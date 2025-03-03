Аякс - Айнтрахт, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Букмекеры предлагают очень близкие коэффициенты на победу каждой из команд в Амстердаме. На бумаге небольшое преимущество имеет «Айнтрахт», но «Аякс» играет на своем поле.

Клуб из Амстердама уже несколько раз успел пощекотать в текущем еврокубковом сезоне нервы своим поклонникам. Путевка в 1/8 финала была добыта «Аяксом» лишь в дополнительное время в ответном стыковом матче с «Юнионом». Такие шутки с «Айнтрахтом» не пройдут. За последнюю неделю 3-я команда Бундеслиге потерпела в национальном первенстве два крупных поражения, но в соперниках были команды, занимающие более высокие места в турнирной таблице - «Бавария» (4:0) и «Байер» (1:4).

«Аякс» в чемпионате Нидерландов вполне уверенно идет по турнирной дистанции, в последнее время одерживая исключительно «сухие» победы. История встреч двух клубов нам ни о чем не расскажет, ведь единственный матч между соперниками носил товарищеский характер.

Обе команды любят играть в атаку. Качнутся маятник в Амстердаме может в любую сторону, но матч точно не должен быть «низовым». Резонно предположим, что отличиться на «Йохан Круифф Арене» удастся каждой из команд.