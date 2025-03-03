Рома - Атлетик, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В 1/8 финала Лиги Европы одним из самых интригующих противостояний станет двухматчевая дуэль между «Ромой» и «Атлетиком». Первая встреча пройдет в четверг, 6 марта, в Риме. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Италия)
06.03.2025, Чт
«Атлетик» (Испания)
|П1 - 2.20
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|0
|1
|0
|1-1
|«Атлетик»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Рома»
2:1
«Комо»
Серия А
|24.02.2025
|«Рома»
4:0
«Монца»
Серия А
|20.02.2025
|«Рома»
3:2
«Порту»
Лига Европы
|16.02.2025
|«Парма»
0:1
«Рома»
Серия А
|13.02.2025
|«Порту»
1:1
«Рома»
Лига Европы
Последние пять игр «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|23.02.2025
|«Атлетик»
7:1
«Вальядолид»
Примера
|16.02.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетик»
Примера
|08.02.2025
|«Атлетик»
3:0
«Жирона»
Примера
|02.02.2025
|«Бетис»
2:2
«Атлетик»
Примера
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион»
06.03.2025. 20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм»
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»
06.03.2025. 23:00. «Виктория» – «Лацио»
Каждый из соперников решает свои задачи в национальных первенствах, но отказываться от еврокубковых перспектив никто не намерен. Команды уже встречались на основном этапе Лиги Европы, и в том сентябрьском матче в Риме была зафиксирована ничья 1:1. Напряженную борьбу зрители увидят и на этот раз.
С возвращением на пост главного тренера Клаудио Раньери «Рома» заиграла, но, главное, смогла стабилизировать результаты. В чемпионате Италии римляне идут с хорошей серией без поражений, пусть и побеждает команда без лишнего блеска. Без феерии обошлось и в стыках, где «Роме» достался один из самых сложных соперников - «Порту». Португальский барьер преодолен, но теперь противник еще более опасный.
«Атлетик» крайне дисциплинированная и рациональная команда. На выезде выиграть шансов у клуба из Бильбао не много, но пройти в следующий раунд вполне по силам. Угадать победителя первой встречи не просто, но не сложно предположить, что в игре этих соперников не стоит ждать обилия забитых голов. Предположим, что больше двух мячей на двоих команды не забьют.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Рома»: Марин (травма)
«Атлетик»: Джало (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Рома»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|19. Челик
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
5. Альварес
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|34. Салах-Эддин
17. Берчиче
Защитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гурна-Дуат
24. Прадос
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
8. Сансет
Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
9. Уильямс
Нападающий
|Нападающий
|14. Шомуродов
7. Беренгер
Нападающий
|Нападающий
|11. Довбик
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 2.20. Заключить пари на ничью можно за 3.35, а на выигрыш гостей - за 3.35.
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«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
На победу в турнире «Ромы» можно заключить пари с коэффициентом 13.00.
Партнерский проект