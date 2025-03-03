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3 марта 13:50ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Аякс - Айнтрахт, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В паре нет очевидного фаворита
Руслан Ипполитов

В 1/8 финала Лиги Европы одной из самых интересных пар является противостояние «Аякса» и «Айнтрахта». Первая встреча состоится в четверг, 6 марта, в Амстердаме. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров перед стартовым свистком.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аякс» (Италия)

06.03.2025, Чт
23:00 МСК

«Айнтрахт» (Германия)

П1 - 2.55

Х - 3.60

П2 - 2.65

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аякс»1002-1
«Айнтрахт»0011-2

Последние пять матчей «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Альмере Сити»

0:1

«Аякс»

Эредивизия

23.02.2025«Аякс»

2:0

«Гоу Эхед Иглс»

Эредивизия

20.02.2025«Аякс»

1:2 ДВ

«Юнион»

Лига Европы

16.02.2025«Аякс»

4:0

«Хераклес»

Эредивизия

13.02.2025«Юнион»

0:2

«Аякс»

Лига Европы

Последние пять игр «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

16.02.2025

«Айнтрахт»

3:1

«Хольштайн»

Бундеслига

08.02.2025

«Боруссия М»

1:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

02.02.2025

«Айнтрахт»

1:1

«Вердер»

Бундеслига

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион»

06.03.2025.  20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» 

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос»

06.03.2025.  23:00. «Рома» – «Атлетик»  

06.03.2025.  23:00. «Виктория» – «Лацио» 

Прогноз на матч

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Букмекеры предлагают очень близкие коэффициенты на победу каждой из команд в Амстердаме. На бумаге небольшое преимущество имеет «Айнтрахт», но «Аякс» играет на своем поле.

Клуб из Амстердама уже несколько раз успел пощекотать в текущем еврокубковом сезоне нервы своим поклонникам. Путевка в 1/8 финала была добыта «Аяксом» лишь в дополнительное время в ответном стыковом матче с «Юнионом». Такие шутки с «Айнтрахтом» не пройдут. За последнюю неделю 3-я команда Бундеслиге потерпела в национальном первенстве два крупных поражения, но в соперниках были команды, занимающие более высокие места в турнирной таблице - «Бавария» (4:0) и «Байер» (1:4).

«Аякс» в чемпионате Нидерландов вполне уверенно идет по турнирной дистанции, в последнее время одерживая исключительно «сухие» победы. История встреч двух клубов нам ни о чем не расскажет, ведь единственный матч между соперниками носил товарищеский характер.

Обе команды любят играть в атаку. Качнутся маятник в Амстердаме может в любую сторону, но матч точно не должен быть «низовым». Резонно предположим, что отличиться на «Йохан Круифф Арене» удастся каждой из команд. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В России игру легально можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Аякс»: Вегорст, Регер, Шутало, Аксел-Донген, Вейндал (все - травма)

«Айнтрахт»: Матанович, Чендлер (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» - «Айнтрахт»:

Позиция«Аякс»

«Айнтрахт»

Позиция

Вратарь22. Пасвер

1. Трапп

Вратарь

Защитник3. Гоэи

3. Теате

Защитник

Защитник24. Ругани

34. Коллинз

Защитник

Защитник15. Бас

5. Аменда

Защитник

Защитник31. Мокио

13. Кристенсен

Защитник

Полузащитник 18. Классен

20. Узун

Полузащитник

Полузащитник 8. Тейлор

16. Ларссон

Полузащитник 

Полузащитник28. Фитц-Джим

6. Хойлунн

Полузащитник

Нападающий20. Траоре

36. Кнауфф

Полузащитник

Нападающий9. Бробби

27. Гетце

Полузащитник

Нападающий23. Бергейс

11. Этитике

Нападающий

Главный тренерФранческо Фариоли

Дино Топпмеллер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы «Аякса» коэффициентом 2.55. Заключить пари на ничью можно за близкие 3.60, а на выигрыш гостей - за 2.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Аякс» - «Айнтрахт»?

Самый скромный коэффициент (7.50) в линии FONBET установлен на ничью 1:1. Поставить на победу любого из соперников со счетом 2:1 можно за 10.00. На минимальный выигрыш любой из команд - за 11.00.

Где смотреть матч  «Аякс» - «Айнтрахт» бесплатно?

Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «Аякса» можно заключить пари с коэффициентом 18.00, на «Айнтрахт» - 12.00.

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