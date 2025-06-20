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20 июня 6:31ГлавнаяБонусы
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PARI: розыгрыш фрибетов по 333 рубля за подписку на тг-канал

333 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Подпишись на канал и участвуй в розыгрыше!

В телеграм-канале «Пари» стартует новый розыгрыш фрибетов. На кону призовой фонд в размере 16 650 рублей, который будет разделен между 50 случайными пользователями. Каждый из них получит фрибет 333 рубля. Главное условие — действующая подписка на тг-канал букмекера.

Как получить бонус PARI на 333 рубля за подписку на тг-канал

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Присоединиться к розыгрышу просто, для этого выполните всего несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не создали аккаунт.

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2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Отметьте реакцией пост с анонсом конкурса.

4. Нажмите кнопку «ХОЧУ» под публикацией с акцией.

Призовой фонд составляет 16 650 рублей. 25 июня в 18:00 МСК система случайным образом определит 50 счастливчиков, каждый из которых получит бесплатную ставку на сумму 333 рубля. Результаты будут опубликованы в тот же день. Начисление фрибетов произойдет в течение нескольких рабочих дней после объявления победителей.

Как отыграть бонус PARI на 333 рубля

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После зачисления фрибета у вас будет 7 дней, чтобы использовать его. Разрешается сделать одиночную ставку или экспресс на любое спортивное событие. Ограничений по кэфам нет. Как только ставка будет рассчитана, номинал фрибета спишется автоматически, а возможный выигрыш попадет на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

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Таблица ниже проясняет все важные аспекты розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

333 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

25.06.2025 (17:59 МСК)

Для участия в розыгрыше ставки делать не нужно.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Присоединиться к акции можно без внесения средств на счет➖ Итоги розыгрыша формируются на основе генератора случайных чисел
➕ Участие открыто для всех зарегистрированных пользователей PARI➖ Призы получат лишь 50 человек

Заключение

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Все требования БК можно выполнить за несколько десятков секунд. Проще механики сложно придумать — никаких ставок и депозитов, только пара кликов. Возможно, позже именно вы найдете себя в списках победителей.

Валентин Васильев

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