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3 марта 10:23ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

АЗ Алкмар - Тоттенхэм, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Шпоры» вновь сыграют с «АЗ»
Руслан Ипполитов

В четверг, 6 марта, в Лиге Европы УЕФА будут сыграны первые матчи 1/8 финала.  За путевку в четвертьфинал поспорят в том числе и «АЗ Алкмар» с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб, наряду с «Манчестер Юнайтед», является главным фаворитом на победу в турнире. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«АЗ Алкмар» (Нидерланды)

06.03.2025, Чт

20:45 МСК

«Тоттенхэм» (Англия)

П1 - 3.30

Х - 3.80

П2 - 2.05

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «АФАС»  (Алкмар, Нидерланды)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«АЗ Алкмар»0010-1
«Тоттенхэм»1001-0

Последние пять игр «АЗ Алкмар»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Херенвен»

3:1

«АЗ Алкмар»

Эредивизия

27.02.2025«Хераклес»

2:2 (3:4 - пен.)

«АЗ Алкмар»

Кубок Нидерландов

23.02.2025«АЗ Алкмар»

1:0

«Фортуна»

Эредивизия

20.02.2025«Галатасарай»

2:2

«АЗ Алкмар»

Лига Европы

13.02.2025«АЗ Алкмар»

4:1

«Галатасарай»

Лига Европы

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

22.02.2025«Ипсвич»

1:4

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.02.2025«Тоттенхэм»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

09.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Тоттенхэм»

Кубок Англии

06.02.2025«Ливерпуль»

4:0

«Тоттенхэм»

Кубок лиги

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион»

06.03.2025.  20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос»

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»  

06.03.2025.  23:00. «Виктория»  – «Лацио» 

06.03.2025.  23:00. «Аякс»  – «Айнтрахт» 

Прогноз на матч

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Соперники уже встречались в текущем розыгрыше турнира. На основном этапе «Тоттенхэм» быль сильней на своем поле и победил с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в игре забил бразильский нападающий Ришарлисон, который из-за травмы не может принять участие в предстоящем матче.

«АЗ Алкмар» героически пробился в плей-офф Лиги Европы, обыграв в стыках «Галатасарай». Ключевой стала первая встреча соперников в Нидерландах, по итогам которой хозяева получили комфортное преимущество (4:1). Рассчитывать на такой подарок от «шпор» вряд ли приходится.

Лондонский клуб проводит не лучший сезон в АПЛ, но в еврокубках ыглядит вполне уверенно. Именно «Тоттенхэм», вместе с «Манчестер Юнайтед», букмекеры считают главными претендентами на победу в турнире.

Клубы из Нидерландов традиционно играют агрессивно на своих полях. «Тоттенхэм» тоже не прочь схлестнуться с соперниками на встречных курсах. Предположим, что матч будет богат на голы и отличиться смогут оба участника. А победу отдадим все же гостям. 

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko можно выбрать для просмотра любой матч Лиги Европы.

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Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«АЗ Алкмар»: Аддай, ван Боммел, Мердинк (все - травма)

«Тоттенхэм»: Ришарлисон, ван де Вен, Соланке, Ромеро, Дрэгушин, Дэвис  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Тоттенхэм»:

Позиция«АЗ Алкмар»

«Тоттенхэм»

Позиция

Вратарь1. Овусу-Одуро

31. Кински

Вратарь

Защитник3. Гус

23. Порро

Защитник

Защитник5. Пенетра

14. Грей

Защитник

Защитник6. Копмейнерс

4. Дансо

Защитник

Защитник18. Вольфе

24. Спенс

Защитник

Полузащитник 16. Маикума

30. Бентанкур

Защитник

Полузащитник 14. Белич

21. Кулушевски

Полузащитник 

Полузащитник28. Бюрместер

8. Биссума

Полузащитник

Полузащитник23. Лахдо

47. Мур

Полузащитник

Нападающий21. Поку

11. Тель

Полузащитник

Нападающий9. Пэрротт

7. Мин

Нападающий

Главный тренерМартен Мартен

Ангелос Постекоглу

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность успеха «АЗ Алкмар» PARI оценила коэффициентом 3.30, а его соперника - 2.05. Ничья традиционно котируется выше всего - 3.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «АЗ Алкмар» - «Тоттенхэм»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Ставка на этот вариант сулит восьмикратный выигрыш.  

Где бесплатно смотреть матч «АЗ Алкмар» - «Тоттенхэм»?

Ведущие официальные букмекерские конторы, включая PARI, информируют пользователей о происходящем во всех матчах Лиги Европы в режиме реального времени. 

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «АЗ Алкмар» можно заключить пари с коэффициентом 50.00.

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