Виктория - Лацио, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Лацио» крайне уверенно преодолел основной этап Лиги Европы. Римский клуб потерпел всего одно поражение. Случилось оно в последнем туре, когда подсчет очков уже не имел стратегического значения для итальянской команды.

Соперники по групповому раунду у «Лацио» были более именитые, чем «Виктория». Команда Марко Барони встречалась с «Реал Сосьедад», «Аяксом», «Порту» и «Ниццей», и каждый из этих клубов был обыгран. Теперь для выхода в четвертьфинал римлянам необходимо проходить чешский клуб.

У итальянцев есть шанс на ошибку и возможность исправиться в ответной встрече на своем поле. Но тренерский штаб гостей вряд ли откажется от выездной победы. Фаворитом встречи будет более статусный «Лацио». Согласимся с этим.

Бонусы на матч