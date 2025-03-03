Рома - Атлетик, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Каждый из соперников решает свои задачи в национальных первенствах, но отказываться от еврокубковых перспектив никто не намерен. Команды уже встречались на основном этапе Лиги Европы, и в том сентябрьском матче в Риме была зафиксирована ничья 1:1. Напряженную борьбу зрители увидят и на этот раз.

С возвращением на пост главного тренера Клаудио Раньери «Рома» заиграла, но, главное, смогла стабилизировать результаты. В чемпионате Италии римляне идут с хорошей серией без поражений, пусть и побеждает команда без лишнего блеска. Без феерии обошлось и в стыках, где «Роме» достался один из самых сложных соперников - «Порту». Португальский барьер преодолен, но теперь противник еще более опасный.

«Атлетик» крайне дисциплинированная и рациональная команда. На выезде выиграть шансов у клуба из Бильбао не много, но пройти в следующий раунд вполне по силам. Угадать победителя первой встречи не просто, но не сложно предположить, что в игре этих соперников не стоит ждать обилия забитых голов. Предположим, что больше двух мячей на двоих команды не забьют.