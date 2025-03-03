Фенербахче - Рейнджерс, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Достойно пройти испытание турецкой публикой удается далеко не каждой команде. Экспертная оценка (всего 1.65 на хозяев) вполне обоснована, ведь на своем поле команда Жозе Моуриньо постарается сделать задел перед ответной встречей. А играть гостям на «Айброксе» в Глазго, к слову, тоже не легко.

Ни одну из команд нельзя упрекнуть в закрытости. Каждая любит и умеет забивать. «Фенербахче» будет обязан идти вперед. Скорее всего оборонительные порядки гостей рано или поздно дадут слабину.

Довольно привлекательной выглядит ставка на то, что оба соперника забьют. И общий тотал голов должен быть на уровне. Выбираем усредненный вариант - победа хозяев поля и скромный ТБ 2.5.