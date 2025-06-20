PARI: розыгрыш фрибетов по 333 рубля за подписку на тг-канал

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В телеграм-канале «Пари» стартует новый розыгрыш фрибетов. На кону призовой фонд в размере 16 650 рублей, который будет разделен между 50 случайными пользователями. Каждый из них получит фрибет 333 рубля. Главное условие — действующая подписка на тг-канал букмекера.
Присоединиться к розыгрышу просто, для этого выполните всего несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не создали аккаунт.
2. Оформите подписку на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Отметьте реакцией пост с анонсом конкурса.
4. Нажмите кнопку «ХОЧУ» под публикацией с акцией.
Призовой фонд составляет 16 650 рублей. 25 июня в 18:00 МСК система случайным образом определит 50 счастливчиков, каждый из которых получит бесплатную ставку на сумму 333 рубля. Результаты будут опубликованы в тот же день. Начисление фрибетов произойдет в течение нескольких рабочих дней после объявления победителей.
После зачисления фрибета у вас будет 7 дней, чтобы использовать его. Разрешается сделать одиночную ставку или экспресс на любое спортивное событие. Ограничений по кэфам нет. Как только ставка будет рассчитана, номинал фрибета спишется автоматически, а возможный выигрыш попадет на счет.
Таблица ниже проясняет все важные аспекты розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
333 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
25.06.2025 (17:59 МСК)
Для участия в розыгрыше ставки делать не нужно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Присоединиться к акции можно без внесения средств на счет
|➖ Итоги розыгрыша формируются на основе генератора случайных чисел
|➕ Участие открыто для всех зарегистрированных пользователей PARI
|➖ Призы получат лишь 50 человек
Все требования БК можно выполнить за несколько десятков секунд. Проще механики сложно придумать — никаких ставок и депозитов, только пара кликов. Возможно, позже именно вы найдете себя в списках победителей.