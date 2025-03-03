АЗ Алкмар - Тоттенхэм, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 6 марта, в Лиге Европы УЕФА будут сыграны первые матчи 1/8 финала. За путевку в четвертьфинал поспорят в том числе и «АЗ Алкмар» с «Тоттенхэмом». Лондонский клуб, наряду с «Манчестер Юнайтед», является главным фаворитом на победу в турнире. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«АЗ Алкмар» (Нидерланды)
06.03.2025, Чт
20:45 МСК
«Тоттенхэм» (Англия)
|П1 - 3.30
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «АФАС» (Алкмар, Нидерланды)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«АЗ Алкмар»
|0
|0
|1
|0-1
|«Тоттенхэм»
|1
|0
|0
|1-0
Последние пять игр «АЗ Алкмар»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Херенвен»
3:1
«АЗ Алкмар»
Эредивизия
|27.02.2025
|«Хераклес»
2:2 (3:4 - пен.)
«АЗ Алкмар»
Кубок Нидерландов
|23.02.2025
|«АЗ Алкмар»
1:0
«Фортуна»
Эредивизия
|20.02.2025
|«Галатасарай»
2:2
«АЗ Алкмар»
Лига Европы
|13.02.2025
|«АЗ Алкмар»
4:1
«Галатасарай»
Лига Европы
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|22.02.2025
|«Ипсвич»
1:4
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.02.2025
|«Тоттенхэм»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|09.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Тоттенхэм»
Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
4:0
«Тоттенхэм»
Кубок лиги
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион»
06.03.2025. 20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»
06.03.2025. 23:00. «Виктория» – «Лацио»
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»
Соперники уже встречались в текущем розыгрыше турнира. На основном этапе «Тоттенхэм» быль сильней на своем поле и победил с минимальным счетом (1:0). Единственный гол в игре забил бразильский нападающий Ришарлисон, который из-за травмы не может принять участие в предстоящем матче.
«АЗ Алкмар» героически пробился в плей-офф Лиги Европы, обыграв в стыках «Галатасарай». Ключевой стала первая встреча соперников в Нидерландах, по итогам которой хозяева получили комфортное преимущество (4:1). Рассчитывать на такой подарок от «шпор» вряд ли приходится.
Лондонский клуб проводит не лучший сезон в АПЛ, но в еврокубках ыглядит вполне уверенно. Именно «Тоттенхэм», вместе с «Манчестер Юнайтед», букмекеры считают главными претендентами на победу в турнире.
Клубы из Нидерландов традиционно играют агрессивно на своих полях. «Тоттенхэм» тоже не прочь схлестнуться с соперниками на встречных курсах. Предположим, что матч будет богат на голы и отличиться смогут оба участника. А победу отдадим все же гостям.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«АЗ Алкмар»: Аддай, ван Боммел, Мердинк (все - травма)
«Тоттенхэм»: Ришарлисон, ван де Вен, Соланке, Ромеро, Дрэгушин, Дэвис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«АЗ Алкмар»
«Тоттенхэм»
Позиция
|Вратарь
|1. Овусу-Одуро
31. Кински
Вратарь
|Защитник
|3. Гус
23. Порро
Защитник
|Защитник
|5. Пенетра
14. Грей
Защитник
|Защитник
|6. Копмейнерс
4. Дансо
Защитник
|Защитник
|18. Вольфе
24. Спенс
Защитник
|Полузащитник
|16. Маикума
30. Бентанкур
Защитник
|Полузащитник
|14. Белич
21. Кулушевски
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Бюрместер
8. Биссума
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Лахдо
47. Мур
Полузащитник
|Нападающий
|21. Поку
11. Тель
Полузащитник
|Нападающий
|9. Пэрротт
7. Мин
Нападающий
|Главный тренер
|Мартен Мартен
Ангелос Постекоглу
Главный тренер
Вероятность успеха «АЗ Алкмар» PARI оценила коэффициентом 3.30, а его соперника - 2.05. Ничья традиционно котируется выше всего - 3.80.
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По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Ставка на этот вариант сулит восьмикратный выигрыш.
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Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
На победу в турнире «АЗ Алкмар» можно заключить пари с коэффициентом 50.00.
Партнерский проект