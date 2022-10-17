Бонус от «Бетсити» - до 2 500 рублей за пари в ППС

Акция действует во всех очных отделениях «Бетсити», список которых представлен на официальном сайте БК. Для участия в ней необходимо заключать пари любого типа в ППС с помощью кассира или терминала самообслуживания. Коэффициент ставки - от 1,2.

В рамках календарной недели суммируется проигрыш клиента. От него зависит фиксированный неделимый фрибет:

500 бонусных рублей - при проигрыше от 20000 до 29999 рублей;

700 - при проигрыше от 30000 до 49999;

1000 - при проигрыше от 50000 до 69999;

2500 - при проигрыше от 70000.

Полученный фрибет можно реализовать исключительно в полном объёме и только через ставкомат в ППС. Действует бонус 30 суток.

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