«Осенний марафон» на миллион

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Букмекерская компания «Марафон» проводит акцию, обыграв собственное название. На кону сотни призов - либо денежные средства, либо бесплатные пари разных номиналов. Ниже детали «Осеннего марафона».
Бонусная программа открыта для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Для участия нужно копить очки лояльности, которые даются за заключение пари с коэффициентом не ниже 1,3 на сумму минимум 5 рублей. Один балл - один купон для акции.
В рамках «Осеннего марафона» каждый купон получает индивидуальный номер, вся информация отображается в личном кабинете клиента. Можно накопить неограниченное количество таких карточек. На один купон реально выиграть несколько призов, а в случае успеха он не сгорает.
Принять участие в акции можно до 26 октября включительно, до 2 декабря будут подводиться итоги. «Марафон» оставляет за собой право изменить сроки программы.
Общий призовой фонд состоит из 705 пунктов. Сумма денежных средств - 1 200 000 рублей, сумма бесплатных пари - 1 500 000 рублей. Распределение следующее:
Количество призов для одного участника не ограничивается правилами акции. Важно помнить, что в случае выигрыша денежных средств удерживается налоговый вычет в размере 35% суммы. Разыгрываемые бесплатные пари действуют 30 суток.
+ Открыто для всех зарегистрированных и верифицированных пользователей
+ Невысокие сумма и коэффициент ставок, необходимых для получения купонов
+ Неограниченное количество призов для одного участника и каждого купона
- Случайный выбор победителей
- Обязательный налоговый вычет в случае денежного приза
«Марафон» старается сделать нынешнюю осень поистине золотой для своих клиентов. Понятные и доступные условия почти не ограничивают участников бонусной программы.
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