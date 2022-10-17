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17 октября 14:18ГлавнаяБонусы
БК Бетсити

Бонус от «Бетсити» - до 2 500 рублей за пари в ППС

БетситиБетсити
5star
2 500 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

За этими фрибетами придётся прогуляться
Александр Бокулёв
main

Легальный букмекер «Бетсити» обладает широкой сетью пунктов приёма ставок. По России у компании более ста таких точек. Одна из бонусных программ конторы как раз связана с пунктами ППС - там можно обзавестись фрибетом на сумму до 2,5 тысячи рублей.

Как получить бонус?

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Акция действует во всех очных отделениях «Бетсити», список которых представлен на официальном сайте БК. Для участия в ней необходимо заключать пари любого типа в ППС с помощью кассира или терминала самообслуживания. Коэффициент ставки - от 1,2.

В рамках календарной недели суммируется проигрыш клиента. От него зависит фиксированный неделимый фрибет:

  • 500 бонусных рублей - при проигрыше от 20000 до 29999 рублей;
  • 700 - при проигрыше от 30000 до 49999;
  • 1000 - при проигрыше от 50000 до 69999;
  • 2500 - при проигрыше от 70000.

Полученный фрибет можно реализовать исключительно в полном объёме и только через ставкомат в ППС. Действует бонус 30 суток.

Букмекерские конторы с фрибетом за регистрацию

Плюсы и минусы

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+ Посещение ППС - дополнительная физическая активность, полезная для многих людей

- Данный тип фрибета невозможно получить онлайн

- Неочевидные условия для получения бонуса и его реализации

Заключение

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Бонусная программа для тех клиентов «Бетсити», кто не представляет ставки без очных отделений букмекерских контор. Ярчайший пример предложения из категории «На любителя».  

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

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