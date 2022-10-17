Бонус от «Бетсити» - до 2 500 рублей за пари в ППС

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Легальный букмекер «Бетсити» обладает широкой сетью пунктов приёма ставок. По России у компании более ста таких точек. Одна из бонусных программ конторы как раз связана с пунктами ППС - там можно обзавестись фрибетом на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Акция действует во всех очных отделениях «Бетсити», список которых представлен на официальном сайте БК. Для участия в ней необходимо заключать пари любого типа в ППС с помощью кассира или терминала самообслуживания. Коэффициент ставки - от 1,2.
В рамках календарной недели суммируется проигрыш клиента. От него зависит фиксированный неделимый фрибет:
Полученный фрибет можно реализовать исключительно в полном объёме и только через ставкомат в ППС. Действует бонус 30 суток.
+ Посещение ППС - дополнительная физическая активность, полезная для многих людей
- Данный тип фрибета невозможно получить онлайн
- Неочевидные условия для получения бонуса и его реализации
Бонусная программа для тех клиентов «Бетсити», кто не представляет ставки без очных отделений букмекерских контор. Ярчайший пример предложения из категории «На любителя».
Партнерский проект