Буде-Глимт - Олимпиакос, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Скромный норвежский клуб «Буде-Глимт» продолжает творить чудеса в Лиге Европы. Команда довольно ровно прошла основной этап, а в стыках устроила настоящее шоу в матчах с «Твенте». После 90-й минуты ответной встречи этих соперников было забито пять голов. Четыре из них - в пользу «Буде-Глимт».

На своем поле норвежская команда проявила завидную стойкость и стремление к победе. Каких усилий стоило тренерскому штабу подготовить команду к концу февраля - ответит разве что главный тренер. Но сейчас «Буде-Глимт» лишен игровой практики. В национальном первенстве зимний перерыв, так что официальные игровые минуты футболисты могут получать лишь в Лиге Европы.

«Олимпиакос» шагнул в 1/8 финала без стыков. Готовится к норвежскому испытанию команда в национальном чемпионате, где исправно побеждает и набирает очки. И состав, и уровень игрового тонуса у греческого клуба на более высоком уровне. Но проявленная на предыдущей стадии боевитость игроков «Буде-Глимт» позволяет рассчитывать, что на своем поле подопечные Хьетиля Кнутсена не только не проиграют, но смогут победить.