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18 января 7:58ГлавнаяБонусы
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Фрибет «Леон»: до 20 000 рублей за выигрышные ставки на киберспорт

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

На кону 200 тысяч рублей
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» объявляет о крутой акции для любителей киберспорта! БК подарит  игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 20 000 рублей за выигрышные ставки на киберспортивные события.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон».
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие».
  3. Делайте ставки (одинарные или экспресс)  на любые события из раздела «Киберспорт» с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 300 ₽.

Каждая выигрышная ставка приносит 1 очко. 100 участников, которые наберут наибольшее количество очков, разделят призовой фонд в размере 200 000 ₽:

  • 1 место: 20 000 рублей;
  • 2 место: 15 000 рублей;
  • 3 место: 10 000 рублей;
  • 4 место: 8 000 рублей;
  • 5-6 места: 5 000 рублей;
  • 7-10 места — 3 000 рублей;
  • 11-20 места – 2 500 рублей;
  • 21-40 места – 2 000 рублей;
  • 41-100 места – 1000 рублей.

Полученный фрибет можно использовать в течение 7 дней для заключения любого пари на любое событие с коэффициентом от 1,30 и выше. Если ваша ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета. 

Плюсы и минусы

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+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера
+ Достойный призовой фонд
+ Отсутствуют дополнительные требования для получения выигрыша

- В зачет идут только выигрышные ставки.
- Ограниченный срок акции.

Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт

Заключение 

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Акции на киберспортивные события еще недостаточно распространены у российских букмекеров. «Леон» исправляет это упущение. Предложение красно-черной БК наверняка заинтересует фанатов киберспорта.

Обзор букмекерской конторы «Леон»

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