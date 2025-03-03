Фенербахче - Рейнджерс, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Одной из самых горячих пар в 1/8 финала Лиги Европы вполне может стать «Фенербахче» - «Рейнджерс». Обе команды умеют биться до последнего, а их шумные болельщики не дадут расслабиться игрокам до финального свистка. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фенербахче» (Турция)
06.03.2025, Чт
20:45 МСК
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия)
|П1 - 1.65
Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фенербахче»
|2
|0
|2
|7-6
|«Рейнджерс»
|2
|0
|2
|6-7
Последние пять матчей «Фенербахче»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.02.2025
«Андерлехт»
2:2
«Фенербахче»
Лига Европы
16.02.2025
«Фенербахче»
3:1
«Касымпаша»
Суперлига
13.02.2025
«Фенербахче»
3:0
«Андерлехт»
Лига Европы
09.02.2025
«Аланьяспор»
0:2
«Фенербахче»
Суперлига
02.02.2025
«Фенербахче»
3:2
«Ризеспор»
Суперлига
Последние пять матчей «Рейнджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Рейнджерс»
1:2
«Мазервелл»
Премьер-лига
|26.02.2025
|«Килмарнок»
2:4
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|22.02.2025
|«Рейнджерс»
0:2
«Сент-Миррен»
Премьер-лига
|16.02.2025
|«Хартс»
1:3
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|09.02.2025
|«Рейнджерс»
0:1
«Куинз Парк»
Кубок Шотландии
06.03.2025. 20:45. «Стяуа» – «Лион»
06.03.2025. 20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
06.03.2025. 20:45. «АЗ Алкмар» – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Буде-Глимт» – «Олимпиакос»
06.03.2025. 23:00. «Рома» – «Атлетик» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)
06.03.2025. 23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч)
Достойно пройти испытание турецкой публикой удается далеко не каждой команде. Экспертная оценка (всего 1.65 на хозяев) вполне обоснована, ведь на своем поле команда Жозе Моуриньо постарается сделать задел перед ответной встречей. А играть гостям на «Айброксе» в Глазго, к слову, тоже не легко.
Ни одну из команд нельзя упрекнуть в закрытости. Каждая любит и умеет забивать. «Фенербахче» будет обязан идти вперед. Скорее всего оборонительные порядки гостей рано или поздно дадут слабину.
Довольно привлекательной выглядит ставка на то, что оба соперника забьют. И общий тотал голов должен быть на уровне. Выбираем усредненный вариант - победа хозяев поля и скромный ТБ 2.5.
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Потери
«Фенербахче»: Остерволде, Бекао, Карлос (все - травма)
«Рейнджерс»: Гомес, Брэдли (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фенербахче» - «Рейнджерс»:
|Позиция
|«Фенербахче»
«Рейнджерс»
Позиция
|Вратарь
|1. Ирфан
1. Батлэнд
Вратарь
|Защитник
|22. Мерджан
3. Йылмаз
Защитник
|Защитник
|34. Амрабат
4. Проппер
Защитник
|Защитник
|37. Шкриньяр
2. Тавернье
Защитник
|Защитник
|18. Костич
22. Жефте
Защитник
|Полузащитник
|13. Фред
10. Диоманде
Полузащитник
|Полузащитник
|53. Шиманьски
30. Хаджи
Полузащитник
|Полузащитник
|94. Талиска
43. Раскин
Полузащитник
|Полузащитник
|70. Огуз
18. Черны
Полузащитник
|Нападающий
|10. Тадич
29. Игамане
Нападающий
|Нападающий
|9. Джеко
9. Дессерс
Нападающий
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
Филипп Клеман
Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 1.65. На гостей предлагается поставить за 4.70. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 4.00.
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Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 6.80. Сыгравшая ставка на победу хозяев 2:1 будет умножена на 7.40.
На российском ТВ Европы не транслируется. Легально смотреть трансляции можно на Okko.
Тройка главных претендентов на титул от PARI:
«Манчестер Юнайтед» - 6.00
«Тоттенхэм» - 6.00
«Атлетик Бильбао» - 6.50
На победу в турнире «Фенербахче» можно заключить пари с коэффициентом 15.00, на «Рейнджерс» - за 50.00.
Партнерский проект