Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Манчестер Юнайтед» проводит ужасный сезон в АПЛ, в турнирной таблице которой занимает 14-е место, но в Лиге Европы дела у команды складываются очень даже благополучно. Именно «манкунианцев» букмекеры называют главным претендентом на победу в турнире. Английский гранд пока не потерпел в ЛЕ ни одного поражения, а последние пять матчей выиграл.

Испанскому клубу предстоит уже 3-я за неделю встреча с большой командой. Сначала сан-себастьянцы уступили в национальном кубке мадридскому «Реалу» (0:1), затем были нещадно биты в Примере «Барселоной» (4:0). Теперь предстоит игра с «МЮ».

«Красные дьяволу» уже не раз, в том числе и в текущем сезоне, демонстрировали умение проявить кубковый характер. На длинной дистанции не все настройки Рубена Аморима работают верно, но на один отдельно взятый матч команда настроиться способна.

Ключевой должна стать ответная встреча на «Олд Траффорд», а в Сан-Себастьяне гости с большой долей вероятности постараются сыграть осторожно. Такие вводные не позволяют рассчитывать на обилие голов. Предположим, что совместными усилиями соперники не смогут превзойти рубеж в два мяча.

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