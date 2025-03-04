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4 марта 9:56ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Стяуа - Лион, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Чем удивит румынский клуб?
Руслан Ипполитов

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА румынский «Стяуа» встретится на своем поле с французским «Лионом». Раньше пути соперников четырежды пересекались в Лиге чемпионов, и ни одного раза румынский клуб не победил, лишь однажды сумев добиться ничьей. Оцениваем перспективы соперников перед стартовым свистком.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Стяуа» (Румыния)

06.03.2025, Чт

20:45 МСК

«Лион» (Франция)

П1 - 4.10

Х - 3.75

П2 - 1.85

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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Последние пять игр «Стяуа»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Рапид»

0:0

«Стяуа»

Лига 1

23.02.2025«Стяуа»

2:1

«Динамо»

Лига 1

20.02.2025«Стяуа»

2:0

ПАОК

Лига Европы

16.02.2025

«Глория»

0:2

«Стяуа»

Лига 1

13.02.2025

ПАОК

1:2

«Стяуа»

Лига Европы

Последние пять матчей «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Лион»

2:1

«Брест»

Лига 1

23.02.2025«Лион»

2:3

ПСЖ

Лига 1

16.02.2025«Монпелье»

1:4

«Лион»

Лига 1

09.02.2025«Лион»

4:0

«Реймс»

Лига 1

02.02.2025«Марсель»

3:2

«Лион»

Лига 1

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч) 

06.03.2025.  23:00. «Рома»  – «Атлетик» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Реал Сосьедад»  – «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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«Стяуа» свою задачу-минимум на евросезон выполнил. В стыках довольно уверенно был пройден ПАОК, и команда пробилась в плей-офф Лиги Европы. Любой следующий шаг вперед по турнирному пути станет безусловным успехом для румынского клуба.

«Лион» резво начал выступление в Лиге Европы, разгромив в начале основного этапа на выезде «Рейнджерс». Французская команда досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала и в последних турах могла позволить себе сыграть без оглядки на результат. «Лион» не входит в число главных фаворитов турнира, но обыграть может любого из возможных соперников во втором по значимости европейском клубном турнире.

В Бухаресте гости будут несомненными фаворитами матча. Форсировать события на поле у приезжей команды нет необходимости. А вот хозяева обязаны быть активными на чужой половине поля. Есть подозрение, что осторожность все же возьмет вверх, и большого количества голов в этой встрече зрители не увидят. Сделаем осторожный выбор в пользу того, что соперники на двоих не организуют больше двух мячей.

 Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в Сан-Себастьяне в прямом эфире. Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Стяуа»: Пантя, Ликсандру, Олару, Попеску, Бырлиджа (травма)

«Лион»:  нет травмированных

Ориентировочные стартовые составы на матч «Стяуа» - «Лион»:

Позиция«Стяуа»

«Лион»

Позиция

Вратарь32. Тырновану

23. Перри

Вратарь

Защитник2. Крецу

20. Кумбеди

Защитник

Защитник17. Попеску

22. Мата

Защитник

Защитник5. Чаконте

19. Ньякате

Защитник

Защитник33. Радунович

3. Тальяфико

Защитник

Полузащитник 21. Кирикеш

31. Матич

Защитник

Полузащитник 8. Шут

37. Нуама

Полузащитник 

Полузащитник31. Чизотти

8. Толиссо

Полузащитник

Полузащитник77. Георгицэ

7. Верету

Полузащитник

Нападающий11. Микулеску

18. Шерки

Полузащитник

Нападающий7. Тэнасе

10. Ляказетт

Нападающий

Главный тренерЭлиас Хараламбус

Паулу Фонсека

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность успеха хозяев поля эксперты PARI оценивают весомым коэффициентом 4.10, а гостей - 1.85. Ничья котируется за 3.75.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Стяуа» - «Лион»?

По расчетам экспертов, самым вероятным исходом является ничья со счетом 1:1.  В случае, если эти цифры будут гореть на табло после финального свистка, номинал ставки будет умножена на 7.50. Сыгравшее пари на «сухую» ничью сулит коэффициент 10.00. 0:1 в пользу гостей - 8.00, 1:2 - 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Стяуа» - «Лион»?

Трансляции доступны на сайтах легальных букмекеров России, текстовые - в электронных спортивных СМИ. 

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «Реала Сосьедад» можно заключить пари с коэффициентом 12.00.

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