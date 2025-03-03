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3 марта 11:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Рома - Атлетик, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Раньери поспорит за путевку в четвертьфинал с одним из фаворитов турнира
Руслан Ипполитов

В 1/8 финала Лиги Европы одним из самых интригующих противостояний станет двухматчевая дуэль между «Ромой» и «Атлетиком». Первая встреча пройдет в четверг, 6 марта, в Риме. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Италия)

06.03.2025, Чт
23:00 МСК

«Атлетик» (Испания)

П1 - 2.20

Х - 3.35

П2 - 3.35

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»0101-1
«Атлетик»0101-1

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Рома»

2:1

«Комо»

Серия А

24.02.2025«Рома»

4:0

«Монца»

Серия А

20.02.2025«Рома»

3:2

«Порту»

Лига Европы

16.02.2025«Парма»

0:1

«Рома»

Серия А

13.02.2025«Порту»

1:1

«Рома»

Лига Европы

Последние пять игр «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

23.02.2025«Атлетик»

7:1

«Вальядолид»

Примера

16.02.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетик»

Примера

08.02.2025«Атлетик»

3:0

«Жирона»

Примера

02.02.2025«Бетис»

2:2

«Атлетик»

Примера

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион»

06.03.2025.  20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» 

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос»

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт»  

06.03.2025.  23:00. «Виктория» – «Лацио» 

Прогноз на матч

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Каждый из соперников решает свои задачи в национальных первенствах, но отказываться от еврокубковых перспектив никто не намерен. Команды уже встречались на основном этапе Лиги Европы, и в том сентябрьском матче в Риме была зафиксирована ничья 1:1. Напряженную борьбу зрители увидят и на этот раз.

С возвращением на пост главного тренера Клаудио Раньери «Рома» заиграла, но, главное, смогла стабилизировать результаты. В чемпионате Италии римляне идут с хорошей серией без поражений, пусть и побеждает команда без лишнего блеска. Без феерии обошлось и в стыках, где «Роме» достался один из самых сложных соперников - «Порту». Португальский барьер преодолен, но теперь противник еще более опасный.

«Атлетик» крайне дисциплинированная и рациональная команда. На выезде выиграть шансов у клуба из Бильбао не много, но пройти в следующий раунд вполне по силам. Угадать победителя первой встречи не просто, но не сложно предположить, что в игре этих соперников не стоит ждать обилия забитых голов. Предположим, что больше двух мячей на двоих команды не забьют. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В России игру легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Рома»: Марин (травма)

«Атлетик»: Джало (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Атлетик»:

Позиция«Рома»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь99. Свилар

1. Симон

Вратарь

Защитник19. Челик

3. Вивиан

Защитник

Защитник23. Манчини

5. Альварес

Защитник

Защитник5. Н'Дика

2. Горосабель

Защитник

Защитник34. Салах-Эддин

17. Берчиче

Защитник

Полузащитник 7. Пеллегрини

23. Хаурехисар

Полузащитник

Полузащитник 27. Гурна-Дуат

24. Прадос

Полузащитник 

Полузащитник16. Паредес

8. Сансет

Полузащитник

Полузащитник56. Салемакерс

9. Уильямс

Нападающий

Нападающий14. Шомуродов

7. Беренгер

Нападающий

Нападающий11. Довбик

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерКлаудио Раньери

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 2.20. Заключить пари на ничью можно за 3.35, а на выигрыш гостей - за 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Рома» - «Атлетик»?

Самый скромный коэффициент (7.00) в FONBET зафиксирован на два точных счета - 0:0 и 1:1. На 1:0 в пользу хозяев можно поставить за 7.50.

Где смотреть матч  «Рома» - «Атлетик» бесплатно?

Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «Ромы» можно заключить пари с коэффициентом 13.00.

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