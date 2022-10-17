«Осенний марафон» на миллион

Бонусная программа открыта для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Для участия нужно копить очки лояльности, которые даются за заключение пари с коэффициентом не ниже 1,3 на сумму минимум 5 рублей. Один балл - один купон для акции.

В рамках «Осеннего марафона» каждый купон получает индивидуальный номер, вся информация отображается в личном кабинете клиента. Можно накопить неограниченное количество таких карточек. На один купон реально выиграть несколько призов, а в случае успеха он не сгорает.

Принять участие в акции можно до 26 октября включительно, до 2 декабря будут подводиться итоги. «Марафон» оставляет за собой право изменить сроки программы.

Общий призовой фонд состоит из 705 пунктов. Сумма денежных средств - 1 200 000 рублей, сумма бесплатных пари - 1 500 000 рублей. Распределение следующее:

один приз – денежные средства на сумму 500 000 ₽;

два приза – денежные средства на сумму 250 000 ₽ каждый;

два приза – денежные средства на сумму 100 000 ₽ каждый;

100 призов – бесплатные пари по 5000 ₽ каждое;

200 призов – бесплатные пари по 3000 ₽ каждое;

400 призов – бесплатные пари по 1000 ₽ каждое.

Количество призов для одного участника не ограничивается правилами акции. Важно помнить, что в случае выигрыша денежных средств удерживается налоговый вычет в размере 35% суммы. Разыгрываемые бесплатные пари действуют 30 суток.