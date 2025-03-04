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4 марта 9:33ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Последняя отдушина для «МЮ»
Руслан Ипполитов

6 марта в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Гранд АПЛ проводит не самый лучший сезон, но именно «манкунианцев» букмекеры называют главным претендентом на победу в турнире.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Испания)

06.03.2025, Чт

23:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

П1 - 2.10

Х - 3.20

П2 - 3.75

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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Последние пять игр «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Барселона»

4:0

«Реал Сосьедад»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал Сосьедад»

3:0

«Леганес»

Примера

20.02.2025

«Реал Сосьедад»

5:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

16.02.2025

«Бетис»

3:0

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«МЮ»1:1 (3:4 - пен.)

«Фулхэм»

Кубок Англии

26.02.2025«МЮ»

3:2

«Ипсвич»

АПЛ

22.02.2025«Эвертон»

2:2

«МЮ»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«МЮ»

АПЛ

07.02.2025«МЮ»

2:1

«Лестер»

Кубок Англии

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос»

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч) 

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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«Манчестер Юнайтед» проводит ужасный сезон в АПЛ, в турнирной таблице которой занимает 14-е место, но в Лиге Европы дела у команды складываются очень даже благополучно. Именно «манкунианцев» букмекеры называют главным претендентом на победу в турнире. Английский гранд пока не потерпел в ЛЕ ни одного поражения, а последние пять матчей выиграл.

Испанскому клубу предстоит уже 3-я за неделю встреча с большой командой. Сначала сан-себастьянцы уступили в национальном кубке мадридскому «Реалу» (0:1), затем были нещадно биты в Примере «Барселоной» (4:0). Теперь предстоит игра с «МЮ».

«Красные дьяволу» уже не раз, в том числе и в текущем сезоне, демонстрировали умение проявить кубковый характер. На длинной дистанции не все настройки Рубена Аморима работают верно, но на один отдельно взятый матч команда настроиться способна.

Ключевой должна стать ответная встреча на «Олд Траффорд», а в Сан-Себастьяне гости с большой долей вероятности постараются сыграть осторожно. Такие вводные не позволяют рассчитывать на обилие голов. Предположим, что совместными усилиями соперники не смогут превзойти рубеж в два мяча.    

 Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Сан-Себастьяне в прямом эфире. Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»:  Захарян (травма)

«Манчестер Юнайтед»: Доргу (дисквалификация). Диалло, Мартинес, Шоу, Эванс, Маунт, Алтай, Майно (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»:

Позиция«Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед»

Позиция

Вратарь1. Ремиро

24. Онана

Вратарь

Защитник27. Арамбуру

4. Де Лигт

Защитник

Защитник5. Субельдия

5. Магуайр

Защитник

Защитник21. Агер

15. Йоро

Защитник

Защитник12. Лопес

20. Дало

Защитник

Полузащитник 4. Субименди

3. Мазрауи

Защитник

Полузащитник 24. Сучич

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник23. Мендес

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник14. Кубо

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник28. Марин

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий10. Оярсабаль

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерИманол Альгуасиль

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность успеха хозяев поля эксперты PARI оценивают коэффициентом 2.10, а гостей - 3.75. Ничья котируется за 3.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1.  В случае, если эти цифры будут гореть на табло после финального свистка, номинал ставки будет умножена на 6.00. Сыгравшее пари на «сухую» ничью сулит коэффициент 6.50. 1:0 в пользу хозяев - 7.50.

Где бесплатно смотреть матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»?

Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Сан-Себастьяне в прямом эфире. Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «Реала Сосьедад» можно заключить пари с коэффициентом 12.00.

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