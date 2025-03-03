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3 марта 14:26ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Фенербахче - Рейнджерс, 6 марта: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Моуринью фаворит в борьбе за выход в четвертьфинал
Руслан Ипполитов

Одной из самых горячих пар в 1/8 финала Лиги Европы вполне может стать «Фенербахче» - «Рейнджерс». Обе команды умеют биться до последнего, а их шумные болельщики не дадут расслабиться игрокам до финального свистка. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Фенербахче» (Турция)

06.03.2025, Чт

20:45 МСК

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

П1 - 1.65

Х - 4.00

П2 - 4.70

Турнир: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу»  (Стамбул, Турция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фенербахче» 2027-6
«Рейнджерс»2026-7

Последние пять матчей «Фенербахче»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025

«Андерлехт»

2:2

«Фенербахче»

Лига Европы

16.02.2025

«Фенербахче»

3:1

«Касымпаша»

Суперлига

13.02.2025

«Фенербахче»

3:0

«Андерлехт»

Лига Европы

09.02.2025

«Аланьяспор»

0:2

«Фенербахче»

Суперлига

02.02.2025

«Фенербахче»

3:2

«Ризеспор»

Суперлига

Последние пять матчей «Рейнджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Рейнджерс»

1:2

«Мазервелл»

Премьер-лига

26.02.2025«Килмарнок»

2:4

«Рейнджерс»

Премьер-лига

22.02.2025«Рейнджерс»

0:2

«Сент-Миррен»

Премьер-лига

16.02.2025«Хартс»

1:3

«Рейнджерс»

Премьер-лига

09.02.2025«Рейнджерс»

0:1

«Куинз Парк»

Кубок Шотландии

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

06.03.2025.  20:45. «Стяуа»  – «Лион»

06.03.2025.  20:45. «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

06.03.2025.  20:45. «АЗ Алкмар»  – «Тоттенхэм» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Буде-Глимт»  – «Олимпиакос»

06.03.2025.  23:00. «Рома» – «Атлетик» (прогноз на матч)  

06.03.2025.  23:00. «Виктория» – «Лацио» (прогноз на матч)

06.03.2025.  23:00. «Аякс» – «Айнтрахт» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Достойно пройти испытание турецкой публикой удается далеко не каждой команде. Экспертная оценка (всего 1.65 на хозяев) вполне обоснована, ведь на своем поле команда Жозе Моуриньо постарается сделать задел перед ответной встречей. А играть гостям на «Айброксе» в Глазго, к слову, тоже не легко.

Ни одну из команд нельзя упрекнуть в закрытости. Каждая любит и умеет забивать. «Фенербахче» будет обязан идти вперед. Скорее всего оборонительные порядки гостей рано или поздно дадут слабину.

Довольно привлекательной выглядит ставка на то, что оба соперника забьют. И общий тотал голов должен быть на уровне. Выбираем усредненный вариант - победа хозяев поля и скромный ТБ 2.5.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Фенербахче»: Остерволде, Бекао, Карлос (все - травма)

«Рейнджерс»: Гомес, Брэдли (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фенербахче» - «Рейнджерс»:

Позиция«Фенербахче»

«Рейнджерс»

Позиция

Вратарь1. Ирфан

1. Батлэнд

Вратарь

Защитник22. Мерджан

3. Йылмаз

Защитник

Защитник34. Амрабат

4. Проппер

Защитник

Защитник37. Шкриньяр

2. Тавернье

Защитник

Защитник18. Костич

22. Жефте

Защитник

Полузащитник 13. Фред

10. Диоманде

Полузащитник

Полузащитник 53. Шиманьски

30. Хаджи

Полузащитник 

Полузащитник94. Талиска

43. Раскин

Полузащитник

Полузащитник70. Огуз

18. Черны

Полузащитник

Нападающий10. Тадич

29. Игамане

Нападающий

Нападающий9. Джеко

9. Дессерс

Нападающий

Главный тренерЖозе Моуринью

Филипп Клеман

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 1.65. На гостей предлагается поставить за 4.70. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 4.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Фенербахче» - «Рейнджерс»?

Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 6.80. Сыгравшая ставка на победу хозяев 2:1 будет умножена на 7.40. 

Где бесплатно смотреть матч «Фенербахче» - «Рейнджерс»?

На российском ТВ Европы не транслируется. Легально смотреть трансляции можно на Okko.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка главных претендентов на титул от PARI:

«Манчестер Юнайтед» - 6.00

«Тоттенхэм» - 6.00

«Атлетик Бильбао» - 6.50

На победу в турнире «Фенербахче» можно заключить пари с коэффициентом 15.00, на «Рейнджерс» - за 50.00.

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