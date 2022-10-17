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21 января 7:42ГлавнаяБонусы
БК Марафон

«Осенний марафон» на миллион

МарафонМарафон
4star
500 000
Бонус

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Более 700 призов и общий фонд почти на три миллиона рублей
Александр Бокулёв
main

Букмекерская компания «Марафон» проводит акцию, обыграв собственное название. На кону сотни призов - либо денежные средства, либо бесплатные пари разных номиналов. Ниже детали «Осеннего марафона».

Как принять участие?

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Бонусная программа открыта для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Для участия нужно копить очки лояльности, которые даются за заключение пари с коэффициентом не ниже 1,3 на сумму минимум 5 рублей. Один балл - один купон для акции.

В рамках «Осеннего марафона» каждый купон получает индивидуальный номер, вся информация отображается в личном кабинете клиента. Можно накопить неограниченное количество таких карточек. На один купон реально выиграть несколько призов, а в случае успеха он не сгорает.   

Принять участие в акции можно до 26 октября включительно, до 2 декабря будут подводиться итоги. «Марафон» оставляет за собой право изменить сроки программы.

Общий призовой фонд состоит из 705 пунктов. Сумма денежных средств - 1 200 000 рублей, сумма бесплатных пари - 1 500 000 рублей. Распределение следующее: 

  • один приз – денежные средства на сумму 500 000 ₽;
  • два приза – денежные средства на сумму 250 000 ₽ каждый;
  • два приза – денежные средства на сумму 100 000 ₽ каждый;
  • 100 призов – бесплатные пари по 5000 ₽ каждое;
  • 200 призов – бесплатные пари по 3000 ₽ каждое;
  • 400 призов – бесплатные пари по 1000 ₽ каждое.

Количество призов для одного участника не ограничивается правилами акции. Важно помнить, что в случае выигрыша денежных средств удерживается налоговый вычет в размере 35% суммы. Разыгрываемые бесплатные пари действуют 30 суток.

Плюсы и минусы

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+ Открыто для всех зарегистрированных и верифицированных пользователей

+ Невысокие сумма и коэффициент ставок, необходимых для получения купонов

+ Неограниченное количество призов для одного участника и каждого купона

 

- Случайный выбор победителей

- Обязательный налоговый вычет в случае денежного приза

Заключение

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«Марафон» старается сделать нынешнюю осень поистине золотой для своих клиентов. Понятные и доступные условия почти не ограничивают участников бонусной программы.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров