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4 марта 12:03ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Буде-Глимт - Олимпиакос, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

На своем поле норвежский клуб в ЛЕ терял очки только в матче с «Карабахом»
Руслан Ипполитов

Среди пар 1/8 финала Лиги Европы афиша «Буде-Глимт» - «Олимпиакос» не особо выделяется. Но норвежско-греческое противостояние обещает быть очень жарким. Драка за путевку в четвертьфинал предстоит серьезная. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Буде-Глимт» (Норвегия)

06.03.2025, Чт

23:00 МСК

«Олимпиакос» (Греция)

П1 - 2.10

Х - 3.50

П2 - 3.25

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025

«Буде-Глимт»

5:2 ДВ

«Твенте»

Лига Европы

13.02.2025

«Твенте»

2:1

«Буде-Глимт»

Лига Европы

30.01.2025

«Ницца»

1:1

Лига Европы

Лига Европы

23.01.2025

«Буде-Глимт»

3:1

«Маккаби»

Лига Европы

12.12.2024

«Буде-Глимт»

2:1

«Бешикташ»

Лига Европы

Последние пять матчей «Олимпиакоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025АЕК

0:1

«Олимпиакос»

Суперлига

23.02.2025«Олимпиакос»

2:1

ПАОК

Суперлига

16.02.2025«Пансерраикос»

0:4

«Олимпиакос»

Суперлига

09.02.2025«Олимпиакос»

1:1

«Астерас»

Суперлига

02.02.2025«Левадиакос»

0:1

«Олимпиакос»

Суперлига

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Стяуа» – «Лион» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Фенербахче»  – «Рейнджерс» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Рома» – «Атлетик» (прогноз на матч)  

06.03.2025.  23:00. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Скромный норвежский клуб «Буде-Глимт» продолжает творить чудеса в Лиге Европы. Команда довольно ровно прошла основной этап, а в стыках устроила настоящее шоу в матчах с «Твенте». После 90-й минуты ответной встречи этих соперников было забито пять голов. Четыре из них - в пользу «Буде-Глимт».

На своем поле норвежская команда проявила завидную стойкость и стремление к победе. Каких усилий стоило тренерскому штабу подготовить команду к концу февраля - ответит разве что главный тренер. Но сейчас «Буде-Глимт» лишен игровой практики. В национальном первенстве зимний перерыв, так что официальные игровые минуты футболисты могут получать лишь в Лиге Европы.

«Олимпиакос» шагнул в 1/8 финала без стыков. Готовится к норвежскому испытанию команда в национальном чемпионате, где исправно побеждает и набирает очки. И состав, и уровень игрового тонуса у греческого клуба на более высоком уровне. Но проявленная на предыдущей стадии боевитость игроков «Буде-Глимт» позволяет рассчитывать, что на своем поле подопечные Хьетиля Кнутсена не только не проиграют, но смогут победить.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги Европы.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Буде-Глимт»: Бураковски (травма)

«Олимпиакос»: Языджи (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Олимпиакос»:

Позиция«Буде-Глимт»

«Олимпиакос»

Позиция

Вратарь12. Хайкин

88. Цолакис

Вратарь

Защитник20. Шевольд

20. Коштинья

Защитник

Защитник2. Нильсен

5. Пирола

Защитник

Защитник6. Гундерсен

16. Карму

Защитник

Защитник15. Бьеркан

3. Ортега

Защитник

Полузащитник 26. Эвьен

32. Эссе

Полузащитник

Полузащитник 7. Берг

14. Гарсия

Полузащитник 

Полузащитник14. Салтнес

23. Родиней

Полузащитник

Нападающий11. Бломберг

84. Костулас

Нападающий

Нападающий9. Хег

50. Пальма

Нападающий

Нападающий23. Хеуге

10. Мартинш

Нападающий

Главный тренерХьетиль Кнутсен

Хосе Мендилибар

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 2.10. На гостей предлагается поставить за 3.25. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Буде-Глимт» - «Олимпиакос»?

Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 5.80. Сыгравшая ставка на победу хозяев 1:0 будет умножена на 7.60. 

Где бесплатно смотреть матч «Буде-Глимт» - «Олимпиакос»?

На российском ТВ Лига Европы не транслируется. Легально смотреть игры можно на Okko.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

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