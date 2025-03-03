Виктория - Лацио, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
6 марта в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет первый матч в паре «Виктория» - «Лацио». За путевку в четвертьфинал римский клуб сразится со скромной чешской командой, разгромившей в стыках «Ференцварош». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Виктория Пльзень» (Чехия)
06.03.2025, Чт
23:00 МСК
«Лацио» (Италия)
|П1 - 4.10
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Дусан Арена» (Пльзень, Чехия)
Главный судья: еще не назначен
Последние пять игр «Виктории»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Млада»
0:2
«Виктория»
Высшая лига
|23.02.2025
|«Виктория»
1:3
«Славия»
Высшая лига
|20.02.2025
|«Виктория»
3:0
«Ференцварош»
Лига Европы
16.02.2025
«Теплице»
0:2
«Виктория»
Высшая лига
13.02.2025
«Ференцварош»
1:0
«Виктория»
Лига Европы
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Венеция»
0:0
«Лацио»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Лацио»
5:1
«Монца»
Серия А
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион»
06.03.2025. 20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм»
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик»
«Лацио» крайне уверенно преодолел основной этап Лиги Европы. Римский клуб потерпел всего одно поражение. Случилось оно в последнем туре, когда подсчет очков уже не имел стратегического значения для итальянской команды.
Соперники по групповому раунду у «Лацио» были более именитые, чем «Виктория». Команда Марко Барони встречалась с «Реал Сосьедад», «Аяксом», «Порту» и «Ниццей», и каждый из этих клубов был обыгран. Теперь для выхода в четвертьфинал римлянам необходимо проходить чешский клуб.
У итальянцев есть шанс на ошибку и возможность исправиться в ответной встрече на своем поле. Но тренерский штаб гостей вряд ли откажется от выездной победы. Фаворитом встречи будет более статусный «Лацио». Согласимся с этим.
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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Пльзене в прямом эфире. Графические трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Виктория»: нет травмированных
«Лацио»: Хюсай, Кастельянос (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Виктория» - «Лацио»:
|Позиция
|«Виктория»
«Лацио»
Позиция
|Вратарь
|1. Едличка
94. Проведель
Вратарь
|Защитник
|2. Гейда
77. Марушич
Защитник
|Защитник
|3. Маркович
34. Хила
Защитник
|Защитник
|21. Емелка
30. Тавареш
Защитник
|Защитник
|24. Гавел
13. Романьоли
Защитник
|Полузащитник
|6. Черв
8. Гендузи
Защитник
|Полузащитник
|22. Каду
7. Дзакканьи
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Калвах
18. Исаксен
Полузащитник
|Полузащитник
|31. Шульц
26. Башич
Полузащитник
|Нападающий
|11. Выдра
19. Диа
Полузащитник
|Нападающий
|80. Аду
14. Нослин
Нападающий
|Главный тренер
|Мирослав Коубек
Марко Барони
Главный тренер
Вероятность успеха «Виктории» эксперты PARI оценивают коэффициентом 4.10, а гостей - 1.83. Ничья котируется за 3.80.
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По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Сыгравшая ставка на этот вариант будет умножена на 7.50. Победа гостей с минимальным счетом 0:1 идет за 8.00.
Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Пльзене в прямом эфире. Графические трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ.
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
На победу в турнире «Виктории» можно заключить пари с коэффициентом 75.00.
Партнерский проект