PARI: розыгрыш фрибетов по 333 рубля за подписку на тг-канал

Присоединиться к розыгрышу просто, для этого выполните всего несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не создали аккаунт.

2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Отметьте реакцией пост с анонсом конкурса.

4. Нажмите кнопку «ХОЧУ» под публикацией с акцией .

Призовой фонд составляет 16 650 рублей. 25 июня в 18:00 МСК система случайным образом определит 50 счастливчиков, каждый из которых получит бесплатную ставку на сумму 333 рубля. Результаты будут опубликованы в тот же день. Начисление фрибетов произойдет в течение нескольких рабочих дней после объявления победителей.