во всех случаях отказа Участника от получения Бонуса/Приза, невыполнения Участником условий и требований, необходимых для получения Бонуса/Приз, указанных Организатором, невозможности начисления Бонуса/передаче Приза Участнику, возникшей не по вине Организатора, в том числе невозможности связаться с Участником по любым причинам, такие Бонусы/Призы признаются невостребованными и используются Организатором по своему усмотрению. Организатор в том числе вправе на свое усмотрение предоставить невостребованный Бонус/Приз иному Участнику Мероприятия, определенному любым доступным способом.

3.7. Организатор вправе в целях объявления Участников, имеющих право на получение Бонусов/Призов Мероприятия, осуществить публикацию информации о таких Участниках любыми способами и в любых материалах, в том числе в сети Интернет, включая Сайт, социальные сети и мессенджеры.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Организатор вправе:

4.1.1. Проверять достоверность данных, указанных Участниками при регистрации.

4.1.2. Изменять Правила в течение всего срока проведения Мероприятия. В случае изменения Правил информация об этом будет размещена Организатором на Сайте вместе с измененной версией Правил.

4.1.3. На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника любым доступным способом, отказать Участнику в участии в Мероприятии или отстранить Участника от участия в Мероприятии, признать недействительными любые действия Участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии Участнику, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на участие в Мероприятии (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Мероприятии, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:

а) если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Организатора, иных Участников, так и для третьих лиц;

б) в случае выявления факта предоставления Участником сведений, не соответствующих действительности;

в) если Участник действует в нарушение Правил.

В случае нарушения Участником Правил Мероприятия Организатор вправе на свое усмотрение принять решение не отстранять такого Участника от участия в Мероприятии и не лишать его возможности получения Бонуса и/или Приза Мероприятия, если посчитает, что такое нарушение не является серьезным и/или допущено Участником непреднамеренно и/или без злого умысла и не повлекло за собой неблагоприятных последствий.

4.1.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Мероприятия (неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных лиц в работу Организатора или иных обстоятельств), результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Мероприятия, приостановить или совсем прекратить проведение Мероприятия, разместив соответствующее уведомление на Сайте.

4.1.5. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, прямо предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники Мероприятия вправе:

4.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Мероприятия, в том числе из Правил.

4.2.2. Требовать начисления Бонусов и/или предоставления Призов Мероприятия, указанных в Правилах, в случае признания соответствующего Участника имеющим право на получение такого Бонуса/Призов Мероприятия в соответствии с Правилами.

4.2.3. Отказаться от участия в Мероприятии, письменно уведомив Организатора, не позднее окончания установленного Правилами общего срока проведения Мероприятия.

4.3. Участники обязаны:

4.3.1. Оплачивать все собственные расходы, связанные с участием в Мероприятии и необходимые для получения и использования Бонусов/Призов, самостоятельно.

4.3.2. В целях их идентификации и участия в Мероприятии предоставить Организатору свои персональные данные в объеме, необходимом для регистрации в Букмекерской конторе FONBET и участия в Мероприятии.

4.3.3. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил) подтвердить возраст Участника и достоверность сведений, указанных при регистрации в Мероприятии и/или на Сайте, предоставив запрошенные документы. В случае непредставления Участником документов Организатору в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления запроса или в случае иных нарушений Правил Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника, отказать в доступе на Сайт и в дальнейшем участии каким-либо образом в Мероприятии данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут использовать в будущем указанные таким Участником при регистрации на Сайте электронный почтовый адрес, и/или фамилию, имя и отчество, и/или номер мобильного телефона.

4.4. Организатор не несет ответственности за:

• технические сбои, связанные с авторизацией Участников, в том числе за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником;

• невозможность связаться с Участником по причине предоставления Участником неточных или недостоверных данных, за невозможность в связи с этим, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора, начисления Бонуса и/или предоставления Приза Участнику;

• качество работы и действия третьих лиц, участие которых необходимо для начисления Бонусов и предоставления Призов Мероприятия, а также использования Бонусов/Призов Участниками;

• какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Мероприятии, ожидания Участников в отношении проведения Мероприятия и/или Бонусов/Призов, прямо не указанные в Правилах.

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Принимая участие в Мероприятии, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные ими в целях участия в Мероприятии информация и сведения (в том числе их персональные данные) могут обрабатываться Организатором, а также иными уполномоченными Организатором лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, в целях, указанных в пункте 5.2 Правил, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – «Закон»).

5.2. Предоставленные Участником в целях участия в Мероприятии персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, мероприятиях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.

5.3. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

5.4. Факт участия в Мероприятии является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором и иными партнерами, действующими по поручению Организатора, персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях, указанных в Правилах, и в порядке, предусмотренном Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Под обработкой персональных данных в Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников, в указанных в Правилах целях.

Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом способами для целей, указанных в Правилах.

5.6. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Мероприятия;

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до начисления Бонусов / предоставления Приза автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Мероприятии и делает невозможным получение им Бонуса/Приза.

5.8. Предоставление Участником Организатору неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) данных для участия в Мероприятии в порядке, установленном Правилами, равно как и последующее непредоставление либо предоставление неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по предоставлению Бонусов/Приза такому Участнику.

Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

5.9. Участвуя в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, перечисленными в Правилах, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Данное Мероприятие не является лотереей или тотализатором.

6.2. Мероприятие проводится только в указанные Правилами сроки.

6.3. Не допускается участие в Мероприятии лиц, не достигших возраста 18 лет.

6.4. Не могут принимать участие в Мероприятии сотрудники Организатора Мероприятия и/или аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Мероприятия, а также члены их семей.

6.5. В спорных ситуациях, допускающих неоднозначное толкование Правил, и/или при возникновении вопросов, не урегулированных Правилами, решение о таком толковании и/или разъяснении принимается уполномоченными лицами Организатора Мероприятия на свое усмотрение и является окончательным.