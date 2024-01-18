Фрибет «Леон»: до 20 000 рублей за выигрышные ставки на киберспорт

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон» . На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие». Делайте ставки (одинарные или экспресс) на любые события из раздела «Киберспорт» с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 300 ₽.

Каждая выигрышная ставка приносит 1 очко. 100 участников, которые наберут наибольшее количество очков, разделят призовой фонд в размере 200 000 ₽:

1 место: 20 000 рублей;

2 место: 15 000 рублей;

3 место: 10 000 рублей;

4 место: 8 000 рублей;

5-6 места: 5 000 рублей;

7-10 места — 3 000 рублей;

11-20 места – 2 500 рублей;

21-40 места – 2 000 рублей;

41-100 места – 1000 рублей.

Полученный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.