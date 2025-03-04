Стяуа - Лион, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

«Стяуа» свою задачу-минимум на евросезон выполнил. В стыках довольно уверенно был пройден ПАОК, и команда пробилась в плей-офф Лиги Европы. Любой следующий шаг вперед по турнирному пути станет безусловным успехом для румынского клуба.

«Лион» резво начал выступление в Лиге Европы, разгромив в начале основного этапа на выезде «Рейнджерс». Французская команда досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала и в последних турах могла позволить себе сыграть без оглядки на результат. «Лион» не входит в число главных фаворитов турнира, но обыграть может любого из возможных соперников во втором по значимости европейском клубном турнире.

В Бухаресте гости будут несомненными фаворитами матча. Форсировать события на поле у приезжей команды нет необходимости. А вот хозяева обязаны быть активными на чужой половине поля. Есть подозрение, что осторожность все же возьмет вверх, и большого количества голов в этой встрече зрители не увидят. Сделаем осторожный выбор в пользу того, что соперники на двоих не организуют больше двух мячей.

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