Буде-Глимт - Олимпиакос, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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Среди пар 1/8 финала Лиги Европы афиша «Буде-Глимт» - «Олимпиакос» не особо выделяется. Но норвежско-греческое противостояние обещает быть очень жарким. Драка за путевку в четвертьфинал предстоит серьезная. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Буде-Глимт» (Норвегия)
06.03.2025, Чт
23:00 МСК
«Олимпиакос» (Греция)
|П1 - 2.10
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Главный судья: еще не назначен
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.02.2025
«Буде-Глимт»
5:2 ДВ
«Твенте»
Лига Европы
13.02.2025
«Твенте»
2:1
«Буде-Глимт»
Лига Европы
30.01.2025
«Ницца»
1:1
Лига Европы
Лига Европы
23.01.2025
«Буде-Глимт»
3:1
«Маккаби»
Лига Европы
12.12.2024
«Буде-Глимт»
2:1
«Бешикташ»
Лига Европы
Последние пять матчей «Олимпиакоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|АЕК
0:1
«Олимпиакос»
Суперлига
|23.02.2025
|«Олимпиакос»
2:1
ПАОК
Суперлига
|16.02.2025
|«Пансерраикос»
0:4
«Олимпиакос»
Суперлига
|09.02.2025
|«Олимпиакос»
1:1
«Астерас»
Суперлига
|02.02.2025
|«Левадиакос»
0:1
«Олимпиакос»
Суперлига
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион» (прогноз на матч)
06.03.2025. 20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Фенербахче» – «Рейнджерс» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч)
Скромный норвежский клуб «Буде-Глимт» продолжает творить чудеса в Лиге Европы. Команда довольно ровно прошла основной этап, а в стыках устроила настоящее шоу в матчах с «Твенте». После 90-й минуты ответной встречи этих соперников было забито пять голов. Четыре из них - в пользу «Буде-Глимт».
На своем поле норвежская команда проявила завидную стойкость и стремление к победе. Каких усилий стоило тренерскому штабу подготовить команду к концу февраля - ответит разве что главный тренер. Но сейчас «Буде-Глимт» лишен игровой практики. В национальном первенстве зимний перерыв, так что официальные игровые минуты футболисты могут получать лишь в Лиге Европы.
«Олимпиакос» шагнул в 1/8 финала без стыков. Готовится к норвежскому испытанию команда в национальном чемпионате, где исправно побеждает и набирает очки. И состав, и уровень игрового тонуса у греческого клуба на более высоком уровне. Но проявленная на предыдущей стадии боевитость игроков «Буде-Глимт» позволяет рассчитывать, что на своем поле подопечные Хьетиля Кнутсена не только не проиграют, но смогут победить.
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Потери
«Буде-Глимт»: Бураковски (травма)
«Олимпиакос»: Языджи (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Олимпиакос»:
|Позиция
|«Буде-Глимт»
«Олимпиакос»
Позиция
|Вратарь
|12. Хайкин
88. Цолакис
Вратарь
|Защитник
|20. Шевольд
20. Коштинья
Защитник
|Защитник
|2. Нильсен
5. Пирола
Защитник
|Защитник
|6. Гундерсен
16. Карму
Защитник
|Защитник
|15. Бьеркан
3. Ортега
Защитник
|Полузащитник
|26. Эвьен
32. Эссе
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Берг
14. Гарсия
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтнес
23. Родиней
Полузащитник
|Нападающий
|11. Бломберг
84. Костулас
Нападающий
|Нападающий
|9. Хег
50. Пальма
Нападающий
|Нападающий
|23. Хеуге
10. Мартинш
Нападающий
|Главный тренер
|Хьетиль Кнутсен
Хосе Мендилибар
Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 2.10. На гостей предлагается поставить за 3.25. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.50.
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Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 5.80. Сыгравшая ставка на победу хозяев 1:0 будет умножена на 7.60.
На российском ТВ Лига Европы не транслируется. Легально смотреть игры можно на Okko.
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
Партнерский проект