Стяуа - Лион, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА румынский «Стяуа» встретится на своем поле с французским «Лионом». Раньше пути соперников четырежды пересекались в Лиге чемпионов, и ни одного раза румынский клуб не победил, лишь однажды сумев добиться ничьей. Оцениваем перспективы соперников перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Стяуа» (Румыния)
06.03.2025, Чт
20:45 МСК
«Лион» (Франция)
|П1 - 4.10
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)
Главный судья: еще не назначен
Последние пять игр «Стяуа»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Рапид»
0:0
«Стяуа»
Лига 1
|23.02.2025
|«Стяуа»
2:1
«Динамо»
Лига 1
|20.02.2025
|«Стяуа»
2:0
ПАОК
Лига Европы
16.02.2025
«Глория»
0:2
«Стяуа»
Лига 1
13.02.2025
ПАОК
1:2
«Стяуа»
Лига Европы
Последние пять матчей «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Лион»
2:1
«Брест»
Лига 1
|23.02.2025
|«Лион»
2:3
ПСЖ
Лига 1
|16.02.2025
|«Монпелье»
1:4
«Лион»
Лига 1
|09.02.2025
|«Лион»
4:0
«Реймс»
Лига 1
|02.02.2025
|«Марсель»
3:2
«Лион»
Лига 1
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» (прогноз на матч)
06.03.2025. 20:45. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)
«Стяуа» свою задачу-минимум на евросезон выполнил. В стыках довольно уверенно был пройден ПАОК, и команда пробилась в плей-офф Лиги Европы. Любой следующий шаг вперед по турнирному пути станет безусловным успехом для румынского клуба.
«Лион» резво начал выступление в Лиге Европы, разгромив в начале основного этапа на выезде «Рейнджерс». Французская команда досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала и в последних турах могла позволить себе сыграть без оглядки на результат. «Лион» не входит в число главных фаворитов турнира, но обыграть может любого из возможных соперников во втором по значимости европейском клубном турнире.
В Бухаресте гости будут несомненными фаворитами матча. Форсировать события на поле у приезжей команды нет необходимости. А вот хозяева обязаны быть активными на чужой половине поля. Есть подозрение, что осторожность все же возьмет вверх, и большого количества голов в этой встрече зрители не увидят. Сделаем осторожный выбор в пользу того, что соперники на двоих не организуют больше двух мячей.
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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Сан-Себастьяне в прямом эфире. Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Стяуа»: Пантя, Ликсандру, Олару, Попеску, Бырлиджа (травма)
«Лион»: нет травмированных
Ориентировочные стартовые составы на матч «Стяуа» - «Лион»:
|Позиция
|«Стяуа»
«Лион»
Позиция
|Вратарь
|32. Тырновану
23. Перри
Вратарь
|Защитник
|2. Крецу
20. Кумбеди
Защитник
|Защитник
|17. Попеску
22. Мата
Защитник
|Защитник
|5. Чаконте
19. Ньякате
Защитник
|Защитник
|33. Радунович
3. Тальяфико
Защитник
|Полузащитник
|21. Кирикеш
31. Матич
Защитник
|Полузащитник
|8. Шут
37. Нуама
Полузащитник
|Полузащитник
|31. Чизотти
8. Толиссо
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Георгицэ
7. Верету
Полузащитник
|Нападающий
|11. Микулеску
18. Шерки
Полузащитник
|Нападающий
|7. Тэнасе
10. Ляказетт
Нападающий
|Главный тренер
|Элиас Хараламбус
Паулу Фонсека
Главный тренер
Вероятность успеха хозяев поля эксперты PARI оценивают весомым коэффициентом 4.10, а гостей - 1.85. Ничья котируется за 3.75.
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По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. В случае, если эти цифры будут гореть на табло после финального свистка, номинал ставки будет умножена на 7.50. Сыгравшее пари на «сухую» ничью сулит коэффициент 10.00. 0:1 в пользу гостей - 8.00, 1:2 - 8.50.
Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ.
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
На победу в турнире «Реала Сосьедад» можно заключить пари с коэффициентом 12.00.
Партнерский проект