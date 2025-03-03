АЗ Алкмар - Тоттенхэм, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Соперники уже встречались в текущем розыгрыше турнира. На основном этапе «Тоттенхэм» быль сильней на своем поле и победил с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в игре забил бразильский нападающий Ришарлисон, который из-за травмы не может принять участие в предстоящем матче.

«АЗ Алкмар» героически пробился в плей-офф Лиги Европы, обыграв в стыках «Галатасарай». Ключевой стала первая встреча соперников в Нидерландах, по итогам которой хозяева получили комфортное преимущество (4:1). Рассчитывать на такой подарок от «шпор» вряд ли приходится.

Лондонский клуб проводит не лучший сезон в АПЛ, но в еврокубках ыглядит вполне уверенно. Именно «Тоттенхэм», вместе с «Манчестер Юнайтед», букмекеры считают главными претендентами на победу в турнире.

Клубы из Нидерландов традиционно играют агрессивно на своих полях. «Тоттенхэм» тоже не прочь схлестнуться с соперниками на встречных курсах. Предположим, что матч будет богат на голы и отличиться смогут оба участника. А победу отдадим все же гостям.

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