Аякс - Айнтрахт, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В 1/8 финала Лиги Европы одной из самых интересных пар является противостояние «Аякса» и «Айнтрахта». Первая встреча состоится в четверг, 6 марта, в Амстердаме. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров перед стартовым свистком.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аякс» (Италия)
06.03.2025, Чт
«Айнтрахт» (Германия)
|П1 - 2.55
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Йохан Круифф Арена» (Амстердам, Нидерланды)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аякс»
|1
|0
|0
|2-1
|«Айнтрахт»
|0
|0
|1
|1-2
Последние пять матчей «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Альмере Сити»
0:1
«Аякс»
Эредивизия
|23.02.2025
|«Аякс»
2:0
«Гоу Эхед Иглс»
Эредивизия
|20.02.2025
|«Аякс»
1:2 ДВ
«Юнион»
Лига Европы
|16.02.2025
|«Аякс»
4:0
«Хераклес»
Эредивизия
|13.02.2025
|«Юнион»
0:2
«Аякс»
Лига Европы
Последние пять игр «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
16.02.2025
«Айнтрахт»
3:1
«Хольштайн»
Бундеслига
08.02.2025
«Боруссия М»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
02.02.2025
«Айнтрахт»
1:1
«Вердер»
Бундеслига
06.03.2025. 20:45. «Фенербахче» – «Рейнджерс»
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион»
06.03.2025. 20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм»
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик»
06.03.2025. 23:00. «Виктория» – «Лацио»
Букмекеры предлагают очень близкие коэффициенты на победу каждой из команд в Амстердаме. На бумаге небольшое преимущество имеет «Айнтрахт», но «Аякс» играет на своем поле.
Клуб из Амстердама уже несколько раз успел пощекотать в текущем еврокубковом сезоне нервы своим поклонникам. Путевка в 1/8 финала была добыта «Аяксом» лишь в дополнительное время в ответном стыковом матче с «Юнионом». Такие шутки с «Айнтрахтом» не пройдут. За последнюю неделю 3-я команда Бундеслиге потерпела в национальном первенстве два крупных поражения, но в соперниках были команды, занимающие более высокие места в турнирной таблице - «Бавария» (4:0) и «Байер» (1:4).
«Аякс» в чемпионате Нидерландов вполне уверенно идет по турнирной дистанции, в последнее время одерживая исключительно «сухие» победы. История встреч двух клубов нам ни о чем не расскажет, ведь единственный матч между соперниками носил товарищеский характер.
Обе команды любят играть в атаку. Качнутся маятник в Амстердаме может в любую сторону, но матч точно не должен быть «низовым». Резонно предположим, что отличиться на «Йохан Круифф Арене» удастся каждой из команд.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Аякс»: Вегорст, Регер, Шутало, Аксел-Донген, Вейндал (все - травма)
«Айнтрахт»: Матанович, Чендлер (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аякс» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Аякс»
«Айнтрахт»
Позиция
|Вратарь
|22. Пасвер
1. Трапп
Вратарь
|Защитник
|3. Гоэи
3. Теате
Защитник
|Защитник
|24. Ругани
34. Коллинз
Защитник
|Защитник
|15. Бас
5. Аменда
Защитник
|Защитник
|31. Мокио
13. Кристенсен
Защитник
|Полузащитник
|18. Классен
20. Узун
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тейлор
16. Ларссон
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Фитц-Джим
6. Хойлунн
Полузащитник
|Нападающий
|20. Траоре
36. Кнауфф
Полузащитник
|Нападающий
|9. Бробби
27. Гетце
Полузащитник
|Нападающий
|23. Бергейс
11. Этитике
Нападающий
|Главный тренер
|Франческо Фариоли
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы «Аякса» коэффициентом 2.55. Заключить пари на ничью можно за близкие 3.60, а на выигрыш гостей - за 2.65.
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Самый скромный коэффициент (7.50) в линии FONBET установлен на ничью 1:1. Поставить на победу любого из соперников со счетом 2:1 можно за 10.00. На минимальный выигрыш любой из команд - за 11.00.
Следить за матчем без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
На победу в турнире «Аякса» можно заключить пари с коэффициентом 18.00, на «Айнтрахт» - 12.00.
Партнерский проект