Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
3 марта 11:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Виктория - Лацио, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Римский клуб нацелен на финал
Руслан Ипполитов

6 марта в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет первый матч в паре «Виктория» - «Лацио». За путевку в четвертьфинал римский клуб сразится со скромной чешской командой, разгромившей в стыках «Ференцварош». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Виктория Пльзень» (Чехия)

06.03.2025, Чт

23:00 МСК

«Лацио» (Италия)

П1 - 4.10

Х - 3.80

П2 - 1.83

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Дусан Арена»  (Пльзень, Чехия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

Последние пять игр «Виктории»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Млада»

0:2

«Виктория»

Высшая лига

23.02.2025«Виктория»

1:3

«Славия»

Высшая лига

20.02.2025«Виктория»

3:0

«Ференцварош»

Лига Европы

16.02.2025

«Теплице»

0:2

«Виктория»

Высшая лига

13.02.2025

«Ференцварош»

1:0

«Виктория»

Лига Европы

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

22.02.2025«Венеция»

0:0

«Лацио»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Лацио»

5:1

«Монца»

Серия А

Календарь игр

Свернуть

1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион»

06.03.2025.  20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» 

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос»

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»  

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» 

Прогноз на матч

Свернуть

 

«Лацио» крайне уверенно преодолел основной этап Лиги Европы. Римский клуб потерпел всего одно поражение. Случилось оно в последнем туре, когда подсчет очков уже не имел стратегического значения для итальянской команды.

Соперники по групповому раунду у «Лацио» были более именитые, чем «Виктория». Команда Марко Барони встречалась с «Реал Сосьедад», «Аяксом», «Порту» и «Ниццей», и каждый из этих клубов был обыгран. Теперь для выхода в четвертьфинал римлянам необходимо проходить чешский клуб.

У итальянцев есть шанс на ошибку и возможность исправиться в ответной встрече на своем поле. Но тренерский штаб гостей вряд ли откажется от выездной победы. Фаворитом встречи будет более статусный «Лацио». Согласимся с этим.  

 Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Пльзене в прямом эфире. Графические трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Виктория»:  нет травмированных

«Лацио»:  Хюсай, Кастельянос (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Виктория» - «Лацио»:

Позиция«Виктория»

«Лацио»

Позиция

Вратарь1. Едличка

94. Проведель

Вратарь

Защитник2. Гейда

77. Марушич

Защитник

Защитник3. Маркович

34. Хила

Защитник

Защитник21. Емелка

30. Тавареш

Защитник

Защитник24. Гавел

13. Романьоли

Защитник

Полузащитник 6. Черв

8. Гендузи

Защитник

Полузащитник 22. Каду

7. Дзакканьи

Полузащитник 

Полузащитник23. Калвах

18. Исаксен

Полузащитник

Полузащитник31. Шульц

26. Башич

Полузащитник

Нападающий11. Выдра

19. Диа 

Полузащитник

Нападающий80. Аду

14. Нослин

Нападающий

Главный тренерМирослав Коубек

Марко Барони

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность успеха «Виктории» эксперты PARI оценивают коэффициентом 4.10, а гостей - 1.83. Ничья котируется за 3.80.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Виктория» - «Лацио»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Сыгравшая ставка на этот вариант будет умножена на 7.50. Победа гостей с минимальным счетом 0:1 идет за 8.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Виктория» - «Лацио»?

Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Пльзене в прямом эфире. Графические трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «Виктории» можно заключить пари с коэффициентом 75.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров